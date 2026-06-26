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Meglépték! Drasztikus döntést hozott a belügyminiszter, azonnali hatállyal változik a terrorfokozat
Módosul a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon: a terrorfokozatot az eddigi magas szintről közepes szintre csökkentették - közölte a Belügyminisztérium csütörtökön.
Közleményük szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) általános főigazgató-helyettese összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot. A bizottsági ülésen a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és javaslatot tettek Magyarország terrorfokozatának 3-as (közepes) szintre történő módosítására. A javaslat alapján Pósfai Gábor belügyminiszter döntést hozott a terrorfokozat eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre való csökkentéséről.
Azt írták, hogy a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a Magyarországot érintő aktuális biztonsági kockázatokat és a nemzetközi információcseréből származó adatokat. Az elemzés megállapította, hogy a korábban elrendelt szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető.
A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a csökkentett fokozat mellett is folyamatosan monitorozzák a biztonsági környezetet, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően garantálják az állampolgárok és a kritikus infrastruktúrák védelmét - olvasható a közleményben. Magyarországon február 28-án, az iráni háború kirobbanásának napján emelték, egy fokozattal a terrorfenyegetettségi készültség szintjét.
Az előrejelzés szerint már látszik a fordulat: a jövő hét közepétől záporok, zivatarok és erősödő szél hozhatnak enyhülést.
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