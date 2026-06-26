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Békés domboldalon szőlőhegy ereszkedik le egy Balaton-parti falu felé, a Balaton mellett, elszórtan álló házakkal és virágzó fákkal. A nyugodt víz és a hangulatos alkonyati égbolt derűs és hangulatos jelleget kölcsönöz a vidéki magyar
Otthon

Súlyos milliókat bukhat, aki most akar túladni a nyaralóján a magyar tengernél: nem várt helyzetbe kerültek az eladók

Pénzcentrum
2026. június 26. 21:02

A balatoni ingatlanok ára jelentősen meghaladja az országos átlagot, az értékesítésük azonban másfélszer annyi időt vesz igénybe, és nagyobb alkuval párosul. A térség lakáspiacát az elsőlakás-vásárlók helyett a befektetők és a nyaralót keresők uralják, az idei bőséges kínálat pedig egyértelműen a vevőknek kedvez, akik így türelmesen válogathatnak a hirdetések között.

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A Duna House legfrissebb elemzése szerint az év első öt hónapjában a Balaton környéki ingatlanok medián négyzetméterára 890 ezer forint körül alakult, ami csaknem 18 százalékkal magasabb az országos 750 ezer forintos átlagnál. Bár a drágulás üteme itt enyhén elmaradt az országos átlagtól, a tó körüli árelőny továbbra is markáns marad.

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A magasabb árakhoz ugyanakkor jóval lassabb értékesítési ütem társul, hiszen egy itteni ingatlan eladása átlagosan 144 napot vett igénybe, szemben az országos 95 nappal. A vevők alkupozíciója is lényegesen erősebb, az irányárból ugyanis jellemzően 5,6 százalékot tudtak lealkudni, míg máshol ez az arány mindössze 3,5 százalék volt.

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Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője rámutatott, hogy a Balatonnál nem klasszikus lakáspiacról, hanem üdülőingatlan-piacról beszélhetünk. Az itteni vásárlókat ritkán sürgeti az idő, hiszen elsősorban befektetési vagy szabadidős céllal keresnek ingatlant. Ezt a statisztikák is alátámasztják, mivel az adásvételek 62 százaléka mögött befektetési szándék állt, szemben az országos 20 százalékos átlaggal, miközben az első lakásukat keresők aránya mindössze 8 százalékot tett ki a régióban.

A tipikus balatoni vevő a negyvenes-ötvenes korosztályba tartozik, és az átlagosnál nagyobb arányban vállalkozó. Az eladói oldalon eközben leginkább a korábbi befektetéseiket felszámoló vagy az örökölt nyaralójuktól megváló tulajdonosok állnak.

A kínálat zömét, mintegy 60 százalékát a családi házak és nyaralók teszik ki. A piacon belül erős a szegmentáció, a közvetlen vízparti társasházi lakások ugyanis gyorsabban és magasabb áron kelnek el, míg a kertes nyaralók értékesítése lassabb, és nagyobb árkedvezményt igényel.

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Települések szintjén Tihany, Balatonfüred és Zamárdi vezeti a prémium szegmenst, ahol a négyzetméterárak jellemzően egymillió forint felett alakulnak. A középmezőnybe a klasszikus üdülővárosok, mint például Siófok vagy Balatonboglár tartoznak, míg a kedvezőbb, régiós átlag alatti árfekvésű ingatlanokat Keszthelyen, illetve az olyan háttértelepüléseken lehet megtalálni, mint Tapolca vagy a déli part csendesebb falvai.

Bár a szezon közeledtével a kereslet élénkül, a tavalyinál bőségesebb választék miatt elmarad az árfelhajtó versenyhelyzet. A szakértő szerint a kereslet növekedése nem újabb áremelkedési hullámot indít el, hanem a reálisan árazott ingatlanok értékesítési idejét rövidíti le. Értéküket leginkább a kiváló elhelyezkedésű, vízparti ingatlanok tudják majd megőrizni, a túlárazott házak viszont a széles kínálat miatt hosszú hónapokra a piacon maradhatnak. A tulajdonosok számára a sikeres értékesítés kulcsa idén egyértelműen a piaci realitásokhoz igazított árazás és a türelem.
Címlapkép: Getty Images
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