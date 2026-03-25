Kőkemény fordulat a magyar lakáspiacon: vagyonokat kérnek ezekért a panelekért, durván kinyílt az árolló

2026. március 25. 15:22

Az év első hónapjaiban tovább nyílt az árolló a hazai panelpiacon. Míg Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat, addig a vidéki nagyvárosokban a 700–900 ezer forintos ár a jellemző – derült ki a a Duna House friss elemzéséből.

Az árszintek alapján Budapesten a XIII. kerületi Vizafogó, valamint a XI. kerületben Kelenföld és Gazdagrét lakótelepei emelkednek ki a mezőnyből. A négyzetméterárak itt már az 1,5 millió forintos szintet közelítik, ami egy jól felszerelt, felújított panellakásnál 75-80 millió forintos árat jelent. Ugyancsak magas árakon számolnak a Bécsi úti lakótelepen és Káposztásmegyeren is, ahol az átlagárak 1,2 millió forint felett alakultak. A budapesti vásárlások háromnegyedénél az egymillió feletti ár a jellemző, így egy átlagos méretű panellakás 55-60 millió forintért cserél gazdát.

A skála másik végén az olcsóbb, külsőbb kerületi lakótelepek állnak, de a felzárkózás itt is érezhető. A Havanna-lakótelepen, Óhegyen vagy Újpalotán még találni 900 ezer forint körüli vagy az alatti áron árult paneleket, ami a fővárosi mezőnyben most a belépő szintet jelenti. A középmezőnyt alkotó Újpest, a Füredi úti lakótelep vagy a József Attila lakótelep esetében a 1,1 millió forintos négyzetméterár a jellemző. Jelenleg ezeken a területeken koncentrálódik a legnagyobb kereslet, mivel a vevők itt érzik leginkább kiegyensúlyozottnak az ár-érték arányt.

A vevői preferenciák is átalakultak: a tranzakciók többségében felújított vagy kifejezetten jó állapotú ingatlanok szerepeltek. „A vevők készek 10-15%-os felárat is fizetni a felújított állapotú, korszerű gépészettel szerelt lakásokért, hogy elkerüljék a felújítással járó költségeket és nehézséget” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Ezt támasztja alá Békásmegyer példája, ahol a tranzakciószámok kiugróan magasak voltak, és az átlagár elérte a 60 millió forintot, miközben az itt eladott lakások többsége azonnal költözhető állapotú volt.

A fővároson kívüli panelpiac szintén élénkült az elmúlt négy hónapban, bár az árszintek jóval mérsékeltebbek. A vidéki nagyvárosokban a panelek négyzetméterára jellemzően a 700 ezer és 1 millió forint közötti tartományban szóródik. Debrecenben és Győrben nem ritkák az egymillió forinthoz közeli átlagárak, míg Pécsen és Szombathelyen még 700-800 ezer forint környékén is találtak lakásokat a vásárlók. Érdekesség, hogy Veszprémben is volt kiugró, 1,3 millió forint négyzetméteráras vétel. A kiváló állapotú, korszerűsített panellakások a vidéki egyetemi városokban elkezdték megközelítik a fővárosi átlagot.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
