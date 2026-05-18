Döbbenetes árobbanás történt az egyik magyar régióban: a brutális drágulás ellenére is viszik a lakásokat, mint a cukrot
A kiugró áremelkedéssel a nyugati régió a hazai panelpiac legdinamikusabban növekvő térségévé vált. Az eddigi trendeket megfordítva a régió immár jelentősen meghaladja a kelet-magyarországi árszintet.
Egy év alatt közel harminc százalékkal, négyzetméterenként 814 ezer forintra drágultak a panellakások Nyugat-Magyarországon a Duna House legfrissebb adatai szerint. Míg 2025 áprilisában egy nyugat-magyarországi panel négyzetmétere átlagosan 628 ezer forintba került, ami elmaradt a keleti 653 ezer forintos átlagtól, addig 2026 tavaszára a regionális rangsor teljesen megcserélődött.
A nyugati országrészben fokozatos, majd egyre gyorsuló drágulás zajlott. Ezzel szemben Kelet-Magyarországon jóval mérsékeltebb, 7,5 százalékos áremelkedést regisztráltak, így ott az átlagár jelenleg 702 ezer forintnál tart.
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a nyugati panelpiacon zajló korábbi, lassú felzárkózás az elmúlt tizenkét hónapban látványosan felgyorsult. A jelentős árkülönbség hátterében nem egy általános országos trend, hanem a regionális kínálat szűkössége áll. A jó állapotú és kedvező elhelyezkedésű lakásokból kevés van a piacon. Így egy kisebb keresletélénkülés is azonnal felfelé hajtja az árakat, amit az Otthon Start Program hatása is tovább erősít.
Különösen szembetűnő a panellakások árelőnye a használt, téglaépítésű ingatlanokkal szemben. Nyugat-Magyarországon a téglalakások négyzetméterára mindössze öt százalékkal, 504 ezer forintra nőtt egy év alatt. Emiatt a két lakástípus közötti árkülönbség a korábbi 147 ezer forintról 310 ezer forintra duzzadt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a panelek négyzetmétere ma már több mint hatvan százalékkal kerül többe a téglalakásokénál.
A gyorsan emelkedő árakkal párhuzamosan a vevők alkupozíciója is javult a nyugati régióban, így az alku átlagos mértéke a korábbi három százalékról öt százalékra nőtt. Bár az eladók láthatóan magasabb irányárat határoznak meg, a tranzakciók során hajlandóak nagyobb engedményt adni.
A drágulás ellenére a piac kifejezetten élénk. A panellakások átlagos értékesítési ideje a tavalyi 78 napról 74 napra csökkent. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az erős kereslet miatt az ingatlanok a magasabb árszint ellenére is gyorsan gazdára találnak.
