Szulák Andrea megszólalt a színházi gázsikról: „Szabad szemmel nem látható”

Szulák Andrea az Én és a pénz című műsorban árulta el, hogy elsősorban az éneklésből tartja fenn magát. A színésznő szerint a színházi gázsik olyan alacsonyak, hogy azok „szabad szemmel nem láthatók”, miközben a próbák és az előadások rengeteg időt igényelnek, írja a story.hu.

Szulák Andrea az Én és a pénz című YouTube-műsorban beszélt arról, hogyan alakulnak a bevételei. Konkrét összegeket nem említett, de elmondta: elsősorban az éneklésből él, ez biztosítja számára a megélhetést. Hozzátette, hogy az évek során a bértárgyalásokban is magabiztosabb lett, és ma már sokkal hatékonyabban képviseli a saját érdekeit.

Mint fogalmazott, tisztában van azzal, milyen gázsik jellemzőek a piacon, és nagyjából belövi, mennyit ér a munkája énekesként vagy ismert médiaszereplőként. Ennek megfelelően egy televíziós szereplésért is hasonló összeget kér, mint egy azonos időráfordítást igénylő énekes fellépésért.

A műsorban arról is beszélt, hogy minden hónapban van egy olyan összeg, amelyet „össze kell énekelni”, vagyis elő kell teremtenie a megélhetéshez szükséges bevételt. Elmondása szerint helyzete annyiban különlegesebb, hogy több színházban és több produkcióban is játszik, ugyanakkor a pandémia óta az egész pályafutására ajándékként tekint.

A színházi fizetésekről azonban meglehetősen lesújtó képet festett. Szavai szerint a színházi gázsik „szabad szemmel nem láthatók”, vagyis olyan alacsonyak, hogy pénzügyi szempontból szinte hobbinak tekinthető színjátszás.

Szulák Andreának ugyanakkor a színházi közeg jóval többet jelent az anyagiaknál: kollégáit választott családjának tartja, és nagyra értékeli, hogy a próbákra és előadásokra fordított rengeteg időért egyáltalán fizetést kap.