Keresleti fordulat jött a lakáspiacon: egyre többen halasztják a vásárlást, íme az ok

Az Otthon Start program több ezer plusz adásvételt hozott az ingatlanpiacra az elmúlt hónapokban, de mára a magasan járó ingatlanárak és a várhatóan bővülő újépítésű kínálat miatt a használt lakások iránti kereslet látványosan visszaesett, sok vevő most kivár.

Az Otthon Start hatására több ezer plusz tranzakció született az elmúlt hónapokban az egyébként gyengélkedő ingatlanpiacon. Ugyanakkor az árak 20–30 százalékkal emelkedtek a fővárosban és annak agglomerációjában. Ez pedig hatással volt a vevői keresletre – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

Már tavaly novemberben láthatók voltak azok a jelek, melyek a forgalom visszaesésére utaltak. Az irodánál a tavalyi év azonos időszakához képest 50 százalék körüli csökkenést mértek a téglaépítésű lakások forgalmában, míg a panellakásoknál 30 százalék környékén alakult a visszaesés mértéke.

Tavaly év végére az ingatlanárak növekedése azonban már megállt Budapesten, miközben a kínálat egyre bővült a használt ingatlanok piacán. Az egyre kevesebb vevő miatt viszont már jelentősen megnőtt az alku mértéke – foglalta össze a jelenlegi helyzetet a szakértő. Nagy Csaba úgy látja, hogy emellett azt is határozottan lehet érzékelni, hogy az újépítésű ingatlanok nagyobb számban történő piacra kerülése miatt most sokan kivárnak a vásárlással.

Annál is inkább, mert az újépítésű kínálat egy jelentős része az Otthon Start feltételeinek megfelelő 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron, illetve 100 millió forint alatti értékben kerül majd piacra. A nemzetgazdaságilag kiemelt státuszba helyezett ingatlanfejlesztéseknél a piacra kerülő lakásállomány 70 százalékának kell megfelelnie a támogatott hitel feltételeinek, és már most 20 ezer darab környékén jár az érintett projektekben a lakások száma, és ez várhatóan tovább fog gyarapodni.

Mindez azt jelenti, hogy az elkövetkező 1–3 évben várhatóan tényleg nagyobb számban kerülnek piacra újépítésű lakások, amit a vevők is tudnak. Így akinek nem sürgős az ingatlanvásárlás, az most kivár. Mint Nagy Csaba jelezte: náluk is az érdeklődők mintegy 40 százaléka jelenleg újépítésű lakást szeretne vásárolni.

Ez érthető is abból a szempontból, hogy például Újbudán a panellakások ára a tavalyi év során elérte az 1,5 millió forintos négyzetméterárat, így racionális döntés, ha a vevők inkább újépítésű ingatlant vesznek, amennyiben persze nem sürgős számukra a lakáshoz jutás.

Nagy Csaba úgy látja, hogy bár az elhelyezkedést tekintve olykor talán kompromisszumot kell kötniük a vevőknek, hiszen ezek a kiemelt projektek jellemzően nem frekventált területeken, hanem olcsóbb – és egyáltalán még rendelkezésre álló – telkeken épülnek. Ennek oka, hogy nehéz lenne a fejlesztőknek drágább helyszíneken megoldani a lakások építését 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt.

Nagy Csaba szerint érdemes kivárni az újépítésű kínálat megjelenése miatt a vásárlással, különösen, ha újszerű ingatlanban képzelik el az életüket. A lakásfelújításoknál ugyanis rendkívül magasra emelkedtek mára a költségek.

Nemcsak az alapanyagárak nőttek jelentős mértékben a tavalyi évben, hanem a munkaerő, a szakipari munka költsége is nagyon magas. Így egyre kevésbé éri meg használt lakást vásárolni, majd annak felújításába belevágni annak érdekében, hogy egy újépítésűvel azonos minőségű és komfortot nyújtó otthona legyen a vevőnek.

A szakértő azt is hozzátette, hogy az újépítésű kínálat bővülése mindenképpen örvendetes, és az tekinthető normálisnak, ha évente legalább 20–25 ezer újépítésű ingatlan kerül átadásra. Erre szerinte feltétlenül szükség is van az egyébként leromlott, korszerűtlen hazai lakásállomány javítása érdekében, és felvevőpiaca is lenne ezeknek az ingatlanoknak.

Az persze kétségtelen, hogy mindez nem tesz jót a használt lakások piacának, különösen, ha a vevők nem hajlandók árat csökkenteni. Mivel a folyamat már néhány hónapja érezhető, így az is látszik, hogy az alkuk már nőnek, de árcsökkentésbe nem akarnak belemenni az eladók.