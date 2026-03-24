Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: eltűnőben van egy fontos árkülönbség

2026. március 24. 14:57

Jelentősen átalakult a magyar ingatlanpiac az elmúlt évben. A Zenga.hu adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást, miközben korábban kiegyenlített volt az arány.

A szakértők szerint 2025 erősen változó évet hozott. A kereslet, a kínálat és az árak is gyorsan módosultak a különböző gazdasági hatások miatt. Lipták Zsuzsa, a Zenga ügyvezetője elmondta, hogy a 60 négyzetméter alatti új lakások kínálata másfélszeresére nőtt, ami jól mutatja az átrendeződést - hangzott el a Zenga Lakáspiaci Konferenciáján, ahol az Otthon Start hatásairól és az új építésű piac nagy esélyeiről is beszéltek a szakma meghatározó szereplői.

Az egyik fő hajtóerő az Otthon Start program volt, amelynek keretében eddig mintegy 30 ezer szerződést kötöttek. Becsei András szerint ezek több mint 40 százalékát az OTP Bank finanszírozta.

Az év eleji visszaesés után az érdeklődés ismét emelkedett, bár az utóbbi hetekben lassulás látszik. A kereslet súlypontja a vidéki családi házak felé tolódott, miközben a kisebb budapesti lakások iránt csökkent az érdeklődés, kínálatuk nőtt.

Az árak tovább emelkedtek, de lassabb ütemben. Budapesten 14 százalékkal, országosan 18 százalékkal drágultak az ingatlanok egy év alatt. A használt lakások ára gyorsabban nőtt, mint az újaké, így csökkent a két szegmens közötti különbség. Ez egyre több vevőt terel az új építésű lakások felé.

A következő időszakot a gazdasági környezet, az árfolyam és az építőanyagok ára is befolyásolja. A kínálat bővül, ami fékezheti az új lakások drágulását.

A fejlesztések nemcsak Budapesten erősödnek. Debrecenben és Szegeden idén összesen 800–900 új lakás készülhet el. Ugyanakkor a vidéki árak is emelkednek, Debrecen egyes részein az új lakások négyzetméterára már eléri az 1,4–1,5 millió forintot.
