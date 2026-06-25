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Budapest, 2024. július 13.Fürdőző a hőségben a Margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án.MTI/Balogh Zoltán
Otthon

Pusztító, ami ránk vár: még csak most jön a hőség java, Magyarország az egyik legforróbb hely most

Pénzcentrum
2026. június 25. 12:03

Közép-Magyarország Európa leggyorsabban melegedő régiói közé tartozik, aminek hatásait a hétvégén érkező, 40 Celsius-fokot közelítő kánikula is jól mutatja. A rendkívüli hőség miatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, csütörtöktől pedig országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, miközben a MÁV vízosztással és maximális járműkapacitással készül a megnövekedett utasforgalomra.

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Ürge-Vorsatz Diána klímakutató hívta fel a figyelmet arra, hogy bár Európa a globális átlagnál eleve kétszer gyorsabban melegszik, Közép-Magyarország még ebből a mezőnyből is kiemelkedik.

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Az elmúlt három évtized adatai alapján ez a terület a kontinens leggyorsabban melegedő részei közé tartozik, hiszen a Brit-szigetek északibb régióihoz képest például öt-hétszeres a melegedés üteme, ami évtizedenként közel egy Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést jelent.

A kutató hangsúlyozta, hogy ez a drasztikus változás súlyosan fenyegeti a hazai mezőgazdaságot, a már most is szűkös vízkészleteket és a gazdaságot. Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamat időben cselekedve még megállítható lenne, ami áldozatok helyett akár a jólét növekedését is elhozhatná.

A tartós felmelegedés hatásai a jelenlegi időjárásban is megmutatkoznak. Nyugat-Európa felett egy úgynevezett hőkupola alakult ki, amely tartósan rendkívül forró időjárást okoz. Ez a légköri képződmény fokozatosan húzódik kelet felé, így a hétvégére Magyarországon is a 40 Celsius-fokot súroló csúcshőmérsékleteket hoz magával.

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A HungaroMet előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos szombattól az egész országra kiterjedő, harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A rendkívüli meleg és a szárazság miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint már csütörtöktől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.

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A kánikula a közlekedésben is komoly kihívásokat jelent. A MÁV a legforgalmasabb budapesti és vidéki pályaudvarokon – köztük a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint többek között Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, Siófokon és Fonyódon – a legmelegebb órákban, 10 és 17 óra között ingyenes vízosztással igyekszik enyhíteni az utazók kellemetlenségeit a készlet erejéig. Az állami vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy elegendő ivóvízzel induljanak útnak, tervezzék meg előre az utazást, kerüljék a tűző napot, és figyeljenek fokozottan utastársaikra, különösen az idősekre és a kisgyermekesekre.

Mivel az eddigi tapasztalatok alapján a Balaton felé már csütörtöktől kiemelkedően erős forgalomra számítanak, a MÁV a hétvégén minden rendelkezésre álló járművét forgalomba állítja, egyúttal nyomatékosan javasolja a menetjegyek elővételes megváltását.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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