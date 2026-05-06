Hatalmas roham indulhat a magyar lakáspiacon: napvilágot láttak a legfrissebb számok, erre kevesen számítottak

Vegyes képet mutat a lakáspiac 2026 első negyedévében a KSH legfrissebb adatai alapján: miközben az átadott lakások száma csak enyhén emelkedett, az építési engedélyek száma jelentősen megugrott. A növekedés különösen Budapesten és egyes régiókban látványos. A fejlesztési tervek alapján a következő időszakban élénkülhet a lakásépítés, a területi különbségek ugyanakkor továbbra is jelentősek.

2026 I. negyedévében 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9291 volt, 64%-kal több, mint 2025 I. negyedévében. 2026 I. negyedévében 2821 lakást vettek használatba, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakihoz képest.

A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, 9,8%-kal.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 955 új lakásának 87%-a három kerületben épült fel: a XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.

Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön (69%) és Dél-Alföldön (64%). Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt.

A természetes személyek által épített lakások aránya 34%, a vállalkozások által építetteké 66% volt, e tekintetben nem volt változás 2025 azonos időszakához képest. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes, többlakásos épületben, 0,7%-a lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4,3 m2-rel, 98,9 m2-re nőtt a 2025. I. negyedévihez képest. A fővárosban átadott lakások mérete átlagosan 65,3 m2 volt. Az értékesítési céllal épített lakások aránya 66%, a saját használatra építetteké 34% volt.

Az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9291 volt, 64%-kal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedése a teljes országot jellemezte, minden településkategóriában számottevően több engedélyt adtak ki, mint 2025 I. negyedévében. Budapesten összesen 3634 lakás építésére adtak engedélyt, 36%-kal többre, mint egy évvel korábban. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 52%-a a IX. kerületben fog megvalósulni (1904 lakás), 21%-a pedig a XIII. kerületben (777 lakás).

A megyei jogú városokban 92, a többi városban 80, a községekben pedig 99%-kal növekedett az engedélyezett lakásépítések száma. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét 538 és Nyíregyháza 363 engedélyezett lakással. Győrben, Debrecenben és Miskolcon 100–200 közötti számban adtak ki lakásépítési engedélyeket az I. negyedévben.

Vármegyei és regionális összesítésben is általános volt a lakásépítési engedélyek számának növekedése az előző év azonos időszakihoz képest. Mindössze négy vármegyében volt csökkenés (Tolna, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád).

Az építtetők az esetek 28%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. A kiadott új építési engedélyek alapján az előző év azonos időszakinál 75%-kal több, összesen 3225 lakóépület építését tervezték az országban. A létesítendő nem lakóépületek országos száma 767 volt, 18%-kal több, mint egy évvel korábban.