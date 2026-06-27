Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon

Extrém hőség várható szombattól egészen keddig, amire érdemes tudatosan felkészülni. Ilyenkor sokan szeretnének hűvös helyen programot csinálni, mert a lakásban túl meleg van, vagy nem akarják egész nap a klímát járatni. Szerencsére már a kisebb településeken és környékükön is rengeteg hely akad, amit fel lehet keresni a kánikulában, ha hűsölni vágyunk. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb tippeket, hol érdemes keresni az enyhülést a hőséghullám alatt.

A katasztrófavédelem idén is közzétett egy listát településenként azokról a helyekről, ahol légkondicionált helyiségek fogadják a lakosokat, akik hűsölnének. Ez a lista azonban korántsem teljes, érdemes a helyi önkormányzat közléseit figyelni, hol jelöltek ki hűsölő helyeket. A hivatalos helyiségeken túlmenően is még számos hely van, amit a hőségben felkereshet az ember: ehhez adunk praktikus tanácsokat.

Mielőtt a konkrét, hűvösebb helyek felsorolásába belevágnánk, azt érdemes leszögezni, hogy a kánikula idején minden programot nagyon körültekintően érdemes megtervezni. Nem elég azt mondani, hogy elmegyek moziba délután egy hosszú filmre, és azzal kibekkelem a legforróbb időszakot, hiszen oda is kell jutni, és még a program után sem biztos, hogy nem kapunk hőgutát.

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Tervezzük meg pontosan, hogy

mikor indulunk el (nem a legnagyobb hőségben), hogyan juthatunk el a célhelyre a lehető legkevesebb napon tartózkodással, lehetőség szerint légkondicionált járművön, ha egyszerre több helyre megyünk, egymáshoz közelieket csoportosítsunk egy napra és közöttük is tervezzük meg a közlekedést, mikor és hogyan jutunk haza (nem a legnagyobb hőségben).

Mindig vigyünk magunkkal elég (azaz sok) folyadékot, és egy kevés étel is legyen nálunk bárhová indulunk, hiszen melegben a vércukorszint is jobban ingadozik. Férfiakra, gyerekekre, idősekre jellemzőbb, hogy nem szívesen cipelnek magukkal táskát, ez viszont ki is zárja a lehetőségét, hogy innivalót és ételt tartsanak maguknál. A legnagyobb hőség idején javasolt felfüggeszteni a táskáktól való viszolygást, és felkészülten indulni el a hőségben.

A legjobb városi oázisok hétköznap

Mivel hétvégén kevesebb hely tart nyitva, ahová a hőség menekülni lehet, érdemes lehet a hétköznapi menekülésre azokat a helyeket választani, ahová hétvégén úgy sincs lehetőség menni. Az egyik ilyen hely meglepő lehet: ez a munkahely. Rengetegen dolgoznak a forró lakásban home officeból, miközben bemehetnének a klimatizált irodába - a legtöbb esetben sokkal kényelmesebb otthonról dolgozni, de van az a pont, amikor jobb, ha bezötyög az ember a munkahelyére a saját egészsége érdekében.

A munkahelyen túl ott vannak azok a helyek, ahol ügyeket szoktunk intézni: posták, bankfiókok, ügyfélszolgálatok, kormányablakok, mindenféle hivatalok. Ezek helyiségei többnyire klimatizáltak, és zavartalanul ücsöröghetünk akkor is, ha nincs ügyünk, amit el kell intézni. Maximum a sorszámok csilingelésére fogunk ráunni.

Az egészségügyi szolgáltató helyek szintén klimatizáltak: várótermek, rendelők, kórházak, egészségházak. Hogyha van olyan szűrés, amit már rég el akartunk intézni, éves laborvizsgálat, vagy más hasonló egészségügyi intéznivaló, betervezhetjük a kánikula napjaira. (Kivéve Semmelweis-napra, július 1-jére, amikor zárva lesznek a rendelők, patikák.)

Aztán ott vannak a jellemzően hétköznap nyitva tartó könyvtárak és könyvesboltok, egyes képtárak, galériák, oktatóhelyek és egyetemi épületek, kulturális központok. Egyes vendéglátóhelyek hétköznap még akár munkára is alkalmasak lehetnek és nem olyan forgalmasak, mint hétvégén, nyugodtan be lehet kuckózni a hűvösbe egy-egy kávézóba vagy brunchozóhelyre.

Hűsöldék, amik egész héten várnak

Vegyük végig azokat a helyeket is, ahová egész héte betérhetünk, mindegy hogy hétvégén vagy hétköznap ér minket a kánikula. Ilyenek a plázák, bevásárlóközpontok, hipermarketek, barkács-, bútor- és elektronikai áruházak, autószalonok és mindenféle hely, ahová vásárolni mehetünk be. Persze nem minden bolt van nyitva a hétvégén, de a legnagyobbak igen.

Aztán ott vannak a mozik, amelyeknek sötét, hűvös termei a modern ember barlangjai a forró nyári napokon. Ráadásul a mozikban akár maraton is tarthatunk: egymás után több filmet nézve a fél napot már hűvös helyen töltöttük. Ha plázában mozizunk, közben meg is ebédelhetünk, nézelődhetünk a boltokban, így ki se kell mennünk a melegbe szinte egész nap.

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Kézenfekvő lehetőség a fürdők, wellnessközpontok, uszodák, strandok meglátogatása is a hőségben. Ha pedig nem vizes, mégis aktív kikapcsolódásra vágyunk, akkor várnak a bowlingtermek, biliárdklubok, szabadulószobák (melyek közül sok eleve pincehelyiségben található), falmászó termek, konditermek, jógastúdiók.

Az sem rossz, ha utazással kötjük egybe a hűsölést: a vasútállomások váróterei, autóbusz-pályaudvarok, terminálok jórészt klimatizáltak, és sok közlekedési eszközön is van klíma. Ahogy az autóban is bekapcsolhatjuk a klímát, és elutazhatunk valahová.

Ehhez kapcsolódik egy szokatlan tanács: ha nem bírjuk már otthon, akkor menjünk el a rokonokhoz, barátokhoz látogatóba, akiknek van klímája, vagy akár még medencéje is. Vagy csak az ország szerencsésebb felén élnek, ahol épp nincs 40 fok. Nyilván váratlanul nem illik betoppanni, de nem ördögtől való a kánikula idejére időzíteni a látogatásokat, amivel még a hűsölést is egybe lehet kötni.

Hétvégi hűsító programok, kiruccanások

Ezek között is akad olyan, amelyeket hétköznap is meg lehet látogatni, akkor kisebb is a tömeg, de az emberek jellemzően hétvégére szokták az ilyen látogatásokat időzíteni. Ilyenek a múzeumlátogatás, kiállítások, templomok, kastélyok, várak meglátogatása. Ugyancsak hétköznap is nyitva van a legtöbb étterem, cukrászda, mégis jellemzően hétvégi program szokott lenni egy ráérős nyugodt ebéd, vagy sütizés a hűvösben. Kifejezetten jó program lehet egy hűvös borospince-túra is.

A természetbe is érdemes kilátogatni a hőség elől menekülni vágyóknak: látogassunk barlangokat, ruccanjunk ki a hegyvidékre, ahol hűvös van, keressünk fel arborétumokat, botanikus kerteket, vagy egyszerűen erdőket. A legjobb, ha vízparttal is össze lehet kötni a természetjárást.

Hogy ne kelljen pénzt se költeni

Az, hogy elmenekülünk a lakásból hűvös helyre, többnyire pénzbe kerül: a fürdőbe, múzeumba belépőt kell venni, a vonatra jegyet, a boltokban valószínűleg vásárolnánk valamit, az étteremben is rendelni kell. Ami viszont nem kerül pénzbe a legtöbb esetben: az ügyintézés színterei, a hűvös várótermek, nézelődés a plázában vagy könyvesboltban, olvasójeggyel bemenni a könyvtárba. Sok templom is nyitva van ilyenkor és nincsen belépő, a parkok, szabadstrandok, túraútvonalak ingyen használhatók.

Az tehát nem kifogás, hogy nem akarunk pénzt költeni, mert sok az ingyenes opció! Hogyha a lakás várhatóan túlmelegszik, vegyük rá magunkat a kimozdulásra. Tervezzük el, és hajtsuk végre a kis kirándulást, tervet, hogyan és hol fogjuk túlélni a hőséget! Ráadásul lesz még ilyen a nyáron, ezért ha elmúlt a kánikula, készülhetünk már úgy a következő hőséghullám, hogy jobban felkészülünk: a lakást is jobban felkészítjük, betárazunk kész kajából, főzés nélküli receptekből és hűsítő programokból.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA (Vasarely120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.)