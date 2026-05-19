Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti

Az sosem kellemes, ha váratlanul lehal a netbank, a bolti terminál nem fogadja el a kártyánkat, vagy nem tudunk pénzt felvenni az ATM-ből. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne derült égből villámcsapásként érjen, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás. A legtöbb karbantartást éjjel vagy hétvégén végzik, de azért nem árt felkészülni.

A hazai nagybankok rendszeres karbantartásokat, fejlesztéseket végeznek, melyekről közzéteszik a tájékoztatást a honlapjukon. Gyakran az ügyfelek azonban csak akkor szembesülnek egy-egy banki leállás bekövetkeztével, amikor használnák a szolgáltatást. Külön értesítő a leállásokról nem minden ügyfélhez érkezik. Mutatjuk a listát, mikor, melyik banki ügyfelei számíthatnak akadozásra a CIB, az Erste, a K&H, az OTP, és az MBH szolgáltatásaiban.

Következő CIB leállás

A CIB honlapján arra hívta fel a figyelmet, hogy 2026. május 27-én (szerda) 23:00-24:00 óra között a www.cib.hu honlap nem, vagy korlátozottan lesz elérhető. Továbbá, mivel folyamatosan dolgoznak a szolgáltatásaik fejlesztésén, a karbantartásra tekintettel 2026. június hónapban az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaink nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek:

2026.06.02. 22:00 - 2026.06.03. 02:00

2026.06.03. 22:00 - 2026.06.04. 02:00

2026.06.04. 22:00 - 2026.06.05. 05:00

2026.06.08. 22:00 - 2026.06.09. 02:00

2026.06.11. 22:00 - 2026.06.12. 03:00

2026.06.15. 22:00 - 2026.06.16. 05:00

2026.06.16. 22:00 - 2026.06.17. 02:00

2026.06.18. 22:00 - 2026.06.19. 03:00

2026.06.19. 22:00 - 2026.06.20. 05:00

2026.06.22. 22:00 - 2026.06.23. 02:00

2026.06.23. 22:00 - 2026.06.24. 02:00

2026.06.25. 22:00 - 2026.06.26. 03:00

2026.06.29. 22:00 - 2026.06.30. 02:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Továbbá 2026.06.10. 00:00 – 2026.06.10. 05:00 közötti időszakban fennakadás várható a MOL benzinkutakon található ATM-eken végzett tranzakciók esetén.

Erste leállás bejelentések

Az Erste ügyfeleit arról tájékoztatta, hogy rendszereiken 2026.05.29. 22:00 és 2026.05.30. 10:00, valamint 2026.06.04. 22:00 és 2026.06.05. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, így az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak 2026.05.29. 22:00 és 2026.05.30. 10:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Továbbra is elérhető szolgáltatás lesz az internetes vásárlás (kivéve 2026.05.29. 22:00 és 2026.05.30. 10:00 között), az azonnali átutalások fogadása, a fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül, a készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből, a George Web tiltása TeleBankon keresztül, a bankkártya letiltása TeleBankon keresztül, a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilegyenleg feltöltése.

Tervezett K&H leállás, fejlesztés

A bank tájékoztatása szerint 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

Továbbá 2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornák (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

Arról is tájékoztattak, hogy a bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások: ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül. Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnap alatt a 2026. május 30-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében kérik az ügyfeleket, biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.

Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérik, hogy az ügyfelek tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasolják, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesítjük. A bankszünnapot megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasoljuk a bankszünnapot követően újra rögzíteni és aláírni.

Júniusi K&H leállás

A fentieken túl 2026. június 6-án 22:00 órától 2026. június 7-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

OTP leállás májusban és júniusban

Az OTP ügyfeleivel azt közölte, hogy fejlesztési okokból 2026. május 9-én, május 30-án és június 6-án 0 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetőek az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása. Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek.

MBH leállás időpontjai és ATM-karbantartások

Az MBH azt közölte, hogy tervezett informatikai karbantartás miatt 2026. május 19-én 18:00 és 22:00 óra között az MBH SZÉP Kártyabirtokosok és a Szolgáltatók részére nem lesz elérhető az MBH SZÉP Kártya Honlapon a Személyes Tárhely, az MBH SZÉP Kártya MobilApp, valamint az MBH SZÉP Kártya automata IVR rendszer (telefonos lekérdezés + 36-1-268-7272-es telefonszámon). Ez idő alatt nem lesz lehetőség az aktuális egyenleg lekérdezésére, a korábbi időszaki forgalom megtekintésére, nem érkeznek meg azonnal az Értesítések a kártya költésekről/jóváírásokról, illetve a kártyadigitalizációs műveletek sikertelenek lehetnek.

Az informatikai karbantartás nem érinti a szolgáltatóhelyeken történő kártyaelfogadást, az internetes engedélyeztetést, valamint az előre fizetés lehetőségét.

További banki szolgáltatásokban is lesz kiesés, ugyanis tervezett karbantartás miatt 2026.05.24-én 00:00 és 04:00 között az alábbi rendszerek, szolgáltatások a megadott időpontban nem lesznek elérhetőek:

Az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Netbank (korábban Takarék), valamint az MBH Bank App 103-as és 504-es banki azonosító profilja nem lesz elérhető.

Az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Az MBH OpenAPI (korábban MKB) és az MBH OpenAPI (korábban Takarék) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhat.

A korábban MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél esetenként nem lehetséges a befizetés.

Az AFR szolgáltatásban részleges szolgáltatáskiesés várható: az indított és fogadott azonnali forint átutalási megbízások esetenként nem fognak teljesülni.

Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Május végi és júniusi leállás az MBH-nál

Tervezett karbantartás miatt 2026.05.28-án 22:00 és 2026.05.29-én 01:00 között rövid (néhány perces) fennakadások lehetnek az internetes vásárlásokban, bankkártyahasználatban és egyes MBH Bank által üzemeltetett ATM-ek működésében.

Tervezett karbantartás miatt 2026.06.07-én 00:00 és 02:00 között a 101-es banki azonosítóval kezdődő számlaszámú számlákhoz kapcsolódó bankkártyákkal végrehajtott internetes fizetések és azok hitelesítése során fennakadásokat tapasztalhat, a tranzakciók sikertelenek lehetnek. Ebben az időszakokban maximum 30 perces kiesésre lehet számítani.

Tervezett karbantartás miatt 2026.06.19-én 00:00 és 02:00 között az MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Netbank (korábban Takarék), az MBH Netbank (korábban BB), az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank rendszerek, valamint az MBH Bank App és az MBH Vállalati App nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek.

Ugyanezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is -, és a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nincs lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítására / elutasítására / jóváhagyására nem lesz lehetőség). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

Internetes vásárlásnál a 3DS szolgáltatás az alábbiak szerint történik:

amennyiben Ön korábbi MKB Bank ügyfél, a kifizetés automatikusan megtörténik, amennyiben Ön korábbi Budapest Bank ügyfél, SMS-ben kapott megerősítő kód használatára lesz szükség, amennyiben Ön korábbi Takarékbank ügyfél, a megerősítés módja nem változik.

Egyéb push üzenetek fogadására a karbantartási időszak alatt nem lesz lehetőség. Kérikaz ügyfeleket, hogy tranzakcióikat a karbantartási időszakon kívülre időzítsék.

Tervezett karbantartás miatt 2026.06.20-án 22:00 és 2026.06.21-én 06:00 között pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App működésében a 101-es bankazonosítóval kezdődő fizetési és pénzforgalmi számlák esetében. Ezekben az időszakokban az alkalmazásba való bejelentkezés hibára futhat, ilyenkor pár perc elmúltával érdemes újra megpróbálni a belépést, vagy az MBH Netbankban ügyet intézni. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatását a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Megértését és türelmét köszönjük!

Tervezett karbantartás miatt 2026.06.26. 18:00 és 2026.06.29. 08:00 között az MBH telefonos ügyfélszolgálata (Telebank) a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon kizárólag korlátozott ügyintézéssel lesz elérhető. Bankkártya-tiltásra a karbantartás ideje alatt is lehetőség van ezen a telefonszámon. Külföldről a +36 1 373 3399-estelefonszámon tudja bankkártyáját letiltani a megjelölt időszakban.

MBH-s ATM karbantartások

Az alábbi helyszíneken az MBH által üzemeltetett ATM készülékek a megadott időszakban rövid ideig nem lesznek elérhetőek, azokon keresztül a szolgáltatások nem lesznek használhatóak:

Dunabogdány, Hajó utca 3. – 2026.05.12.-én 16:00 és 18:00 között

Fót, Dózsa György út 54. – 2026.05.12.-én 16:00 és 18:00 között

Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 67. – 2026.05.14.-én 16:00 és 18:00 között

Gyomaendrőd, Kossuth utca 20. – 2026.05.14.-én 16:00 és 18:00 között

Pannonhalma, Petőfi utca 6/A. – 2026.05.14.-én 16:00 és 18:00 között

1093 Budapest, Czuczor utca 2–10. – 2026.05.19.-én 16:00 és 18:00 között

Abony, Kossuth tér 3–4. – 2026.05.19.-én 16:00 és 18:00 között

Bonyhád, Szabadság tér 9. – 2026.05.20.-án 16:00 és 18:00 között

Tét, Fő utca 86. – 2026.05.20.-án 16:00 és 18:00 között

Várpalota, Posta út 8 – 2026.05.21.-én 16:00 és 18:00 között

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. – 2026.05.22.-én 15:30 és 17:30 között

Dombóvár, Hunyadi tér 42. – 2026.05.26.-án 16:00 és 18:00 között

Berettyóújfalu, Dózsa György utca 3–5. – 2026.05.26.-án 16:00 és 18:00 között

Fertőd, Fő utca 62. – 2026.05.26.-án 16:00 és 18:00 között

Százhalombatta, Damjanich utca 23. – 2026.05.27.-én 16:00 és 18:00 között

Pécs, Páfrány utca 2/A – 2026.05.27.-én 16:00 és 18:00 között

Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 88. – 2026.05.27.-én 16:00 és 18:00 között

Kérik, az ATM használatát próbálja meg néhány perc elteltével, vagy a bank honlapján Fiók- és ATM kereső funkciója segítségével keressen fel egy másik ATM készüléket, ahol a jelzett időszakban is zavartalanul intézheti tranzakcióit.