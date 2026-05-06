Átalakuló pályára állt a hazai nyaralópiac 2026-ban: a Covid utáni keresleti csúcs lecsengett, a kínálat több térségben megugrott, az árak már nem emelkednek a korábbi...
Hatalmas roham indulhat a magyar lakáspiacon: napvilágot láttak a legfrissebb számok, erre kevesen számítottak
Vegyes képet mutat a lakáspiac 2026 első negyedévében a KSH legfrissebb adatai alapján: miközben az átadott lakások száma csak enyhén emelkedett, az építési engedélyek száma jelentősen megugrott. A növekedés különösen Budapesten és egyes régiókban látványos. A fejlesztési tervek alapján a következő időszakban élénkülhet a lakásépítés, a területi különbségek ugyanakkor továbbra is jelentősek.
2026 I. negyedévében 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9291 volt, 64%-kal több, mint 2025 I. negyedévében. 2026 I. negyedévében 2821 lakást vettek használatba, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakihoz képest.
A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, 9,8%-kal.
A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 955 új lakásának 87%-a három kerületben épült fel: a XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.
Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön (69%) és Dél-Alföldön (64%). Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt.
A természetes személyek által épített lakások aránya 34%, a vállalkozások által építetteké 66% volt, e tekintetben nem volt változás 2025 azonos időszakához képest. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes, többlakásos épületben, 0,7%-a lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4,3 m2-rel, 98,9 m2-re nőtt a 2025. I. negyedévihez képest. A fővárosban átadott lakások mérete átlagosan 65,3 m2 volt. Az értékesítési céllal épített lakások aránya 66%, a saját használatra építetteké 34% volt.
Az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9291 volt, 64%-kal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedése a teljes országot jellemezte, minden településkategóriában számottevően több engedélyt adtak ki, mint 2025 I. negyedévében. Budapesten összesen 3634 lakás építésére adtak engedélyt, 36%-kal többre, mint egy évvel korábban. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 52%-a a IX. kerületben fog megvalósulni (1904 lakás), 21%-a pedig a XIII. kerületben (777 lakás).
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A megyei jogú városokban 92, a többi városban 80, a községekben pedig 99%-kal növekedett az engedélyezett lakásépítések száma. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét 538 és Nyíregyháza 363 engedélyezett lakással. Győrben, Debrecenben és Miskolcon 100–200 közötti számban adtak ki lakásépítési engedélyeket az I. negyedévben.
Vármegyei és regionális összesítésben is általános volt a lakásépítési engedélyek számának növekedése az előző év azonos időszakihoz képest. Mindössze négy vármegyében volt csökkenés (Tolna, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád).
Az építtetők az esetek 28%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. A kiadott új építési engedélyek alapján az előző év azonos időszakinál 75%-kal több, összesen 3225 lakóépület építését tervezték az országban. A létesítendő nem lakóépületek országos száma 767 volt, 18%-kal több, mint egy évvel korábban.
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant
Miközben a kisebb lakások bérleti díja gyakorlatilag stagnál, a nagyobb ingatlanok iránti megnövekedett kereslet érdemi áremelkedést hozott.
A 24 éves dobost egy Németország felé tartó vonaton érte el az apja telefonon.
Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?
A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.
Péntek este nyomtalanul eltűnt Budapesten Davide Lucchelli, egy olasz zenekar 24 éves dobosa. A fiatal zenészt utoljára a Mester utcában látták.
Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: most kaszálhatnak nagyot a vevők, az eladók szívhatják a fogukat
A húsvéti ünnepek és az országgyűlési választások egyaránt visszavetették mind a keresletet, mind a kínálati oldal aktivitását az ingatlanpiacon.
Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.
Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Vajon melyik országban isszák a legtöbb kávét Európában? És hol helyezkedik el Magyarország ebben a rangsorban? Mutatjuk!
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását.
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hirdették ki a tilalmat, amely már holnap életbe lép.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt
A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.
Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Indult egy petíció egy új ünnepnap bevezetéséről a Rákóczi-szabadságharc jelentősége és történelmi súlya elismerése érdekében.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n