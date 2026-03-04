2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Hitel

Történelmi vagyon halmozódott fel a magyarok számláin: kiderült, honnan jött a hirtelen gazdagság

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:12

Az Otthon Start Program keretében január végéig mintegy 780 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt a magyar háztartások, ami közel 23 ezer szerződést jelent. A lakáshitelek több mint 70 százalékát már ezen a programon keresztül folyósítják a bankok, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá csúszott. A babaváró hitel és a munkáshitel iránti kereslet közben gyengülni látszik, a lakossági betétállomány viszont – a fegyverpénz hatására – első ízben lépte át a 15 ezer milliárd forintot - írja elemzésében a Portfolio.

A Magyar Nemzeti Bank közzétette a bankszektor januári hitelezési és betéti statisztikáit. Az év első hónapjában a háztartások összesen 377 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel. Ez ugyan elmarad az előző három hónap volumenétől, de így is minden idők negyedik legmagasabb nominális januári értéke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lakáshitelezés volumene több mint a duplájára nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest, elsősorban az Otthon Start Programnak köszönhetően. Egyszerre emelkedett az új szerződések száma és az átlagos hitelösszeg: előbbi 47, utóbbi 38 százalékkal haladta meg a tavaly januári adatot. Kormányzati közlések szerint az Otthon Start keretében felvett hitelek átlagos összege nagyjából 34 millió forint, míg a teljes lakáshitelpiacon az átlag 27 millió forint körül alakul.

Október óta 71–73 százalék között mozog az Otthon Start részesedése a lakáshitelezésben, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá esett. A lakáspiac novemberi lassulása után várható volt, hogy január gyengébb lesz az előző negyedévnél, banki források szerint azonban január második felétől ismét élénk kereslet mutatkozott. Így a következő hónapokban sem számítanak érdemi visszaesésre.

Az új építésű lakásokra felvett hitelek összege szintén emelkedik, ahogy az egyes projektek elérik a hitelezhető készültségi szintet. Ugyanakkor ezek súlya egyelőre 15 százalék alatt marad a teljes lakáshitelpiacon belül.

A piaci kamatozású lakáshiteleket a háztartások közel két éve 6,4 százalék körüli átlagkamattal veszik fel, és ebben – az MNB alapkamat-csökkentései ellenére – nem várható érdemi elmozdulás. A személyi kölcsönök viszont folyamatosan olcsóbbá váltak: az átlagkamat egy év alatt 16,4 százalékról 14,7 százalékra mérséklődött, elsősorban az erősödő bankközi verseny következtében.

A személyi kölcsönök volumene stabilan bővül, a két kamatmentes lakossági konstrukció, a babaváró hitel és a munkáshitel esetében azonban más a kép. A babaváró a harmadik, a munkáshitel pedig eddigi leggyengébb hónapját zárta januárban.

Január végén a háztartások összesen 12 862 milliárd forinttal tartoztak a bankoknak, ami 15,2 százalékos éves növekedésnek felel meg. Ezen belül a lakáshitel-állomány 21,6 százalékkal, a személyi kölcsönök állománya 18,4 százalékkal bővült egy év alatt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A betéti piacon a január hagyományosan gyengébb időszak, most azonban ezt ellensúlyozta a január 30-án kifizetett, 400–500 milliárd forintra becsült fegyverpénz. Ennek hatására 253 milliárd forinttal több pénz érkezett a háztartási betétekbe, mint amennyi kiáramlott. A lakossági betétállomány így első alkalommal haladta meg a 15 ezer milliárd forintot, éves szinten 10,4 százalékos növekedést mutatva.

A betétek 86 százaléka továbbra is látra szóló, vagyis nincs lekötve, miközben a lekötött betétek átlagos kamata januárban mindössze 1,5 százalék volt. Ez azt jelzi, hogy a háztartások jelentős része továbbra sem ösztönzött arra, hogy hosszabb időre lekösse megtakarításait.

A vállalati hitelezés szintén erős rajtot vett az év elején: a hitelkihelyezések összege 168 milliárd forinttal haladta meg a törlesztésekét, ami januárhoz mérten szokatlanul intenzív növekedés. A céges piacon elsősorban a rövid lejáratú hitelek iránti kereslet élénkült, amit a nagyvállalati devizahitelezés, valamint a Széchenyi Kártya Program 3 százalékos kamatozású forinthitelei hajtanak.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#hitel #lakáshitel #lakáspiac #gazdaság #bankok #lakossági pénzügyek #vállalatok #magyar nemzeti bank #megtakarítások #kamatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:51
14:43
14:43
14:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
2 hónapja
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
4
1 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
5
2 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állománydíj
egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 14:51
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel