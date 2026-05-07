Figyelem! Veszélyes gázpalackok kerültek forgalomba Magyarországon: ezt mindenképp ellenőrizd, riadót fújt a gyártó
Elővigyázatossági biztonsági intézkedés indult bizonyos PB‑gázpalackoknál, miután a minőség‑ellenőrzés során kiderült, hogy egyes palackok töltési tömege a megengedett határérték fölé kerülhetett. A vásárlókat és viszonteladókat arra kérik, hogy ellenőrizzék a náluk lévő palackokat, a potenciálisan érintetteket pedig haladéktalanul jelentsék be, mivel használatuk biztonsági kockázatot jelenthet.
Magyarországi vásárlóit és viszonteladó partnereit arról tájékoztatta, hogy elővigyázatossági biztonsági intézkedést kezdeményez bizonyos Flaga‑töltésű PB‑gázpalackokra vonatkozóan a Flaga Hungária Kft.
A vállalat a rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatok során potenciális eltérést azonosított a palackok töltési folyamatában. Ennek eredményeként egy nagyon kis mennyiségű PB-gázpalack esetén előfordulhat, hogy a töltési tömeg meghaladja az előírt értéket.
A vállalat elővigyázatossági intézkedéseket tesz, és arra kéri vásárlóit, illetve viszonteladó partnereit, hogy ellenőrizzék és jelentsék be az esetlegesen érintett palackokat. A vállalat az érintett palackok ellenőrzését biztonságosan megszervezi.
A bejelentés kizárólag a Flaga által töltött PB-gázpalackokra vonatkozik, amelyek töltet tömege meghaladja a megengedett maximális töltési tömeget.
Ha a palack még nincs használatban, vagy kevesebb, mint 30 perce lett csatlakoztatva, ellenőrizni kell. Ha legalább 30 perce működik rendellenesség nélkül, nincs szükség további intézkedésre.
Az ügyfeleket és a viszonteladókat arra kérik, hogy ellenőrizzék, hogy egy palack érintett lehet-e,azaz túl lett-e töltve. Az ellenőrzés lépései:
- A 11,5 kg-os palack esetén a mérés előtt távolítsa el a palacksapkát. Más típusú palackoknál nincs alumínium sapka.
- Kérjük ellenőrizze a zsugorfóliát a szelepen (csak Flaga fólia esetében kell eljárni).
- Keresse meg a palackon az ürestömeg (TARA) jelölést (a dombornyomott számot – nem a matricán lévőt).
- Mérje meg a palackot sapka nélkül – amelyhez bármilyen fürdőszobai vagy konyhai mérleg használható.
- Vonja le a mért tömegből az ürestömeget (TARA).
- Hasonlítsa össze az így kapott értéket a palack zsugorfóliáján feltüntetett töltési tömeggel.
Ha az eredmény meghaladja a zsugorfólián szereplő töltési tömeget, a palack túltöltött, és azonnal be kell jelenteni.
A potenciálisan érintett palackot tilos használni, értékesíteni, forgalmazni, szállítani, kiüríteni vagy javítani.
A gázpalackokra vonatkozó általános kezelési szabályokat is tartsa be: a palackot tartsa távol a naptól, hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikráktól, elektromos készülékektől és egyéb gyújtóforrástól. Helyezze hűvös, jól szellőző helyre, emberektől távol, lehetőség szerint épületen kívülre.
A cég megtette az illetékes hatóságok tájékoztatását, akikkel továbbra is mindenben együttműködik. A vállalat továbbá felvette a kapcsolatot viszonteladó partnereivel és megszervezi az ellenőrzéseket.
