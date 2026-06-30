2026. június 30. kedd Pál
39 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy barna medve sétál a mezőn, a fűben; a háttérben lakóházak vagy egy falu látható.
HelloVidék

Medve riogat egy borsodi faluban: a gyerektábort is át kellett költöztetni miatta

HelloVidék
2026. június 30. 08:45

Újabb medveészlelés miatt figyelmeztetik a lakosságot Borsodban. A vadállatot a Hangonyhoz tartozó Alsó-Hangony fölötti fenyvesben látták, ezért az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy a következő napokban kerüljék az érintett erdőrészt. A biztonsági intézkedések miatt még a helyi focitábor helyszínét is módosítani kellett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A település hivatalos tájékoztatása szerint a medvét vasárnap hajnalban észlelték az alsó-hangonyi sportpálya feletti erdős területen. A bejelentés után az önkormányzat azonnal értesítette a vadásztársaságot, majd a közösségi oldalán is figyelmeztette a lakosságot. A helyi portálnak nyilatkozva Kovács Szilárd polgármester elmondta: vasárnap reggel egy helyi lakos telefonon jelezte, hogy a saját szemével látta a medvét - írta a Boon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentő nagyon zaklatott volt. Elmondta, hogy amikor meglátta a medvét, ösztönösen futni kezdett, pedig ilyenkor ezt nem ajánlják, de abban a helyzetben nem tudott mást tenni

– idézte fel a történteket a polgármester.

A medve felbukkanása a település nyári programjait is érintette

Az alsó-hangonyi sportpályán tartott focitábort elővigyázatosságból áthelyezték a falu másik sportpályájára, így a gyerekek biztonságos körülmények között folytathatják a tábort. Nem ez az első hasonló eset a térségben. Az elmúlt hetekben több medveészlelésről is érkezett hír Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből, a nagyvadak egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. Június elején például Pásztó térségében is medvét láttak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakemberek azt javasolják, hogy medve észlelése esetén ne próbáljunk közelebb menni az állathoz, ne etessük, és lehetőleg ne kezdjünk futni. Ha biztonságosan megoldható, lassan hátráljunk el, miközben figyeljük az állat viselkedését. Ha valaki medvét lát lakott terület közelében, érdemes mielőbb értesíteni az illetékes hatóságokat vagy a helyi önkormányzatot.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #biztonság #veszély #figyelmeztetés #polgármester #erdő #lakosság #medve #hellovidék #vadállat #borsod-abaúj-zemplén megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:45
08:31
08:15
07:58
Pénzcentrum
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 30. kedd
Pál
27. hét
Június 30.
A magyar szabadság napja
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
3 hete
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül
3
2 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
4
3 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
5
3 hete
Végleg bezárhat a hazai művészvilág ikonikus vidéki menedéke: egy országos érték sorsa a tét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó tárgya
az a tevékenység, vagyon, jog vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 06:37
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 06:06
Szabad a magyar boltokban, büfékben külön hűtési díjat, hőségfelárat, kánikula-pótdíjat felszámítani?
Agrárszektor  |  2026. június 30. 08:17
Közeleg a vihar: jéggel csaphat le, csak ez az 5 megye úszhatja meg