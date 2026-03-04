A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. játékhéten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

A Sknadináv lottón egy adott játékmezn 7 számot kell megjelölnünk a lehetséges 35-ből. Pénznyereményre akkor vagyunk jogosultak, ha a hét, általunk megjelölt számból legalább négyet kihúznak. Ha pedig mind a hetet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 245 millió forint volt.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. héten a következők (emelkedő sorrendben):

Gépi sorsolás:

1; 2; 4; 8; 11; 15; 22

Kézi sorsolás:

5; 24; 25; 27; 31; 32; 33;

Ezen a játékhéten (10.) volt egy telitalálat a skandináv lottón, a szerencsés nyertes 251 434 915 forinttal lett gazdagabb!

Ezt azt jelenti, hogy a következő héten (11.) már 70 millió forintért szállhatnak be a lottójátékosok.

További nyeremények a Skandináv lottón:

4 találat: 2 585 Ft

5 találat: 7 925 Ft

6 találat: 401 100 Ft

