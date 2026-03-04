A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
Sorra válik meg szuperértékes ingatlanjaitól Lagzi Lajcsi: mire készül a mulatós legenda?
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll: az évek során budai luxusvillákat adott el, jelenleg egy sas-hegyi ingatlant kínál közel félmilliárd forintért, boldogasszonypusztai birtokának egy részéért pedig 5,2 milliárd forintot kér - szúrta ki a Blikk.
A mulatós sztár saját elmondása szerint hosszú időn át szinte számolatlanul kereste a pénzt, amelynek jelentős részét ingatlanokba fektette. Tavaly év végén tért vissza a szórakoztatóiparba: újraindult a Dáridó, és A Nagy Duettben is szerepet vállalt. Bár folyamatosan vannak új tervei, abban biztos, hogy a vidéki élet nyugalmát semmiért nem cserélné el; a családja mellett ez jelenti számára az igazi hátországot.
Az érdi, úgynevezett Puskás-villától már megvált. A több mint kétezer négyzetméteres, gyakran "kacsalábon forgó palotaként" emlegetett ingatlant 2016-ban mintegy 200 millió forintra becsülték, ami mai áron ennek a többszörösét érné a piacon. Az idősebb helybeliek azért hívták Puskás-villának, mert az Aranycsapat legendája és játékostársai annak idején rendszeresen megfordultak az egykor szállodaként működő épületben.
Néhány éve egy budai házat is értékesített, nagyjából 420 millió forintért. Az ügyletről annyit lehetett tudni, hogy az ingatlan előkelő, keresett városrészben állt.
Jelenleg viszont pazar sas-hegyi villáját kínálja eladásra 499 millió forintért, ami körülbelül 1,32 millió eurónak felel meg. Az 1930-ban épült épület Buda egyik legértékesebb pontján, a Gellért-hegy tetejével azonos magasságban található. A 3+1 szintes villa 360 négyzetméteres lakótérrel és egy 50 négyzetméteres irodával rendelkezik, összesen hat önálló lakóegységet és egy különálló szaunaházat foglal magában.
Galambos elmondta, hogy rengeteg munkát és pénzt fektetett a felújításba: eredetileg az volt a célja, hogy gyerekeivel együtt költözzön ide, mindenkinek külön életteret biztosítva, mégis egymás közelségében. Végül azonban másként alakult az életük, ezért a családdal közösen döntöttek az ingatlan értékesítése mellett.
A cikk megemlíti, hogy Lajcsi Boldogasszonypusztai birtokának egy részétől szintén megválna: nagyjából félmillió négyzetméteres területet 5,2 milliárd forintért hirdet. A birtok jelentős hányadát ugyanakkor mindenképpen meg akarja tartani a család számára. "Vannak a birtoknak olyan részei, amelyek soha nem lesznek eladva" – mondta a Story magazinnak adott interjújában.
Hozzátette, hogy mára gyökeresen megváltozott az életfelfogása: korábban a nagyzolásban és a felhalmozásban lelte örömét, volt olyan időszak, amikor még tűzoltóautót is vásárolt. "Az nem az én utam volt, de ezt is meg kellett tapasztalnom ahhoz, hogy a kevesebbet is tudjam értékelni" – fogalmazott.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait.
A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától, így megnyílt az út két másik médiakonszern előtt a felvásárláshoz.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.