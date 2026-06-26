2026. június 26. péntek János, Pál
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Törökországban egy csíkos macska fekszik egy légkondicionálón. Kóbor macskák, városi vadállatok, nyári hőség, állatjólét, utcai állatok, menedék a hőség elől, viselkedés meleg időben, pihenő macska, városi élet. fotó
Otthon

Megdöbbentő rezsiszámok érkeztek: ennyibe kerül valójában ha egy napig megy a klíma

Pénzcentrum
2026. június 26. 20:01

Későn érkezett, de néhány nap alatt teljes erővel kapcsolt be a nyár Magyarországon, ami a klímák használatán is azonnal látszott. Egy klímákat és hőszivattyúkat vezérlő alkalmazás anonim, országos használati adatai szerint június 19-étől mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya, miközben a külső hőmérséklet 26,7 °C fölé emelkedett. A hirtelen váltást nemcsak a klímák bekapcsolása, hanem az okosvezérlési funkciók használata is jól mutatta: az appon keresztüli programozott időzítés és távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt. Az okosvezérlési funkció azt a felhasználói tudatosságot is támogatja, mely a villamoshálózati csúcsok elkerülésében is fontos szerepet játszhat. Egy nap hűtés átlagosan 1,65 kWh energiát igényelt, és áramtarifától függően 61–116 forintos költséget jelenthetett a lakosságnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár 2026-ban nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június első napjaiban a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás felhasználóinál a hűtési arány még nagyjából 11% körül alakult. Ehhez képest június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény: június 24-re az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58%-a használta hűtésre a készülékét. Ez azt jelenti, hogy a hónap elején és közepén mért, mintegy 10% körüli szintről kevesebb mint két hét alatt több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A júniusi adatok nagyon jól megmutatják, hogy a nyári hűtési igény ma már nem feltétlenül fokozatosan épül fel. Idén néhány nap alatt történt meg az, amit korábban inkább egy hosszabb nyári átállásként érzékeltünk: a hőmérséklet emelkedésével egyszerre ugrott meg a hűtési üzemmód, az alkalmazáshasználat és az okosfunkciók iránti igény. Az emberek egyre tudatosabban használják a klímájukat; az applikáción keresztül időzítik, és figyelik az energiafogyasztásukat. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a hálózati csúcsok idején csökkentsék fogyasztásukat – akár az alacsonyabb fordulatszámmal, akár a hűtés időzítésével. Ma már evidenciának számít, hogy a klímát nem rövid időszakokra bekapcsolva, alacsony hőmérsékleten célszerű használni, hanem a kinti hőmérséklettől lehetőleg 10 °C-nál nem nagyobb hőmérséklet-különbséget beállítva.

 – mondta Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Egy nap hűtés: 1,65 kWh energiafelhasználás, 61–116 forintnyi költség

Az app összesített adatai alapján – amely a készülékek áramfelvételi adataival kalkulál -  a június 1-24. közötti időszakban egy hűtött otthon napi átlagos energiaigénye 1,65 kWh volt. Ez számításaik szerint az MVM A1 tarifa alapján naponta nagyjából 61–116 forintos költséget jelenthetett. A június 19-étől beköszöntött kánikulai napoktól mérve a klímák energiaigénye átlagosan napi 3 kWh-ra emelkedett, vagyis egy kánikulai nap energiaköltsége 105 – 200 forint között mozgott. A pontos fogyasztás természetesen függ a lakás méretétől, tájolásától, hőszigetelésétől, a beállított hőmérséklettől, a használt készülék típusától és attól is, hogy hány helyiséget hűtenek egyszerre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az inverteres hőszivattyús klímák nyáron, hűtés közben lényegesen kevesebb energiát igényelnek, mint amennyit megtakarítanak télen, a fosszilis fűtés kiváltásával, ami a költségeken is meglátszódik.  Ha egy háztartás évi 2200 m³ gázzal oldotta meg a fűtést (ez egy konvektoros fűtésű lakás átlagos fogyasztása), akkor a 2022. augusztus 1-jétől érvényes rezsiárak mellett mintegy 530 000 forint volt a gázszámlája, míg ugyanez a fűtés levegő–levegő hőszivattyús rendszerrel körülbelül 75 000 forintból megoldható volt, vagyis 455 000 forintot takarított meg az, aki gáz helyett klímával fűtött. A nyári hűtés néhány tízezer forintos költsége jellemzően töredéke a fűtési szezonban a gázzal vagy fosszilis energiahordozóval szemben elért megtakarításnak. A hűtő-fűtő klímák négyévszakos használata kevesebbe kerül, mint a gázfűtés, miközben egész évben komfortosabb a levegő, és a károsanyag-kibocsátás is alacsonyabb marad. A H-tarifát igényelve és észszerű beállításokat használva a téli nyereség tovább növelhető

– mondta Pécsi István, a Daikin Hungary Kft. lakossági üzletágvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #rezsi #áram #kánikula #klíma #alkalmazás #energiafogyasztás #hőségriadó #hőszivattyú #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:32
19:00
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
2026. június 26.
Sokkoló évet zártak a magyar mentők 2025-ben: egyre több a feladat, a súlyos eset, de a mentőautók száma stagnál
2026. június 26.
Rengeteg magyar szülő követi el ezt a hibát nyáron: könnyen veszélybe kerülhetnek a gyerekek a szünetben
NAPTÁR
Tovább
2026. június 26. péntek
János, Pál
26. hét
Június 26.
Kábítószer-ellenes világnap
Június 26.
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
Június 26.
A rendszergazdák világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
2
3 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
3
2 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
4
4 hete
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
5
2 hete
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 19:00
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 17:55
Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!
Agrárszektor  |  2026. június 26. 19:29
Ez a csodaszer mentheti meg a magyar talajt? Sokan nem is sejtik