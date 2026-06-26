A rendkívüli európai hőhullám miatt átmenetileg betiltják a közterületi alkoholfogyasztást
Rendkívüli kéréssel fordult a magyarokhoz Kapitány István: este 6 és 9 között ezt mindenkinek meg kellene tennie
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a nyári kánikula idején, este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mellőzze a légkondicionálók használatát, valamint halassza későbbre az elektromos eszközök és autók töltését. A miniszter szerint tudatos energiafelhasználás elengedhetetlen a villamosenergia-hálózat zavartalan működéséhez és az esti órákban jelentkező, kritikus túlterhelések elkerüléséhez.
A miniszter közösségi oldalán közzétett felhívásában hangsúlyozta, hogy az áramellátás biztonságának fenntartása nem követel komoly áldozatokat, csupán egy kis odafigyelést igényel. Hozzátette: a lakóterek hűtését érdemes az éjszakai vagy a hajnali órákra időzíteni.
Ugyanígy célszerű a nagyobb energiaigényű háztartási gépek beindítását, elektromos járművek töltését este 9 óra utánra halasztani. A magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára folyamatos legyen az ellátás, írta a miniszter. Kapitány szerint "egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük".
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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