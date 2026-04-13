Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt

Pénzcentrum
2026. április 13. 06:30

Közel teljes feldolgozottság mellett matematikailag sem maradt több kérdés az országgyűlési választás eredményével kapcsolatban: bár tegnap este még több billegő körzetben is elviekben lehetségesnek tűnt a Fideszes egyéni jelölt fordítása, ma reggelre kijelenthető: a TISZA Párt fölényes győzelmet aratott, és jelen állás szerint legalább 138 mandátummal alakíthat kormányt az Országgyűlésben. Az eredmény egyben azt is jelenti, hogy ismét kétharmados többség jön létre a parlamentben – ezúttal a TISZA Párt és Magyar Péter vezetésével - derül ki a valasztas.hu összesítéséből.

A listás szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságánál a TISZA Párt több mint 53 százalékot szerzett, ami 45 listás mandátumot jelent. A második helyen a Fidesz–KDNP végzett 38 százalék körüli eredménnyel és 42 listás hellyel.

A parlamenti erőviszonyokat azonban az egyéni körzetek döntötték el: a TISZA Párt itt tarolt igazán, hiszen összesen 93 egyéni mandátumot szerzett. Ez egyébként hétfőn még változhat, hiszen hétfő reggel 3 egyéni választókörzetben is minimális a különbség a jelöltek között, amelyek közül kettőben a Fidesz jelöltje vezet. Ez egyrészt újraszámlálást tehet indokolttá, másrészt pedig a levélszavazatok összesítése még hátravan. A TISZA Párt akár két újabb mandátumra is számíthat, mire elérjük a 100%-os feldolgozottságot, ugyanis a közvéleménykutatók szerint ezek jellemzően a győztes TISZA Pártnak kedvezhetnek.

Szűkebb parlamenti mezőny

A kisebb pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom jutott még be érdemi súllyal a parlamentbe, 6 mandátummal. A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem érte el a parlamenti képviselethez szükséges szintet listán, így mandátum nélkül maradtak.

Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
EZ IS ÉRDEKELHET
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.

Kétharmad: stabil kormányzás vagy új korszak?

A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges, amit a TISZA Párt jelentősen túlteljesített. Ez alkotmányozó többséget biztosít, vagyis a kormány akár sarkalatos törvényeket és az alaptörvényt is módosíthatja ellenzéki támogatás nélkül.

A mostani eredmény politikai értelemben korszakhatár: hosszú idő után nem a Fidesz–KDNP alakíthat kormányt, hanem egy új politikai erő, új vezetéssel és várhatóan új irányvonalakkal.

Mi következik?

A következő hetekben megindul a kormányalakítás folyamata, amelynek végén Magyar Péter miniszterelnökké választása várható. A kétharmados felhatalmazás ugyanakkor egyszerre jelent lehetőséget és felelősséget: a választók egyértelműen erős kormányzást várnak, de az is kérdés, hogy az új többség hogyan él majd ezzel a rendkívüli politikai erővel.

Az eredmény tehát nemcsak kormányváltást, hanem a magyar politikai rendszer új fejezetének kezdetét is jelenti.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:53
07:45
07:38
06:45
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 13.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
2026. április 12.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
2026. április 12.
Orbán Viktor elismerte a vereséget
2026. április 12.
Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
2026. április 12.
Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 13. hétfő
Ida
16. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
2 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
2 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
4
2 hete
Megtört a jég a hazai albérletpiacon: váratlan fordulat állt be az árakban, ők járhatnak most a legjobban
5
4 hete
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
