Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
Óvatosabbá váltak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Bár az országgyűlési választások után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők és a befektetők egy része továbbra is kivár, ami egyre nagyobb alkuhelyzeteket eredményez, miközben a túlárazott lakások hónapokra a piacon ragadhatnak.
Az év elején még nem volt érdemi változás a tavalyi helyzethez képest, a választásokat megelőző időszakban azonban a kereslet és részben a kínálat is visszafogottabbá vált a főváros belső kerületeiben. Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az új kormány megalakulását követően ismét élénkülni kezdett a piac, de a vevők továbbra is óvatosak.
A jelenlegi érdeklődők többsége saját célra vásárolna ingatlant, elsősorban párok és családok jelennek meg a piacon. A befektetők egyelőre kisebb számban aktívak, és ha vásárolnak is, jellemzően teljes körű felújítást igénylő lakásokat keresnek, ahol jelentős alkut próbálnak elérni.
A vásárlók mintegy 80 százaléka hitelből finanszírozza a lakásvásárlást, és ezen belül meghatározó szerepet játszik az Otthon Start program. Az átlagos hitelösszeg jelenleg 30 és 35 millió forint között mozog.
A mérsékelt kereslet ellenére a kínálatban továbbra is sok a túlárazott ingatlan. A szakértő szerint számos tulajdonos az elmúlt hónapokban még emelni is próbálta az árakat, annak ellenére, hogy a piaci környezet ezt nem indokolta. A belvárosi kerületekben ugyan még találhatók 1 millió forint alatti négyzetméteráron kínált lakások, az átlagos árszint azonban már jóval magasabb. A meghirdetett árakban ráadásul gyakran 10 százalék körüli túlárazás is megjelenik.
Ennek következménye, hogy a jelentősen túlárazott lakások értékesítése akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, miközben a reális áron piacra kerülő ingatlanok jellemzően 2-3 hónap alatt vevőre találnak. A piac alkalmazkodását elsősorban a növekvő alkuk jelzik. Míg korábban az 5-10 százalékos árengedmény volt jellemző, ma már egyre gyakoribbak a 10-15 százalékos alkuval záruló tranzakciók is.
A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a jó állapotú, metróközeli lakások, amelyek kisebb felújítással vagy akár azonnal költözhető állapotban vannak. A vevők számára fontos szempont maradt a környék szolgáltatásokkal való ellátottsága és a parkolási lehetőségek megléte is.
Az újépítésű lakások a belső kerületekben továbbra sem jelentenek komoly versenyt a használt ingatlanok számára. Kevés az új fejlesztés, így az Otthon Start program feltételeinek megfelelő új lakásokból is korlátozott a kínálat. Emiatt a vásárlók többsége továbbra is a használt lakások között keres.
A bérleti piacon ezzel szemben élénk maradt a kereslet. A kiadó lakások rendszerint néhány napon belül bérlőre találnak, ugyanakkor a bérleti díjak az utóbbi hónapokban nem emelkedtek tovább. A szakértő szerint a bérleti piac közel kerülhetett a csúcshoz, ezért rövid távon nem várható jelentős drágulás.
Garaba Gergely úgy látja, hogy a következő hónapokban továbbra is a megfontolt döntések és a kivárás jellemezheti a piacot. Emiatt a túlárazott ingatlanok hosszabb ideig maradhatnak a kínálatban, miközben az árak emelkedési üteme várhatóan tovább mérséklődik, és fokozatosan közelebb kerülhetnek a piaci realitásokhoz.
