Sorra válik meg szuperértékes ingatlanjaitól Lagzi Lajcsi: mire készül a mulatós legenda?

Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll: az évek során budai luxusvillákat adott el, jelenleg egy sas-hegyi ingatlant kínál közel félmilliárd forintért, boldogasszonypusztai birtokának egy részéért pedig 5,2 milliárd forintot kér - szúrta ki a Blikk.

A mulatós sztár saját elmondása szerint hosszú időn át szinte számolatlanul kereste a pénzt, amelynek jelentős részét ingatlanokba fektette. Tavaly év végén tért vissza a szórakoztatóiparba: újraindult a Dáridó, és A Nagy Duettben is szerepet vállalt. Bár folyamatosan vannak új tervei, abban biztos, hogy a vidéki élet nyugalmát semmiért nem cserélné el; a családja mellett ez jelenti számára az igazi hátországot.

Az érdi, úgynevezett Puskás-villától már megvált. A több mint kétezer négyzetméteres, gyakran "kacsalábon forgó palotaként" emlegetett ingatlant 2016-ban mintegy 200 millió forintra becsülték, ami mai áron ennek a többszörösét érné a piacon. Az idősebb helybeliek azért hívták Puskás-villának, mert az Aranycsapat legendája és játékostársai annak idején rendszeresen megfordultak az egykor szállodaként működő épületben.

Néhány éve egy budai házat is értékesített, nagyjából 420 millió forintért. Az ügyletről annyit lehetett tudni, hogy az ingatlan előkelő, keresett városrészben állt.

Jelenleg viszont pazar sas-hegyi villáját kínálja eladásra 499 millió forintért, ami körülbelül 1,32 millió eurónak felel meg. Az 1930-ban épült épület Buda egyik legértékesebb pontján, a Gellért-hegy tetejével azonos magasságban található. A 3+1 szintes villa 360 négyzetméteres lakótérrel és egy 50 négyzetméteres irodával rendelkezik, összesen hat önálló lakóegységet és egy különálló szaunaházat foglal magában.

Galambos elmondta, hogy rengeteg munkát és pénzt fektetett a felújításba: eredetileg az volt a célja, hogy gyerekeivel együtt költözzön ide, mindenkinek külön életteret biztosítva, mégis egymás közelségében. Végül azonban másként alakult az életük, ezért a családdal közösen döntöttek az ingatlan értékesítése mellett.

A cikk megemlíti, hogy Lajcsi Boldogasszonypusztai birtokának egy részétől szintén megválna: nagyjából félmillió négyzetméteres területet 5,2 milliárd forintért hirdet. A birtok jelentős hányadát ugyanakkor mindenképpen meg akarja tartani a család számára. "Vannak a birtoknak olyan részei, amelyek soha nem lesznek eladva" – mondta a Story magazinnak adott interjújában.

Hozzátette, hogy mára gyökeresen megváltozott az életfelfogása: korábban a nagyzolásban és a felhalmozásban lelte örömét, volt olyan időszak, amikor még tűzoltóautót is vásárolt. "Az nem az én utam volt, de ezt is meg kellett tapasztalnom ahhoz, hogy a kevesebbet is tudjam értékelni" – fogalmazott.