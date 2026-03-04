2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás Budapestre a Gellérthegyről/Gellérthegyről. Balra a Magyar Nemzeti Galéria.
Szórakozás

Sorra válik meg szuperértékes ingatlanjaitól Lagzi Lajcsi: mire készül a mulatós legenda?

Pénzcentrum
2026. március 4. 09:35

Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll: az évek során budai luxusvillákat adott el, jelenleg egy sas-hegyi ingatlant kínál közel félmilliárd forintért, boldogasszonypusztai birtokának egy részéért pedig 5,2 milliárd forintot kér - szúrta ki a Blikk.

A mulatós sztár saját elmondása szerint hosszú időn át szinte számolatlanul kereste a pénzt, amelynek jelentős részét ingatlanokba fektette. Tavaly év végén tért vissza a szórakoztatóiparba: újraindult a Dáridó, és A Nagy Duettben is szerepet vállalt. Bár folyamatosan vannak új tervei, abban biztos, hogy a vidéki élet nyugalmát semmiért nem cserélné el; a családja mellett ez jelenti számára az igazi hátországot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érdi, úgynevezett Puskás-villától már megvált. A több mint kétezer négyzetméteres, gyakran "kacsalábon forgó palotaként" emlegetett ingatlant 2016-ban mintegy 200 millió forintra becsülték, ami mai áron ennek a többszörösét érné a piacon. Az idősebb helybeliek azért hívták Puskás-villának, mert az Aranycsapat legendája és játékostársai annak idején rendszeresen megfordultak az egykor szállodaként működő épületben.

Néhány éve egy budai házat is értékesített, nagyjából 420 millió forintért. Az ügyletről annyit lehetett tudni, hogy az ingatlan előkelő, keresett városrészben állt.

Jelenleg viszont pazar sas-hegyi villáját kínálja eladásra 499 millió forintért, ami körülbelül 1,32 millió eurónak felel meg. Az 1930-ban épült épület Buda egyik legértékesebb pontján, a Gellért-hegy tetejével azonos magasságban található. A 3+1 szintes villa 360 négyzetméteres lakótérrel és egy 50 négyzetméteres irodával rendelkezik, összesen hat önálló lakóegységet és egy különálló szaunaházat foglal magában.

Kapcsolódó cikkeink:

Galambos elmondta, hogy rengeteg munkát és pénzt fektetett a felújításba: eredetileg az volt a célja, hogy gyerekeivel együtt költözzön ide, mindenkinek külön életteret biztosítva, mégis egymás közelségében. Végül azonban másként alakult az életük, ezért a családdal közösen döntöttek az ingatlan értékesítése mellett.

A cikk megemlíti, hogy Lajcsi Boldogasszonypusztai birtokának egy részétől szintén megválna: nagyjából félmillió négyzetméteres területet 5,2 milliárd forintért hirdet. A birtok jelentős hányadát ugyanakkor mindenképpen meg akarja tartani a család számára. "Vannak a birtoknak olyan részei, amelyek soha nem lesznek eladva" – mondta a Story magazinnak adott interjújában.

Hozzátette, hogy mára gyökeresen megváltozott az életfelfogása: korábban a nagyzolásban és a felhalmozásban lelte örömét, volt olyan időszak, amikor még tűzoltóautót is vásárolt. "Az nem az én utam volt, de ezt is meg kellett tapasztalnom ahhoz, hogy a kevesebbet is tudjam értékelni" – fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #celeb #magyarország #luxusingatlan #ingatlanpiac #villa #vagyon #szórakozás #lagzi lajcsi #eladás #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:27
10:15
10:01
09:47
09:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 10:01
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:57
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Agrárszektor  |  2026. március 6. 10:33
Szemünk előtt a megoldás? Így lehetne megmenteni a mezőgazdaságot?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel