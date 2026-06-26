A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett Pride-felvonulást és más tömegrendezvényeke
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a hétvégén és a jövő hét elején már igazi, embert próbáló kánikula várható. A legmelegebb napokon 38–41 fokig is felkúszhat a hőmérséklet, ám az előrejelzés szerint már látszik a fordulat: a jövő hét közepétől záporok, zivatarok és erősödő szél hozhatnak enyhülést.
Pénteken még 36 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, szombaton azonban már 38, vasárnap 40 fok is lehet. A forróság hétfőn tetőzhet, ekkor akár 41 fokot is mérhetünk, majd kedden is marad a rendkívüli meleg, 39 fokos maximumokkal. Az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést, több napon át 25–26 fok körül alakulhatnak a minimumok, vagyis trópusi éjszakákra kell készülni.
A kánikula végét a jövő hét közepétől érkező változékonyabb idő jelezheti. Szerdán és csütörtökön már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig fokozatosan visszaesik: a hét második felében 28–31 fok körüli maximumok valószínűek. Bár a meleg teljesen nem tűnik el, a 40 fok körüli, brutális forróság után ez már érezhető enyhülést hozhat.
A hazai lakásépítési piac többéves visszaesést követően ismét élénkülést mutat az MBH Index legfrissebb elemzése szerint.
Ilyen van? A nyár közepén állt meg az ingatlandrágulás ebben a hazai régióban, örülhetnek a vásárlók
A vevők ma már hallani sem akarnak korszerűtlen balatoni házakról, és sok milliót bukik az az eladó, aki ilyet dob piacra.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
A harmincas korosztály továbbra is a hazai lakáspiac legaktívabb szereplője, de az idősebb vásárlók sem szorultak háttérbe.
Közép-Magyarország Európa leggyorsabban melegedő régiói közé tartozik, aminek hatásait a hétvégén érkező, 40 Celsius-fokot közelítő kánikula is jól mutatja.
Jelentős árkülönbségek jellemzik a hazai termőföldpiacot a különböző művelési ágak és a területi elhelyezkedés szerint.
Nem szűnik a pokoli hőség, majdnem 40 fok is lehet ma: mutatjuk a térképet, itt lesz különösen nagy a forróság
Folytatódik a kánikula: országszerte napos, csapadékmentes időre és akár 37 fokos hőségre kell készülni, a tartós meleg miatt több vármegyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.
Megdöbbentő átrendeződés: ezek lettek Magyarország legnehezebben eladható panellakásai, pedig korábban kapkodtak értük
Meglepő fordulat a lakáspiacon: a budai panelek értékesítése már hosszabb ideig tart, mint több vidéki régióban.
Melyek a világ legpiszkosabb városai? És hogyan fordulhat elő, hogy egy rangsorban Budapest végzett az első helyen? Megmutatjuk!
Rendkívüli ajánlat Magyarországon: ennyiért hirdetik a népszerű hazai horgásztavat - komplett birodalom jár a vevőnek
A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki.
Miközben az ingatlanpiacon a lakásárak szolgáltatják a legforróbb témát, az építési telkek piacán is jelentős átrendeződés zajlik.
A jelenlegi hőhullámot egy úgynevezett omega-blokknak nevezett meteorológiai jelenség hajtja, amely tartósan konzerválja a meleget.
Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a felújító magyaroknak: megszűnik az egyik legnépszerűbb ingyenes szolgáltatás
Jelentős változás lép életbe július 1-jétől a MOHU hulladékudvaraiban.
Kegyetlen csapdahelyzet a lakáspiacon: hiába a rengeteg érdeklődő, nem várt nehézségekkel néznek szembe az eladók
Lassulás jelei mutatkoznak a dél-pesti ingatlanpiacon, miközben az érdeklődők száma alig változott.
Elképesztő összegeket fizetnek a legkisebb magyar lakásokért: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyet keres
Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméteráron kel el a magyarországi ingatlanpiacon.
Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön az esetleges vízhiány elkerülése érdekében arra kéri a szolgáltató a lakosokat, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot.
Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.
Hát elkezdődött! Ezen a magyar településen már korlátozzák a vizet a hőség miatt - se főzni, se mosni nem lehetett
A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás Nagyrábén, ezért a vízmű elrendelte a korlátozást.
Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben
Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!