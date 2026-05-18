Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Hitel

Váratlan fordulat a hazai hitelpiacon: fittyet hánynak a válságra a magyarok, gigantikus tempóban veszik fel a kölcsönöket

Pénzcentrum
2026. május 18. 18:17

A kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el az egyik hazai nagybank. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,1 milliót, miközben a hitel- és betétállomány jelentősen bővült. A lakossági hitelezés kiemelkedően teljesített. Emellett a gyorsuló digitális fejlesztéseknek köszönhetően a bank innovációs díjakkal is elismert mesterségesintelligencia-asszisztensét, Kate-et már minden negyedik digitálisan aktív ügyfél rendszeresen használja.

A K&H Bank 2026 első negyedévében a kedvezőtlen makrogazdasági környezet és a jelentős adóterhek ellenére is stabil növekedést ért el - ez derült ki a bank által közreadott jelentésből.

A gazdasági bizonytalanság, a magas inflációs nyomás és a kormányzati intézkedések jelentősen növelték a működési költségeket: különösen nagy terhet jelentett az 58,3 milliárd forintos elvonással járó bank- és extraprofitadó. Mindezek ellenére a pénzintézet bevételei 6 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A teljes hitelállomány 13 százalékos növekedéssel elérte a 3501 milliárd forintot, míg az ügyfélbetétek volumene 7 százalékkal, 4386 milliárd forintra bővült.

A lakossági hitelezés területén az eredmények felülmúlták a piaci átlagot. A lakáshitelek állománya 27 százalékkal bővült, amit elsősorban az Otthon Start Program és a javuló jövedelmi viszonyok hajtottak. A személyi kölcsönök folyósítása eközben másfélszeresére ugrott. A vállalati szektorban ugyanakkor a cégek óvatosabb beruházási kedve miatt a hitelkereslet visszafogottabb maradt, jóllehet a bank ezen a területen is 6 százalékos portfóliónövekedést könyvelhetett el.

A megtakarítások iránti kereslet szintén erősödött: a befektetési alapokban kezelt vagyon 17 százalékkal, az állampapír-állomány pedig 6 százalékkal nőtt. A K&H Biztosító az év első három hónapjában 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárt az extraprofitadó teljes éves elszámolása miatt. A díjbevételek ugyanakkor mind a nem-életbiztosítási, mind az életbiztosítási üzletágban emelkedtek.

A hagyományos banki szolgáltatások mellett a K&H jelentős hangsúlyt fektet a digitális ökoszisztéma bővítésére. Az új lakossági számlák mintegy 60 százalékát már online nyitják meg, a mobilbanki felhasználók száma pedig átlépte a 760 ezret. A mesterséges intelligenciával működő Kate folyamatosan fejlődik. Az asszisztens már több mint 420 különböző ügyben nyújt segítséget, és a megkeresések közel háromnegyedét önállóan oldja meg.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #digitalizáció #mobilbank #bank #befektetési alap #személyi kölcsön #állampapír #hitelek #mesterséges intelligencia #k&h bank #2026

