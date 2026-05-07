Lelepleződött az Otthon Start igazi hatása a lakáspiacon: van, ahol nem győznek eladni, máshol viszont zuhannak az árak

Már több mint négy hónap eltelt a 2026-os évből, ami az eddigi tapasztalatok alapján élénkülést hozott a magyar lakáspiacon. Szinte mindenhol arról számoltak be, hogy nőtt a forgalom, a vevőket továbbra is elsősorban az Otthon Start hitelprogramnak megfelelő lakások érdeklik. Az áremelkedést tekintve úgy tűnik, hogy nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás, de így is tovább kúszhatnak felfelé az árak.

A tavaly szeptemberben elindult Otthon Start kedvezményes hitelprogram első hónapjaiban komoly robbanás jellemezte a lakáspiacot, hiszen minél többen akartak élni a fix 3%-os hitel lehetőségével. Az év végére aztán az első roham lecsengett, alábbhagyott a pörgés. Éppen ezért most megkérdezték az OTP Ingatlanpont régióvezetőit, mit tapasztaltak 2026 első hónapjaiban, mekkora volt az érdeklődés és milyen lakásokat kerestek elsősorban a vevők.

Budapesten ismét felpörgött a piac

Az első negyedév a budapesti régióban a stabilizáció és a trendforduló jegyében zajlott, az év elején még visszafogott maradt az aktivitás, de aztán dinamikus javulás volt tapasztalható – emelte ki Dr. Polonkai Pálma, az OTP Ingatlanpont Budapesti Régióvezetője. Januárban még csekély volt az aktivitás, el is maradt a 2025-ös mértéktől, amiben közrejátszhatott a szokatlanul hideg időjárás és az általános kivárás is. Azt követően viszont megélénkült a lakáspiac, amivel együtt erősödött a minőségi szelekció a vevők oldaláról, vagyis sokkal jobban megnézték, milyen ingatlant vásárolnak meg.

Az ingatlanközvetítő adatai szerint az év első hónapjaiban átlagosan mintegy 66 millió forint volt a fővárosi tranzakciók értéke, míg a hitelösszeg átlagosan meghaladta a 34 millió forintot. A forgalom összességében növekedett 2025 első negyedévéhez képest, ami nem kis teljesítmény annak fényében, hogy tavaly az állampapírokból kiáramló pénzek pont a fővárosban pörgették látványosan a piacot. Az értékesítési idő átlagosan 140 nap volt, ami a negyedév végén mutatott érezhető csökkenést. Budapesten az év első három hónapjában 4%-os áremelkedést tapasztaltak a cég értékesítői, amivel az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,28 millió forintot.

A Dunántúlon zárult az olló

A Dunántúlon a legfontosabb megfigyelt trend az árszintek fokozatos közeledése volt, emellett szintén pozitív fordulat jellemezte a piacot. Korábban jelentős különbségek voltak az Észak-Dunántúl és a Dél-Dunántúl árai között, ezek most elkezdtek kiegyenlítődni – hangsúlyozta Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont Észak-dunántúli Régióvezetője. Az ország északnyugati részén az átlagár kicsivel meghaladta a 46 millió forintot az első negyedéves tranzakciók alapján, míg a Dél-Dunántúlon már közel 42 millió forintig kúszott fel.

A folyamat jól jelzi a dél-dunántúli régió, különösen a Baranya vármegyei városok felértékelődését, ahol korábban mérsékeltek voltak az árak, így most az alacsonyabb bázis is segíti az emelkedést – tette hozzá Markó Ildikó, az iroda Dél-dunántúli Régióvezetője.

Érdekesség, hogy ugyan a nominális lakásárak magasabbak a Dunántúl északi felén, az átlagos hitelösszeg elmarad a dél-dunántúlitól. Ez arra utal, hogy az Észak-Dunántúlon magasabb a saját erő aránya és a tőkeerős befektetői jelenlét, míg a dél-dunántúli vásárlók a felzárkózó árak mellett kénytelenek nagyobb arányú külső forrást bevonni az adásvételek realizálásához.

Mindkét régióban a kisebb alapterületű, 1–1,5 szobás társasházi lakások bizonyultak a leggyorsabban értékesíthető terméknek az iroda tapasztalatai szerint. Északon a nagyvárosi lakások mellett a határmenti települések (például Hegyeshalom) ingatlanjai cserélnek gazdát a leggyorsabban, míg délen a 20 és 30 millió forint közötti árkategória mutatja a legnagyobb mozgást. Észak-Dunántúlon a támogatott hitelek iránti érdeklődés visszaesése tapasztalható, ami a vevőket a piaci alapú konstrukciók és a magasabb önerő felé terelte, míg délen a tranzakciók jelentős részét továbbra is a támogatott konstrukciók, elsősorban az Otthon Start segítették elő.

A keresleti struktúra mindkét régióban az agglomerációs és a kistelepülési övezetek irányába mozdult el. Észak-Dunántúlon a nagyvárosi árak tartósan magas szintje miatt a vevők a környező települések és a 100 m² alatti családi házak felé fordultak, míg a déli régióban a megfizethetőbb kategóriák iránt mutatkozott stabil kereslet. Budapesthez hasonlóan az ország nyugati felén is erősödött a minőségi szelekció az értékesítők tapasztalatai szerint.

Kelet-Magyarország felemás képet mutat

Az első negyedévben az északkelet-magyarországi és a dél-alföldi régiók piaca erőteljes különbségeket mutatott az Ingatlanpont tapasztalatai szerint. Miközben északkeleten fokozatosan gyorsult a növekedés, addig a dél-alföldi régióban inkább a kivárás jellemezte a szereplőket. Utóbbi területen különösen feltűnő volt a kereslet visszaesése, így ott jellemzőbb volt az árcsökkenés a kínálati oldalon – számolt be a tapasztalatokról Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont Északkelet-magyarországi Régióvezetője.

Kelet-Magyarországon az eladott lakóingatlanok átlagára meghaladta a 29 millió forintot az év elején, ami a kereslet minőségi szűkülését és a prémium szegmens felé történő eltolódását jelzi. Ezzel szemben a Dél-Alföldön az átlagár 27 millió forint környékén stabilizálódott.

Az átlagos hitelösszeg közel 20 millió forint volt Kelet-Magyarországon, ami nagyjából a vételár kétharmadát tette ki, míg a Dél-Alföldön hasonló átlagos hitelösszeg az alacsonyabb átlagárak miatt 70% feletti részarányt jelentett – tette hozzá Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi Régióvezetője. Szerinte ez a finanszírozási struktúra rávilágít arra, hogy a déli régió ügyfélköre érzékenyebben reagál a kamatkörnyezet és a támogatási rendszer változásaira, mivel ott a vételár kiegyenlítéséhez magasabb arányú külső forrás bevonása szükséges, mint az északkeleti területeken.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA