Kritikus szintre süllyedt a Duna: van, ahol már szinte száraz lábbal át lehet kelni a folyón

A hetek óta tartó csapadékhiány miatt kritikus szintre süllyedt a Duna és több hazai természetes vizünk vízállása. A folyó egyes szakaszain szinte száraz lábbal is át lehet kelni, az országos aszály pedig a talajvíz szintjét is drasztikusan lecsökkentette. Az Alföldön már vízhiány elleni készültséget kellett elrendelni - tudósított a KEMMA.

A hosszú, csapadékmentes időszak következtében a Duna medrében ijesztően kevés víz maradt. Az alacsony vízállás miatt a neszmélyi komp leállt, Budapesten pedig ismét láthatóvá vált a szárazság egyik legismertebb hírnöke, az Ínség-szikla. Az esztergomi Kis-Dunán olyannyira leapadt a víz, hogy szinte száraz lábbal át lehet kelni a medren. A Duna vízállása a legtöbb szakaszon tartósan 100 centiméter alá esett. Május elején Komáromnál 54, Lábatlannál 150, Esztergomnál pedig mindössze 34 centimétert mértek.

A vízhiány nemcsak a legnagyobb folyónkat, hanem az ország más vizeit is súlyosan érinti. A tatai tavak apadása miatt például már a halállomány is veszélybe került. Bár a csapadékos télnek köszönhetően a talaj mélyebb rétegeibe még jutott nedvesség, a tavaszi esők elmaradása miatt a felszíni talajrétegek mára teljesen kiszáradtak.

A vízügyi mérések alapján országszerte enyhe vagy közepes fokozatú aszály tapasztalható. Míg a Dunántúlon és az Északi-középhegységben egyelőre nincs érvényben vízhiány elleni készültség, az Alföldön már első- és másodfokú készültséget rendeltek el. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a talajvíz szintje számos térségben több mint két méterrel elmarad az elmúlt harminc év átlagától.

A tartós szárazságot némiképp enyhítheti a közeledő csapadék. A HungaroMet szerdára zivatarveszély miatt adott ki figyelmeztetést. A nyárias meleg és a napsütés mellett délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Ezt követően szórványosan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket villámlás, viharos szél és helyenként jégeső kísérhet.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt