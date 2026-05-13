Érdekes mozgásokat produkált a magyar fizetőeszköz, erre kevesen számítottak a tegnapi zárás után
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 357,76 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 357,85 forintnál. A dollár jegyzése 304,86 forintra gyengült 305 forintról, a svájci frank viszont 390,20 forintról 390,81 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1735 dollárra változott a kedd esti 1,1737 dollárról.
Az egy évvel korábbinál 3,9, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
Augusztus végéig elkészül az idei költségvetés átfogó felülvizsgálata.
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán.
A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját.
Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta
Görög Márta igazságügyminiszter-jelölt zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen parlamenti meghallgatásán.
Lőrincz Viktória a miniszteri meghallgatáson: átalakul a közigazgatás, teljesen megújul a hazai turizmus
A Magyar Turizmus Zrt. a jövőben már nem csupán koordináló szerepet töltene be.
Egyértelmű üzenetet küldött a Roszatom-vezér Magyar Péternek: ez lehet a paksi bővítés további sorsa
A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyitott a Paks II. beruházás szerződéseinek felülvizsgálatára.
Végre kiderült, beérte-e Magyarország az uniós átlagot: a friss adatok megmutatják a kemény valóságot
Az elmúlt évek gazdaságpolitikai vitáiban visszatérő kérdés, hogy a magyar gazdaság versenyképessége érdemben javult-e.
A szakmai szervezet szerint a reklámadó nemcsak a médiának, hanem az egész magyar gazdaságnak árt.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Kemény üzenetet küldött a Richter vezére: elárulta, mi kell ahhoz, hogy ne omoljon össze a tőkepiaci bizalom
A Richter vezérigazgatója szerint a vállalat legfőbb stratégiai célja felkészülni a legnagyobb bevételt hozó gyógyszere, a Vraylar 2030-ban várható szabadalomvesztése utáni korszakra.
Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe
A karbantartás csúszik, az MVM pedig egyelőre nem tudta megmondani, mikor áll helyre a rendszer.
Magyar vállalkozások tízezrei kerülhetnek komoly bajba: lerántották a leplet a tervezett elvonás legnagyobb hibájáról
A vagyonadó önmagában nem ördögtől való, de az 1 milliárd forintos küszöb ma már félrecélzott.
A TISZA‑kormány három új szóvivőt mutatott be: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát.
2025-ben az Európai Unióban 92,7 millió ember volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
