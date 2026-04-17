Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Ahogy megérkezik a jó idő, egyre többen gondolkodnak el azon, milyen lenne egy saját vízparti nyaraló. A legtöbbeknek ilyenkor a Balaton jut eszébe, ugyanakkor Magyarország több térségben is kínál ilyen lehetőségeket. A zenga.hu adatai alapján megnéztük, mely települések voltak a legkeresettebbek 2025-ben és 2026 eddigi részében, valamint azt is, mennyibe kerülnek jelenleg az ingatlanok ezekben a térségekben.
Az elmúlt években jelentősen nőtt a vízparti települések iránti érdeklődés. Miközben az ország népessége összességében csökken, ezek a helyek sok esetben növekedést mutatnak, egyre többen költöznek ide, vagy vásárolnak második ingatlant, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A vizsgált települések között hét olyan város szerepelt, ahol a népesség eléri a 10 ezer főt: Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Gárdony, Ráckeve, Tiszafüred és Balatonalmádi. A népszerűséget népességarányosan vizsgálták, így a kisebb települések is összehasonlíthatóvá váltak.
2025-ben Fonyód bizonyult a legkeresettebbnek, ezt Balatonfenyves, Siófok és Balatonlelle követte. A toplistán nemcsak balatoni települések szerepeltek: az ötödik helyen Gárdony, a kilencediken Velence, a tizediken pedig a Tisza-tavi Poroszló végzett, míg a Duna-parti Ráckeve közvetlenül a lista mögött maradt. A középmezőnyben Tokaj és Rakamaz szerepelt, míg a lista végén két kevésbé ismert település, Dunasziget és Dunakiliti található.
2026-ban kisebb átrendeződés történt, de a Balaton, különösen a déli part továbbra is meghatározó. A legkeresettebb települések közé Balatonlelle, Siófok, Balatonakarattya, Balatonfenyves és Fonyód tartozik. A toplista második felében ismét megjelent Velence és Gárdony, valamint Rakamaz is.
A kínálat alakulását egy-egy nagyobb beruházás is jelentősen befolyásolhatja, különösen a kisebb településeken, ami a keresletre is hatással van.
Az árak továbbra is jelentős különbségeket mutatnak. A legdrágább település Tihany, ahol az átlagos négyzetméterár eléri a 2 millió forintot, az átlagos ingatlanár pedig 240 millió forint körül alakul. Balatonfüreden 1,8 millió forintos négyzetméterár és 160 millió forintos átlagár jellemző. Siófokon 1,35 millió forint körüli négyzetméterár mellett átlagosan 114 millió forintba kerül egy ingatlan.
A Velencei-tó térségében mérsékeltebb árak láthatók: Velencén 990 ezer, Gárdonyban 950 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A Balatonnál az olcsóbb települések közé tartozik Balatonederics és Zánka, ahol 900 ezer, illetve 830 ezer forintos árszintek jellemzőek.
A Balatonon kívül még alacsonyabb árszintek érhetők el. Ráckevén 770 ezer, Tiszafüreden 600 ezer, Tokajban 530 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméterár, míg a Tisza-tó térségében 300-400 ezer forintos árszinten is találhatók ingatlanok, igaz, az újabb vagy korszerűbb lakások itt is drágábbak.
