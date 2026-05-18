Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket

A kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el az egyik hazai nagybank. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,1 milliót, miközben a hitel- és betétállomány jelentősen bővült. A lakossági hitelezés kiemelkedően teljesített. Emellett a gyorsuló digitális fejlesztéseknek köszönhetően a bank innovációs díjakkal is elismert mesterségesintelligencia-asszisztensét, Kate-et már minden negyedik digitálisan aktív ügyfél rendszeresen használja.
A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el - ez derült ki a bank által közreadott jelentésből.
A gazdasági bizonytalanság, a magas inflációs nyomás és a kormányzati intézkedések jelentősen növelték a működési költségeket: különösen nagy terhet jelentett az 58,3 milliárd forintos elvonással járó bank- és extraprofitadó. Mindezek ellenére a pénzintézet bevételei 6 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi időszakhoz képest.
A teljes hitelállomány 13 százalékos növekedéssel elérte a 3501 milliárd forintot, míg az ügyfélbetétek volumene 7 százalékkal, 4386 milliárd forintra bővült.
A lakossági hitelezés területén az eredmények felülmúlták a piaci átlagot. A lakáshitelek állománya 27 százalékkal bővült, amit elsősorban az Otthon Start Program és a javuló jövedelmi viszonyok hajtottak. A személyi kölcsönök folyósítása eközben másfélszeresére ugrott. A vállalati szektorban ugyanakkor a cégek óvatosabb beruházási kedve miatt a hitelkereslet visszafogottabb maradt, jóllehet a bank ezen a területen is 6 százalékos portfóliónövekedést könyvelhetett el.
A megtakarítások iránti kereslet szintén erősödött: a befektetési alapokban kezelt vagyon 17 százalékkal, az állampapír-állomány pedig 6 százalékkal nőtt. A K&H Biztosító az év első három hónapjában 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárt az extraprofitadó teljes éves elszámolása miatt. A díjbevételek ugyanakkor mind a nem-életbiztosítási, mind az életbiztosítási üzletágban emelkedtek.
A hagyományos banki szolgáltatások mellett a K&H jelentős hangsúlyt fektet a digitális ökoszisztéma bővítésére. Az új lakossági számlák mintegy 60 százalékát már online nyitják meg, a mobilbanki felhasználók száma pedig átlépte a 760 ezret. A mesterséges intelligenciával működő Kate folyamatosan fejlődik. Az asszisztens már több mint 420 különböző ügyben nyújt segítséget, és a megkeresések közel háromnegyedét önállóan oldja meg.
