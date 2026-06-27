2026. június 27. szombat László
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 13.Victor Vasarely Vessant című alkotása a Vasarely 120 című, a művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó életmű-kiállítás sajtóbemutatóján a Szépművészeti Múzeumban 2026. május 13-án. A tárl
Otthon

Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon

Pénzcentrum
2026. június 27. 08:30

Extrém hőség várható szombattól egészen keddig, amire érdemes tudatosan felkészülni. Ilyenkor sokan szeretnének hűvös helyen programot csinálni, mert a lakásban túl meleg van, vagy nem akarják egész nap a klímát járatni. Szerencsére már a kisebb településeken és környékükön is rengeteg hely akad, amit fel lehet keresni a kánikulában, ha hűsölni vágyunk. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb tippeket, hol érdemes keresni az enyhülést a hőséghullám alatt. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A katasztrófavédelem idén is közzétett egy listát településenként azokról a helyekről, ahol légkondicionált helyiségek fogadják a lakosokat, akik hűsölnének. Ez a lista azonban korántsem teljes, érdemes a helyi önkormányzat közléseit figyelni, hol jelöltek ki hűsölő helyeket. A hivatalos helyiségeken túlmenően is még számos hely van, amit a hőségben felkereshet az ember: ehhez adunk praktikus tanácsokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mielőtt a konkrét, hűvösebb helyek felsorolásába belevágnánk, azt érdemes leszögezni, hogy a kánikula idején minden programot nagyon körültekintően érdemes megtervezni. Nem elég azt mondani, hogy elmegyek moziba délután egy hosszú filmre, és azzal kibekkelem a legforróbb időszakot, hiszen oda is kell jutni, és még a program után sem biztos, hogy nem kapunk hőgutát. 

Hőkimerülés vagy hőguta? Életveszélyes összekeverni: ezekre a tünetekre mindenképp figyelj a kánikulában
EZ IS ÉRDEKELHET
Hőkimerülés vagy hőguta? Életveszélyes összekeverni: ezekre a tünetekre mindenképp figyelj a kánikulában
A hőguta percek alatt életveszélyes állapothoz vezethet, ráadásul tüneteit sokan összekeverik a jóval enyhébb hőkimerüléssel.

Tervezzük meg pontosan, hogy

  1. mikor indulunk el (nem a legnagyobb hőségben),
  2. hogyan juthatunk el a célhelyre a lehető legkevesebb napon tartózkodással, lehetőség szerint légkondicionált járművön,
  3. ha egyszerre több helyre megyünk, egymáshoz közelieket csoportosítsunk egy napra és közöttük is tervezzük meg a közlekedést, 
  4. mikor és hogyan jutunk haza (nem a legnagyobb hőségben).

Mindig vigyünk magunkkal elég (azaz sok) folyadékot, és egy kevés étel is legyen nálunk bárhová indulunk, hiszen melegben a vércukorszint is jobban ingadozik. Férfiakra, gyerekekre, idősekre jellemzőbb, hogy nem szívesen cipelnek magukkal táskát, ez viszont ki is zárja a lehetőségét, hogy innivalót és ételt tartsanak maguknál. A legnagyobb hőség idején javasolt felfüggeszteni a táskáktól való viszolygást, és felkészülten indulni el a hőségben.

A legjobb városi oázisok hétköznap

Mivel hétvégén kevesebb hely tart nyitva, ahová a hőség menekülni lehet, érdemes lehet a hétköznapi menekülésre azokat a helyeket választani, ahová hétvégén úgy sincs lehetőség menni. Az egyik ilyen hely meglepő lehet: ez a munkahely. Rengetegen dolgoznak a forró lakásban home officeból, miközben bemehetnének a klimatizált irodába - a legtöbb esetben sokkal kényelmesebb otthonról dolgozni, de van az a pont, amikor jobb, ha bezötyög az ember a munkahelyére a saját egészsége érdekében.

A munkahelyen túl ott vannak azok a helyek, ahol ügyeket szoktunk intézni: posták, bankfiókok, ügyfélszolgálatok, kormányablakok, mindenféle hivatalok. Ezek helyiségei többnyire klimatizáltak, és zavartalanul ücsöröghetünk akkor is, ha nincs ügyünk, amit el kell intézni. Maximum a sorszámok csilingelésére fogunk ráunni. 

Az egészségügyi szolgáltató helyek szintén klimatizáltak: várótermek, rendelők, kórházak, egészségházak. Hogyha van olyan szűrés, amit már rég el akartunk intézni, éves laborvizsgálat, vagy más hasonló egészségügyi intéznivaló, betervezhetjük a kánikula napjaira. (Kivéve Semmelweis-napra, július 1-jére, amikor zárva lesznek a rendelők, patikák.)

Aztán ott vannak a jellemzően hétköznap nyitva tartó könyvtárak és könyvesboltok, egyes képtárak, galériák, oktatóhelyek és egyetemi épületek, kulturális központok. Egyes vendéglátóhelyek hétköznap még akár munkára is alkalmasak lehetnek és nem olyan forgalmasak, mint hétvégén, nyugodtan be lehet kuckózni a hűvösbe egy-egy kávézóba vagy brunchozóhelyre. 

Hűsöldék, amik egész héten várnak

Vegyük végig azokat a helyeket is, ahová egész héte betérhetünk, mindegy hogy hétvégén vagy hétköznap ér minket a kánikula. Ilyenek a plázák, bevásárlóközpontok, hipermarketek, barkács-, bútor- és elektronikai áruházak, autószalonok és mindenféle hely, ahová vásárolni mehetünk be. Persze nem minden bolt van nyitva a hétvégén, de a legnagyobbak igen. 

Aztán ott vannak a mozik, amelyeknek sötét, hűvös termei a modern ember barlangjai a forró nyári napokon. Ráadásul a mozikban akár maraton is tarthatunk: egymás után több filmet nézve a fél napot már hűvös helyen töltöttük. Ha plázában mozizunk, közben meg is ebédelhetünk, nézelődhetünk a boltokban, így ki se kell mennünk a melegbe szinte egész nap.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kézenfekvő lehetőség a fürdők, wellnessközpontok, uszodák, strandok meglátogatása is a hőségben. Ha pedig nem vizes, mégis aktív kikapcsolódásra vágyunk, akkor várnak a bowlingtermek, biliárdklubok, szabadulószobák (melyek közül sok eleve pincehelyiségben található), falmászó termek, konditermek, jógastúdiók. 

Az sem rossz, ha utazással kötjük egybe a hűsölést: a vasútállomások váróterei, autóbusz-pályaudvarok, terminálok jórészt klimatizáltak, és sok közlekedési eszközön is van klíma. Ahogy az autóban is bekapcsolhatjuk a klímát, és elutazhatunk valahová. 

Ehhez kapcsolódik egy szokatlan tanács: ha nem bírjuk már otthon, akkor menjünk el a rokonokhoz, barátokhoz látogatóba, akiknek van klímája, vagy akár még medencéje is. Vagy csak az ország szerencsésebb felén élnek, ahol épp nincs 40 fok. Nyilván váratlanul nem illik betoppanni, de nem ördögtől való a kánikula idejére időzíteni a látogatásokat, amivel még a hűsölést is egybe lehet kötni. 

Hétvégi hűsító programok, kiruccanások

Ezek között is akad olyan, amelyeket hétköznap is meg lehet látogatni, akkor kisebb is a tömeg, de az emberek jellemzően hétvégére szokták az ilyen látogatásokat időzíteni. Ilyenek a múzeumlátogatás, kiállítások, templomok, kastélyok, várak meglátogatása. Ugyancsak hétköznap is nyitva van a legtöbb étterem, cukrászda, mégis jellemzően hétvégi program szokott lenni egy ráérős nyugodt ebéd, vagy sütizés a hűvösben. Kifejezetten jó program lehet egy hűvös borospince-túra is.

A természetbe is érdemes kilátogatni a hőség elől menekülni vágyóknak: látogassunk barlangokat, ruccanjunk ki a hegyvidékre, ahol hűvös van, keressünk fel arborétumokat, botanikus kerteket, vagy egyszerűen erdőket. A legjobb, ha vízparttal is össze lehet kötni a természetjárást.

Hogy ne kelljen pénzt se költeni

Az, hogy elmenekülünk a lakásból hűvös helyre, többnyire pénzbe kerül: a fürdőbe, múzeumba belépőt kell venni, a vonatra jegyet, a boltokban valószínűleg vásárolnánk valamit, az étteremben is rendelni kell. Ami viszont nem kerül pénzbe a legtöbb esetben: az ügyintézés színterei, a hűvös várótermek, nézelődés a plázában vagy könyvesboltban, olvasójeggyel bemenni a könyvtárba. Sok templom is nyitva van ilyenkor és nincsen belépő, a parkok, szabadstrandok, túraútvonalak ingyen használhatók.

Az tehát nem kifogás, hogy nem akarunk pénzt költeni, mert sok az ingyenes opció! Hogyha a lakás várhatóan túlmelegszik, vegyük rá magunkat a kimozdulásra. Tervezzük el, és hajtsuk végre a kis kirándulást, tervet, hogyan és hol fogjuk túlélni a hőséget! Ráadásul lesz még ilyen a nyáron, ezért ha elmúlt a kánikula, készülhetünk már úgy a következő hőséghullám, hogy jobban felkészülünk: a lakást is jobban felkészítjük, betárazunk kész kajából, főzés nélküli receptekből és hűsítő programokból.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA (Vasarely120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.)
#otthon #egészség #időjárás #strand #kánikula #fürdő #hőség #klíma #programok #hőhullám #barlang

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:43
08:30
08:17
08:00
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
2026. június 26.
Sokkoló évet zártak a magyar mentők 2025-ben: egyre több a feladat, a súlyos eset, de a mentőautók száma stagnál
2026. június 26.
Rengeteg magyar szülő követi el ezt a hibát nyáron: könnyen veszélybe kerülhetnek a gyerekek a szünetben
NAPTÁR
Tovább
2026. június 27. szombat
László
26. hét
Június 27.
A magyar szabadság napja
Június 27.
Polgárőr nap
Június 27.
A magyarországi lengyelek napja
Június 27.
A magyar határőrség napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
19 órája
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
4 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
2 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
5
4 hete
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 07:12
Volt telitalálat az Eurojackpot sorsolásán: egy magyar játékos nagy nyereménynek örülhet
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 06:03
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Agrárszektor  |  2026. június 27. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.06.27. szombat