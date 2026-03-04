2026. március 4. szerda Kázmér
Közelkép egy női eladóról egy élelmiszerboltban, amint a termékeket a pénztárnál lévő lapos ágyas szkenneren szkenneli. Szupermarket alkalmazottja szkenneli a termékeket számlázáshoz.
Vásárlás

Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók

Biró Attila
2026. március 4. 16:05

Az élelmiszer-vásárlás a háztartások költségvetésében az egyik legnagyobb, rendszeresen jelentkező kiadás, amit az elmúlt évek inflációs hullámai különösen megdobtak. Szakértők szerint néhány egyszerű, de következetesen alkalmazott stratégia, például a költségkeret kijelölésétől a kuponok és saját márkás termékek vásárlásáig, érdemben csökkentheti a havi bevásárlás összegét. Ugyanakkor nem minden akció jelent valódi megtakarítást: a tudatos spórolás ott kezdődik, hogy a kedvezmények mögötti gazdasági logikát is felismerjük.

Az élelmiszer ma a lakhatás után a második legnagyobb havi kiadási tétel a legtöbb háztartásban. A drágulás ugyan lassult, de a bolti árak még mindig magas szinten vannak, ezért minden apró trükk számít a kasszánál.

Egy friss pénzügyi elemzés alapján szakértők hat egyszerű, mégis hatékony módszert gyűjtöttek össze, amelyekkel valóban faragni lehet a bevásárlás végösszegén.

1. Készíts tudatos költségkeretet

Az egyik legnagyobb pénznyelő az impulzusvásárlás. Ha előre meghatározod, mennyit szánsz egy heti vagy havi nagybevásárlásra, kisebb eséllyel csúsznak be a felesleges tételek a kosárba. Egy előre megírt lista önmagában is több ezer forintot spórolhat havonta.

2. Használd ki a banki és kártyás visszatérítéseket

Egyes bankkártyák vagy hitelkártyák élelmiszer-vásárlás után pénzvisszatérítést kínálnak. A visszatérítés mértéke ugyan a legtöbb esetben csak néhány százalékos, de rendszeres bevásárlás mellett már ez is érzékelhető összeg.

3. Figyeld az akciókat és kuponokat

A boltok rendszeresen kínálnak kuponokat, digitális kedvezményeket vagy hűségprogramos árakat. Ezek aktiválása általában nagyon gyors, és komoly különbséget jelenthet a végösszegekben. Sőt, sok üzlet kizárólag regisztrált vásárlóknak ad extra kedvezményeket, úgyhogy ezeket mindneképp érdemes kihasználni.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.

4. Válaszd a saját márkás termékeket

A bolti saját márkás áruk sok esetben ugyanabban az üzemben készülnek, mint a márkás változatok, mégis jóval olcsóbbak. Ha a kosár nagy részét ilyen termékek adják, a különbség akár 10-20 százalék is lehet.

5. Nézd meg a közeli lejáratú, leárazott termékeket

Sok üzlet külön polcon kínálja a rövid szavatossági idejű árukat jelentős kedvezménnyel. Ha az adott terméket gyorsan elfogyasztod vagy lefagyasztod, komoly összeget takaríthatsz meg.

6. Vásárolj nagyobb kiszerelésben

A nagyobb csomagok egységára gyakran alacsonyabb. Nagycsaládosoknak vagy rendszeresen fogyó termékek esetén különösen megérheti a nagykiszerelés választása, de fontos, hogy az egységárakat mindig ellenőrizni kell.

Érdemes azért résen lenni

Bár a fenti trükkök tényleg működnek, nem szabad elfelejteni, hogy a kedvezmények világa könnyen megtévesztő is lehet. A „3-at fizet, 4-et kap” típusú akciók például gyakran nem megtakarítást, hanem többletfogyasztást generálnak. A kereskedelmi logika egyszerű: ha a vásárló a kedvezmény miatt több terméket tesz a kosarába, a végösszeg még mindig magasabb lehet, mint egy tudatos, lista alapú vásárlásnál.

Ugyanez igaz a nagy kiszerelésekre is: az egységár valóban alacsonyabb lehet, ha így vásárol az ember,  de csak akkor beszélhetünk spórolásról, ha a termék nem romlik ránk, és valóban el is fogy. A kuponok esetében pedig kulcskérdés, hogy olyan árura használjuk-e fel őket, amelyet egyébként is megvásárolnánk. Ha ugyanis a kedvezmény miatt nő a kosárérték, az már nem költségcsökkentés, hanem tudatosan terelt többletfogyasztás. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani.

Mennyit lehet valójában spórolni a kuponokkal?

Mivel egyre töb boltlánc tereli az akciót saját applikációira, kuponjaira, adódik a kérdés: mennyit lehet ezzel ténylegesen spórolni? Nemzetközi adatok arra utalnak, hogy az ilyen megtakarításoknak azért mevan a plafonja. Az Egyesült Államokban a rendszeres kuponhasználók jellemzően 5-10 százalék közötti összeget tudnak lefaragni az élelmiszer-költésükből, ami érzékelhető, de nem radikális különbség.

Európában eközben gyorsan nő a saját márkás termékek aránya, ami jól mutatja, hogy a vásárlók egyre árérzékenyebbek. Válságos időszakokban ráadásul ez a tendencia mindig felerősödik. A valódi spórolás tehát nem kizárólag az akciók számán múlik, hanem azon, hogy a háztartás mennyire tudatosan kezeli a fogyasztási/vásárlási döntéseit.
Címlapkép: Getty Images
