Riasztó ütemben dagad a hazai azbesztbotrány: már 40 magyar településen kongatják a vészharangot
Pénzcentrum
2026. május 8. 18:25

Nagyjából 40 magyar településen merülhet fel azbesztgyanú, és már több mint 400 bejelentést vizsgálnak a hatóságok. A kormányhivatal rendkívüli ellenőrzéseket rendelt el a határátkelőkön és a tüzépeken, hogy kiszűrjék a szennyezett zúzalékot.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, azbeszttel szennyezett zúzalék kerülhetett több nyugat‑magyarországi településre, és a helyzet napról napra súlyosabbnak tűnik. A Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Orbán István az RTL Híradónak azt mondta: már több mint 400 egyedi bejelentés érkezett azbesztgyanú miatt, és nagyjából 40 településen lehet erős a gyanú, hogy szennyezett zúzalékot terítettek el. A kormányhivatal szerint a vizsgálatok volumene már messze meghaladja az önkormányzatok és a hivatal saját kapacitásait is, ezért országos szintű beavatkozásra volt szükség.

Orbán elrendelte a határátkelők ellenőrzését, ahol a kőszállító járműveket vizsgálják át, és a tüzépekre, építőanyag‑kereskedésekbe is ellenőröket küldtek, hogy kiszűrjék a négy érintett bányából származó, potenciálisan szennyezett anyagokat. A főigazgató szerint az osztrák hatóságokkal való együttműködés eddig nem hozott érdemi információt, miközben feltételezhető, hogy a határon túlról is érkezhetett problémás zúzalék Magyarországra.

Címlapkép: Getty Images
