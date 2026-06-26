Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet

A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a hétvégén és a jövő hét elején már igazi, embert próbáló kánikula várható. A legmelegebb napokon 38–41 fokig is felkúszhat a hőmérséklet, ám az előrejelzés szerint már látszik a fordulat: a jövő hét közepétől záporok, zivatarok és erősödő szél hozhatnak enyhülést.

Pénteken még 36 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, szombaton azonban már 38, vasárnap 40 fok is lehet. A forróság hétfőn tetőzhet, ekkor akár 41 fokot is mérhetünk, majd kedden is marad a rendkívüli meleg, 39 fokos maximumokkal. Az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést, több napon át 25–26 fok körül alakulhatnak a minimumok, vagyis trópusi éjszakákra kell készülni.

A kánikula végét a jövő hét közepétől érkező változékonyabb idő jelezheti. Szerdán és csütörtökön már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig fokozatosan visszaesik: a hét második felében 28–31 fok körüli maximumok valószínűek. Bár a meleg teljesen nem tűnik el, a 40 fok körüli, brutális forróság után ez már érezhető enyhülést hozhat.