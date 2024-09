Ezek Magyarország luxuslakótelepei: használtan is kincset érhet itt egy pici lakás

A lakótelepek – bár ezeknél is volt forgalom-visszaesés és néhol árcsökkenés – viszonylag jól viselték a lakáspiaci megtorpanást, tűnik ki a KSH és a NAV legfrissebb adataiból. Ezek alapján az OTP Ingatlanpont szakértője úgy véli, a piacra visszaszállingózó régi befektetők mellett hamarosan újak is növelhetik a jó adottságú lakótelepi otthonok iránti keresletet.

A telepszerűen épített tégla-, illetve paneles lakások adásvétele hagyományosan mintegy nyolcadát teszi ki a hazai lakásforgalomnak. A KSH által már feldolgozott utolsó teljes évben, 2022-ben ugyan ez az arány 13,2 százalékról 12,5 százalékra csökkent, de 2023-ban – az előzetes adatok szerint – e piaci szegmens ledolgozta a megtorpanást, s újra elérheti a 13 százalékos részesedést. Ez az átlagérték azonban óriási eltéréseket rejt, vannak olyan településeink, illetve fővárosi kerületeink, ahol az otthonok túlnyomó többsége valamelyik lakótelepen cserél gazdát. Így például Szekszárdon a teljes forgalom 73 százalékát ezek adják, dominálnak továbbá még Pakson (56 százalék), a fővárosban a XV. kerületben (55 százalék), valamint Százhalombattán (53 százalék).

Az adásvételek számát tekintve 2022-ben is Miskolc vezette a ranglistát mintegy ezer tranzakcióval, mögötte ugyan helyet cserélt Debrecen és Budapest III. kerülete, de a további sorrend nem változott 2021-hez képest: Pécs, Szeged, majd Budapestről Újpest és Újpalota következett.

Az elmúlt évben számottevő lakótelepi forgalmat elérő fővárosi kerületek közül – a NAV adatai szerint – háromban haladta meg az átlagos négyzetméterár a 800 ezer forintot: Újbudán (914 ezer), a XIII. kerületben (849 ezer), valamint a Ferencvárosban (804 ezer). Ezekkel szemben Pesterzsébeten csupán 613 ezres, míg Csepelen 636 ezres a legfrissebb átlagár. A nagyobb lakótelepi forgalmat elérő vidéki városok mezőnyét kiemelkedő eredménnyel (839 ezer) vezeti Budaörs, s a második legdrágább is egy fővárossal szomszédos település, Gödöllő (670 ezer). A harmadik Debrecen 647 ezres lakótelepi átlagárral, ami bő 5 százalékos növekedés az egy esztendővel korábbihoz képest. Ugyanakkor három olyan településünk is van, ahol az átlagos négyzetméterár ennek a harmadát sem éri el: Ózd (124 ezer), Salgótarján (194 ezer) és Komló (206 ezer). Ezt Komló közel 16 százalékos drágulással, Salgótarján lényegében stagnálással, míg Ózd mintegy 5 százalékos árcsökkenéssel érte el.

A fővárosban a nagyobb forgalmúak közül a legdrágább lakótelepek dobogója nem változott az elmúlt évben, őrzi vezető pozícióját a Lágymányosi, ahol 7,6 százalékkal nőtt, s immár az 1 milliót is meghaladja az átlagos négyzetméterár. A NAV adataiból pedig az is látszik, hogy a nem paneles építésű Lágymányosi lakótelepen többen már 1,4 milliós négyzetméterár felett is vásároltak, és 1,2-1,4 millió között adtak el már Kaszásdűlőn, a Pók utcai, illetve a Kelenföldi lakótelepen is lakásokat. A fővárosi árskála másik végének újdonsága, hogy jelentősebb, 5 százalékos átlagárcsökkenést követően immár a Havanna a legolcsóbb lakótelep a fővárosban. Hátulról nézve a második és harmadik helyre két városközpont, a pesterzsébeti és a csepeli került, az előbbi szűk egy százalékot veszített az árából, míg az utóbbi másfelet drágult.

Legdrágább budapesti lakótelepek* Kerület Átlagos négyzetméterár Lágymányosi (nem panel) XI. 1 millió 39 ezer Ft/m2 Pók utcai (Római úti) III. 927 ezer Ft/m2 Kelenföldi XI. 906 ezer Ft/m2

Legolcsóbb budapesti lakótelepek* Kerület Átlagos négyzetméterár Havanna XVIII. 596 ezer Ft/m2 Pesterzsébet-városközponti XX. 596 ezer Ft/m2 Csepel-városközpont XXI. 623 ezer Ft/m2

*A NAV legfrissebb tranzakciós adatai alapján, az elmúlt egy évben, ahol volt az elemzéshez megfelelő számú eladás.

A legdrágább vidékiek sorát most két olyan lakótelep vezeti, mely az egy évvel ezelőtti elemzésből a túl csekély forgalma miatt szorult ki, de változatlanul felkerült egy veszprémi lakótelep is a dobogóra, ám ezúttal a Cserhát helyett a Cholnoky. A tavaly és idén is megfelelően nagy forgalmat mutató telepek közül három is őrzi helyét az élbolyban, de a drágulásuk eléggé változatos: Debrecenben az Újkerti (+11 százalék) és a Vénkerti (0 százalék), Győrben pedig a Kígyó utcai (+2 százalék).

Az ország legolcsóbbjai között immár az első három helyet ózdi lakótelep foglalja el. Ezen túlmenően is feltűnő az eddig is sereghajtó Régi Béke mintegy 11 százalékos árzuhanása, míg a másik kettőnél a változás szinte elhanyagolható volt. A tavalyi harmadik legolcsóbb, a salgótarjáni Gorkij telep viszont jelentősebben javított a pozícióján, ott 15 százalékot is meghaladó drágulást regisztráltak a múlt évben. Még jobb éve volt Komlónak, ahol a Körtvélyes lakótelepen 27 százalékos növekedést regisztráltak, s ezzel elérték a 200 ezer forintos négyzetméterárat.

Legdrágább vidéki lakótelepek* Város Átlag négyzetméterár Budaörsi Budaörs 839 ezer Ft/m2 Szent János utcai Gödöllő 717 ezer Ft/m2 Cholnoky Veszprém 701 ezer Ft/m2

Legolcsóbb vidéki lakótelepek* Város Átlag négyzetméterár Régi Béke (nem panel) Ózd 108 ezer Ft/m2 Vasvár úti Ózd 126 ezer Ft/m2 Béke Ózd 145 ezer Ft/m2

*A NAV legfrissebb tranzakciós adatai alapján, az elmúlt egy évben, ahol volt az elemzéshez megfelelő számú eladás.

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a lakótelepek összességében elég jól átvészelték a piaci megtorpanást. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője úgy látja, hogy sikerül részesedniük a lakáspiacra visszatérő befektetők érdeklődéséből is. Különösen a kezdő befektetők kedvencei lehetnek. Részint, mert a mérsékeltebb áruk miatt könnyebben elérhetőek, részint pedig bizonyították, hogy a piaci lehetőségekhez képest viszonylag biztonságosak: elég jól őrzik az értéküket, könnyen kiadhatók, s szükség esetén gyorsan is mobilizálhatóak.

Az elemző arra is emlékeztet: ma sokan várják, hogy a jövő év elején az állampapírokból felszabaduló ezermilliárdos nagyságrendű kamat és tőke részben megjelenik az ingatlanpiacon. Ez nagyobb számban hozhat a lakáspiaccal még csak ismerkedő új befektetőket is, s számukra kifejezetten vonzó terep lehet egy-egy lakótelep.