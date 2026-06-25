Közép-Magyarország Európa leggyorsabban melegedő régiói közé tartozik, aminek hatásait a hétvégén érkező, 40 Celsius-fokot közelítő kánikula is jól mutatja.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
A harmincas korosztály továbbra is a hazai lakáspiac legaktívabb szereplője, de az idősebb vásárlók sem szorultak háttérbe. A piaci adatok szerint a fiatalok egyre nagyobb arányban jelennek meg a hitelpiacon, miközben az idősebbek jellemzően nagyobb saját tőkével, sok esetben készpénzből vásárolnak. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan alakult át az egyes generációk szerepe az ingatlanpiacon, milyen lakásokat keresnek, mennyit költenek, és miben különböznek a vásárlási szokásaik.
Az ingatlanpiacon nemcsak a kereslet nagysága, hanem a vásárlók életkora is sokat elárul a piaci folyamatokról. A különböző korosztályok eltérő célokkal, anyagi lehetőségekkel és lakhatási igényekkel jelennek meg, ami az általuk keresett ingatlanok típusában, elhelyezkedésében és értékében is megmutatkozik.
A Pénzcentrum arra volt kíváncsi a piaci szereplőktől, hogy jelenleg mely életkori csoportok a legaktívabbak a hazai ingatlanpiacon, hogyan alakulnak a vásárlási szokásaik, mely térségeket és ingatlantípusokat részesítik előnyben, valamint megfigyelhető-e generációváltás a keresletben.
A Duna House saját tranzakciós adatai alapján jól kirajzolódnak a különböző generációk lakásvásárlási szokásai. Az elemzés azt mutatja, hogy a korosztályok eltérő költségvetéssel, más-más ingatlantípust keresve és különböző vásárlási célokkal jelennek meg a piacon. A családalapítás, az első lakás megszerzése, a nagyobb otthonba költözés vagy éppen a kisebb, könnyebben fenntartható ingatlan választása egyaránt meghatározza, hogy melyik korosztály milyen ingatlant vásárol.
A Duna House adatai szerint idén
- a 30 és 40 év közöttiek a hazai lakáspiac legaktívabb szereplői, 27,9 százalékos részesedéssel.
- Őket a 40 és 50 év közöttiek követik 22,4 százalékkal,
- míg a 20 és 30 év közötti vásárlók aránya 18,7 százalék.
- Az 50 és 60 év közöttiek szintén 18,7 százalékot képviselnek,
- a 60 év felettiek részesedése 10,3 százalék, a 20 év alattiaké pedig 2,1 százalék.
Az elemzés szerint a legtöbbet a harmincas korosztály költi ingatlanra. A 30 és 40 év közöttiek átlagosan 62,5 millió forintért vásároltak lakást vagy házat, míg a medián vételár 55,4 millió forint volt. A húszas éveikben járók átlagosan 52,3 millió forintot fordítottak ingatlanra, az 50 év felettieknél pedig már ismét alacsonyabbak a vételárak, ami részben a kisebb ingatlanok iránti kereslettel magyarázható.
Területi bontásban is jól láthatók a generációs különbségek. A 20 és 40 év közötti vásárlók választják legnagyobb arányban a budapesti agglomerációt, ahol kedvezőbb áron juthatnak nagyobb alapterületű ingatlanhoz. A 60 év felettiek ezzel szemben elsősorban vidéken vásárolnak, közel kétharmaduk ezt a térséget választja.
Az ingatlantípusok között is eltérő preferenciák figyelhetők meg. A 20 és 30 év közöttiek körében a panellakások aránya a legmagasabb, miközben a 30 és 50 év közöttiek több mint fele családi házat vásárol. Az új építésű lakások iránt minden korosztályban visszafogott az érdeklődés, a 30 és 40 év közöttiek körében például mindössze 1,9 százalék választotta ezt a kategóriát.
Az adatok azt mutatják, hogy a fiatal vásárlók ma már nem kizárólag kis alapterületű lakásokat keresnek. A húszas éveikben járók által vásárolt ingatlanok medián alapterülete 70 négyzetméter, a harmincas korosztályé pedig már 73 négyzetméter, ami jól tükrözi a családalapításból fakadó nagyobb lakásigényt.
Az idősebb vásárlóknál egy másik tendencia rajzolódik ki. A 60 év felettiek közel harmada kifejezetten azért vásárol ingatlant, hogy kisebb, könnyebben fenntartható otthonba költözzön. Ebben a korosztályban a medián vételár 44 millió forint, a medián alapterület pedig 58 négyzetméter, ami egyértelműen a lefelé költözés irányába mutat.
A Duna House szerint az elmúlt hónapokban a fiatalabb vásárlók súlya is növekedett. A 30 év alattiak együttes aránya az év eleji 16 százalék körüli szintről tavaszra 21-22 százalék közelébe emelkedett, miközben a 40 és 50 év közöttiek részesedése csökkent. Az elemzés ezt részben az Otthon Start program élénkítő hatásával magyarázza, amely elsősorban az első lakásukat megvásárló fiatalok megjelenését erősítette a piacon.
A Duna House piaci tapasztalatai szerint generációs különbségek a vásárlási szokásokban is megfigyelhetők. A fiatalabbak jellemzően online felületeken keresnek ingatlant, árérzékenyebbek, és nagy hangsúlyt fektetnek a hitelkonstrukciókra, valamint a rezsiköltségekre. Az idősebb korosztály inkább személyes ajánlásokra és ingatlanközvetítőkre támaszkodik, hosszabb döntési folyamat után vásárol, és számukra fontosabb a megszokott környezet, valamint a könnyen fenntartható ingatlan.
A nyugdíjasok fizetnek a legtöbbet
Az Otthon Centrum adatai több ponton megerősítik a Duna House által kirajzolódó trendeket, ugyanakkor néhány területen eltérő képet mutatnak. Az idei tranzakciók alapján az Otthon Centrumnál holtverseny alakult ki a legaktívabb korosztályok között. A 30 és 39 év közöttiek, valamint az 50 és 64 év közöttiek egyaránt a vevők 25,6 százalékát adták, míg a 40-es korosztály részesedése 23,2 százalék volt. A 30 év alattiak a vásárlók 16,6 százalékát tették ki, a nyugdíjasok aránya pedig 9 százalék volt.
A vásárlók költségvetésében jelentős eltérések látszanak. Az Otthon Centrum hálózatában idén átlagosan 65,57 millió forintért cseréltek gazdát az ingatlanok.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- A legfiatalabb vásárlók átlagosan 54,72 millió forintot költöttek,
- míg a legtöbbet a nyugdíjasok fizették, átlagosan 75,85 millió forintot.
- A 30-as és 40-es korosztály költése szinte azonos volt, 68,8, illetve 69 millió forint.
Területi bontásban Budapest minden korosztály első számú célpontja, de a főváros vonzereje életkoronként eltér. A 30 év alattiaknak csupán 38,8 százaléka vásárolt budapesti ingatlant, míg a nyugdíjasok több mint fele a fővárost választotta. A fiatalok körében ezzel párhuzamosan nagyobb a vidéki települések iránti érdeklődés, a budapesti agglomeráció pedig leginkább a harmincas éveikben járókat vonzza, körükben 21 százalék vásárolt Pest vármegyében.
Az ingatlantípusok tekintetében minden korosztálynál a családi házak és a használt téglalakások dominálnak, de eltérő arányban. A harmincas éveikben járók körében a családi házak a legnépszerűbbek, a tranzakciók 41,5 százalékát tették ki, míg a téglalakások aránya 28,6 százalék volt. A nyugdíjasoknál már fordított a helyzet: 45,2 százalékuk használt téglalakást vásárolt, családi házat pedig 31,8 százalékuk.
A panelpiacon is jól látható a generációs különbség. A harmincasok 19 százaléka választott panellakást, míg a nyugdíjasoknál ez az arány 10,2 százalék. Érdekes módon az új építésű ingatlanok iránt is az idősebbek mutatnak nagyobb érdeklődést: a 18 és 29 év közöttiek körében 7,9 százalék, a nyugdíjasoknál viszont 12,7 százalék az arányuk.
- derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.
A fiatalok lakásválasztását az élethelyzet határozza meg az Otthon Centrum szerint. Az egyedül költözők jellemzően kisebb lakást keresnek, míg a családalapítás előtt állók már nagyobb lakások vagy családi házak iránt érdeklődnek, gyakran CSOK Plusz és Babaváró hitel segítségével.
Az idősebb korosztálynál egyértelműen megfigyelhető a lefelé költözés. Egyre többen választanak városi lakást a családi ház helyett, és idén látványosan visszaesett körükben a panellakások népszerűsége. Míg korábban sok nyugdíjas házgyári lakást keresett, most inkább a használt téglalakások felé fordulnak.
A vevői korösszetételben ugyanakkor az Otthon Centrum nem tapasztalt jelentős elmozdulást az elmúlt hónapokban. Az egyes korcsoportok aránya legfeljebb egy-egy százalékponttal változott, a piaci szerkezet összességében stabil maradt.
A legnagyobb generációs különbség a finanszírozásban figyelhető meg. A fiatalabb vásárlók szinte kizárólag hitelből vásárolnak, vagy családi segítségre támaszkodnak, míg az életkor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet kapnak a készpénzes tranzakciók. A nyugdíjasok esetében az ingatlanvásárlások több mint 90 százaléka készpénzzel valósul meg. Ez jelentősen eltér a fiatalabb korosztályok finanszírozási szerkezetétől, és jól mutatja a generációk közötti vagyoni különbségeket.
Miből finanszírozzák?
A Zenga júniusi ingatlan radarjában arra is választ kaphatunk, hogy miként történik a különböző korosztályoknál a finanszírozás. Az elemzésük szerint az Otthon Start program indulása után látványosan megnőtt a fiatalabb hitelfelvevők aránya. 2026 májusában a legnépesebb csoportot a 30 és 34 év közöttiek adták, akik az új lakáshitelek 21 százalékát vették fel. Őket a 25 és 29 év közöttiek követték 19 százalékos részesedéssel. Áprilisról májusra ugyanakkor a legnagyobb növekedést a 45 és 49 év közötti korosztály mutatta.
Az adatokból az is látszik, hogy a hitelösszeg és az életkor között egyértelmű kapcsolat van. A fiatalabb vásárlók nagyobb összegű lakáshitelt vesznek fel, míg az idősebb korosztályok jellemzően kisebb finanszírozásra szorulnak. Májusban a 30 és 34 év közöttiek átlagosan 36,5 millió forint lakáshitelt igényeltek, míg a 49 év felettieknél ez az összeg 23,3 millió forint volt. A legnagyobb havi növekedés a 40 és 44 év közöttieknél következett be, akiknek átlagos hitelösszege 28,6 millió forintról 31,6 millió forintra emelkedett.
A tendencia jól illeszkedik az ingatlanközvetítők tapasztalataihoz. Míg az Otthon Centrum szerint a fiatalabb vásárlók többsége hitelből vagy családi segítséggel finanszírozza első lakását, addig az idősebb korosztályban egyre nagyobb arányt képviselnek a készpénzes tranzakciók. A Zenga hitelpiaci adatai ezt a képet erősítik meg: a fiatalabb generációk nemcsak nagyobb számban vesznek fel lakáshitelt, hanem átlagosan magasabb összeget is igényelnek, amit részben az első lakás megvásárlása, részben a családalapítással járó nagyobb ingatlanigény magyaráz.
Melyek a világ legpiszkosabb városai? És hogyan fordulhat elő, hogy egy rangsorban Budapest végzett az első helyen? Megmutatjuk!
Rendkívüli ajánlat Magyarországon: ennyiért hirdetik a népszerű hazai horgásztavat - komplett birodalom jár a vevőnek
A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki.
Miközben az ingatlanpiacon a lakásárak szolgáltatják a legforróbb témát, az építési telkek piacán is jelentős átrendeződés zajlik.
A jelenlegi hőhullámot egy úgynevezett omega-blokknak nevezett meteorológiai jelenség hajtja, amely tartósan konzerválja a meleget.
Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a felújító magyaroknak: megszűnik az egyik legnépszerűbb ingyenes szolgáltatás
Jelentős változás lép életbe július 1-jétől a MOHU hulladékudvaraiban.
Kegyetlen csapdahelyzet a lakáspiacon: hiába a rengeteg érdeklődő, nem várt nehézségekkel néznek szembe az eladók
Lassulás jelei mutatkoznak a dél-pesti ingatlanpiacon, miközben az érdeklődők száma alig változott.
Elképesztő összegeket fizetnek a legkisebb magyar lakásokért: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyet keres
Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméteráron kel el a magyarországi ingatlanpiacon.
Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön az esetleges vízhiány elkerülése érdekében arra kéri a szolgáltató a lakosokat, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot.
Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.
Hát elkezdődött! Ezen a magyar településen már korlátozzák a vizet a hőség miatt - se főzni, se mosni nem lehetett
A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás Nagyrábén, ezért a vízmű elrendelte a korlátozást.
Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben
Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.
Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között.
A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha a napsugarakat még azelőtt kizárjuk a lakásból, hogy azok felmelegítenék a belső tereket.
Azt egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozta a balesetet, de a férfi életét nem lehetett megmenteni.
Békés, Nógrád és Szabolcs megyék a legolcsóbbak négyzetméterre vetítve az egyik ingatlanportálon, de természetesen az olló itt is nagyra nyílt már.
A tervezet szerint egy minimális alapmennyiség ingyenes lenne, az e feletti fogyasztásért pedig sávosan növekvő díjat kellene fizetni.
Nemcsak a nyugat-magyarországi települések utcáit, hanem a népszerű túraútvonalakat – köztük az Országos Kéktúra egyes szakaszait – is azbeszttartalmú kőzúzalékkal borították be.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Közkeletű tévedés, hogy a falusi csok minden községben elérhető és hogy városokra nem vonatkozik a kedvezmény.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!