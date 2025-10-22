Meglepő változás az Otthon Startban: új szabály jön, ami családok ezreinek segíthet

A rengést, mely éjfél után nem sokkal történt, a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit. Kiderül, hogyan is lehet adóstárs az igénylő testvére, milyen feltételekkel lehet részben örökölt lakásban a maradék tulajdonrészt a támogatott hitelből megvásárolni. De a korábban bejelentett módosításokhoz képest van még néhány újdonság a tervezetben. Még életbe se lépett az Otthon Start programmal kapcsolatban október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott módosítás és máris érkezik az újabb változás. A jelentősebb újabb változásokat már korábban bejelentették, de most derült ki, hogyan is lépnek életbe ezek a módosítások. Ráadásul ezek mellett érkezik egy pár nem várt pontosítás is.
Így lehet a testvér adóstárs Otthon Startnál
Igen, a korábban elhangzottaknak megfelelően az igénylő testvére is lehet a tervezet szerint majd adóstárs Otthon Start hitelnél. Jelenleg ugye csak az igénylő házastársa, szülője kerülhet be ilyen formában a hitelügyletbe. (Ha Falusi CSOK támogatást is használnak a vásárláshoz, akkor az igénylő élettársa is lehet adóstárs.)
A tervezet szövege alapján a testvér nem szerezhet tulajdonrészt a támogatással érintett ingatlanban. Illetve a társigénylőként bevont adóstársnak - a szülőhöz hasonlóan - nem kell teljesítenie az első lakásszerzésre és a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat. De a többi előírásnak meg kell felelnie, így például büntetlen előéletűnek kell lennie és nem lehet 5 ezer forintot meghaladó köztartozása sem.
A Bankmonitor szakértői szerint ez a módosítás azoknak jelenthet komoly segítséget, akiknek nincs kellő jövedelmük a vásárláshoz, építéshez szükséges kölcsönösszeg törlesztésének a megfizetéséhez. Ráadásul házastársuk, szülőjük sem tud társigénylőként becsatlakozni az igénylésbe. Ha van kellő jövedelemmel rendelkező testvére a kérdéses igénylőnek, akkor a változás életbelépését követően már működhet a támogatott hitel igénylése.
Fontos azonban tudni, hogy a későbbiek során a kérdéses testvér már nem tudná kihasználni az Otthon Start programot, mert egy személy csak egy hitelügyletbe kerülhet be adósként, adóstársként.
Részben örökölt ingatlanban lehet résztulajdont venni
Alapvetően az Otthon Start program felhasználásával egy önálló lakóingatlant kell vásárolni. Ez alól jelenleg két kivétel van:
- Megfelelő az, ha osztatlan közös ingatlanban egy önállóan forgalomképes lakóingatlan lesz kizárólagosan az igénylőé.
- Elfogadható, ha házaspárok szereznek meg közösen a támogatott hitel felhasználásával egy önálló lakást, házat. (A pár egyes tagjainál ez ugye résztulajdon megszerzését eredményezi.)
Ez egészülne ki a tervezet alapján egy újabb ponttal. Ha valaki örökölt egy lakóingatlanban egy tulajdonrészt, akkor a többi tulajdonos résztulajdona is megvásárolható a támogatott hitelből. Elvárás, hogy végül az igénylő teljes egészében tulajdonosa legyen a kérdéses lakásnak, háznak. További jó hír, hogy jelen esetben nem probléma, ha közeli hozzátartozótól, rokontól vásárolja meg a kérdéses tulajdonrészeket az igénylő.
Az eredeti bejelentéshez képest ez egy még kedvezőbb módosításnak tűnik. A hírek alapján ugyanis testvérek öröklése esetén vásárolhatta volna ki egyik fél a másik tulajdoni hányadát. A tervezet alapján azonban résztulajdon öröklése esetén a kérdéses személy bárkitől megveheti a maradék tulajdoni hányadot az évi 3 százalékos kamatozású kölcsön felhasználásával.
Megvásárolhatók nyomott áron az önkormányzati lakások
A program egyik feltétele, hogy a forgalmi értéktől nem térhet el a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben. Például egy 100 millió forintra értékelt lakás nem vásárolható meg 120 millió forintnál drágábban, vagy 80 millió forintnál olcsóbban.
Igen ám, de az önkormányzati lakásokat a bérlőknek sokszor jóval a piaci ár alatt kínálják eladásra. Ebben a helyzetben a jelenlegi szabályok alapján nem működne a vásárlás az Otthon Start hitel felhasználásával.
A tervezet alapján azonban az ilyen önkormányzati lakások eladásakor a megengedik, hogy a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben térjen el a forgalmi értéktől. Így ezek a vevők is kihasználhatnák a 3 százalékos kamatozású kölcsönt.
Belterületi, vagy külterületi lakóingatlan?
Az Otthon Start hitelt Magyarország területén fekvő belterületi lakás, ház, illetve elhelyezkedéstől függetlenül tanya és birtokközpont vásárlására, építésére fordítható. A CSOK Plusz támogatásnál nincs kikötés külterületre, belterületre vonatkozóan. Így akár egy külterületi lakás, ház vásárlása is megfinanszírozható a kérdéses támogatásból.
A két kedvezmény összekombinálása tehát bizonyos célok esetében nem megoldható, ezt a helyzetet is orvosolná a tervezett módosítás, ugyanis a két támogatás együttes igénylése esetén Otthon Start esetében is az ide vonatkozó CSOK Plusz előírásoknak kell megfelelni. A Bankmonitor értelmezése alapján így egy külterületi ház is megvásárolható lehet a CSOK Plusz és az Otthon Start együttes felhasználásával.
Mikortól lépnek életbe a változások?Sajnos ez még csak egy tervezet, a társadalmi egyeztetés október 29-én zárul le, addig várja a jogalkotó az észrevételeket. Jó hír, hogy a tervezet szövege alapján a végleges rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Ha nem jön érdemi észrevétel, akkor akár már novembertől érvényesek lehetnek az új szabályok.
A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.
Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette az ingatlanpiacot.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
