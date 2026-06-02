2026. június 2. kedd Kármen, Anita
28 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szecessziós építészet díszes homlokzata Budapest belvárosában, Magyarországon
Otthon

Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti

Pénzcentrum
2026. június 2. 13:35

Óvatosabbá váltak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Bár az országgyűlési választások után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők és a befektetők egy része továbbra is kivár, ami egyre nagyobb alkuhelyzeteket eredményez, miközben a túlárazott lakások hónapokra a piacon ragadhatnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az év elején még nem volt érdemi változás a tavalyi helyzethez képest, a választásokat megelőző időszakban azonban a kereslet és részben a kínálat is visszafogottabbá vált a főváros belső kerületeiben. Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az új kormány megalakulását követően ismét élénkülni kezdett a piac, de a vevők továbbra is óvatosak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi érdeklődők többsége saját célra vásárolna ingatlant, elsősorban párok és családok jelennek meg a piacon. A befektetők egyelőre kisebb számban aktívak, és ha vásárolnak is, jellemzően teljes körű felújítást igénylő lakásokat keresnek, ahol jelentős alkut próbálnak elérni.

A vásárlók mintegy 80 százaléka hitelből finanszírozza a lakásvásárlást, és ezen belül meghatározó szerepet játszik az Otthon Start program. Az átlagos hitelösszeg jelenleg 30 és 35 millió forint között mozog.

Kapcsolódó cikkeink:

A mérsékelt kereslet ellenére a kínálatban továbbra is sok a túlárazott ingatlan. A szakértő szerint számos tulajdonos az elmúlt hónapokban még emelni is próbálta az árakat, annak ellenére, hogy a piaci környezet ezt nem indokolta. A belvárosi kerületekben ugyan még találhatók 1 millió forint alatti négyzetméteráron kínált lakások, az átlagos árszint azonban már jóval magasabb. A meghirdetett árakban ráadásul gyakran 10 százalék körüli túlárazás is megjelenik.

Ennek következménye, hogy a jelentősen túlárazott lakások értékesítése akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, miközben a reális áron piacra kerülő ingatlanok jellemzően 2-3 hónap alatt vevőre találnak. A piac alkalmazkodását elsősorban a növekvő alkuk jelzik. Míg korábban az 5-10 százalékos árengedmény volt jellemző, ma már egyre gyakoribbak a 10-15 százalékos alkuval záruló tranzakciók is.

A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a jó állapotú, metróközeli lakások, amelyek kisebb felújítással vagy akár azonnal költözhető állapotban vannak. A vevők számára fontos szempont maradt a környék szolgáltatásokkal való ellátottsága és a parkolási lehetőségek megléte is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az újépítésű lakások a belső kerületekben továbbra sem jelentenek komoly versenyt a használt ingatlanok számára. Kevés az új fejlesztés, így az Otthon Start program feltételeinek megfelelő új lakásokból is korlátozott a kínálat. Emiatt a vásárlók többsége továbbra is a használt lakások között keres.

A bérleti piacon ezzel szemben élénk maradt a kereslet. A kiadó lakások rendszerint néhány napon belül bérlőre találnak, ugyanakkor a bérleti díjak az utóbbi hónapokban nem emelkedtek tovább. A szakértő szerint a bérleti piac közel kerülhetett a csúcshoz, ezért rövid távon nem várható jelentős drágulás.

Garaba Gergely úgy látja, hogy a következő hónapokban továbbra is a megfontolt döntések és a kivárás jellemezheti a piacot. Emiatt a túlárazott ingatlanok hosszabb ideig maradhatnak a kínálatban, miközben az árak emelkedési üteme várhatóan tovább mérséklődik, és fokozatosan közelebb kerülhetnek a piaci realitásokhoz.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #lakás #Budapest #lakáspiac #magyarország #ingatlanpiac #lakásárak #albérletpiac #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:06
13:35
13:22
13:14
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
4 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
3
1 hete
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
4
3 hete
Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
5
2 hete
Megrohanták a bankokat a magyarok: óriási pénzeket vesznek fel ezzel az új állami programmal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 13:14
Romokban az ukrán főváros egy része az orosz csapások után: Zelenszkij segítséget kért Trumptól
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 13:03
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
Agrárszektor  |  2026. június 2. 13:31
Tarol ez a magyar borászat itthon: így nyomja le a legendás márkákat