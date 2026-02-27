2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Budapest
Budapest, Magyarország - 2014. június 27: Budapest 7. kerületében szemét sorakozik egy utcában a Lomtalanitas nevű, kétévente megrendezésre kerülő eseményen, amikor a lakosok kihelyezhetik a szokásos szemétszállításhoz túl nagy méretű
Otthon

Nagyon fontos infók jöttek a budapesti lomtalanításról: ezt közölte a MOHU

Pénzcentrum
2026. február 27. 19:30

A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.

Folytatódik a fővárosi lomtalanítás az V. és a XIII. kerületben - ezt a A MOHU Budapest közölte. Közleményükben azt írják, hogy a lakossági hulladék elszállítása mellett fokozottan fellép a szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevő vállalkozások és az illegális szemetelők ellen, szoros együttműködésben az illetékes hatóságokkal.

A hulladékgazdálkodási vállalat hangsúlyozta: a szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lakossági lomokat minden esetben elszállítják, ugyanakkor elengedhetetlen a visszaélések visszaszorítása. Gyakori jelenség ugyanis, hogy a lomtalanítás idején más településekről vagy vállalkozásoktól származó hulladékot helyeznek el a kerületekben. Tipikus példa erre az irodák felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem háztartási eredetű anyag, amelyek közterületi elhelyezése illegálisnak minősül.

Külön problémát jelentenek a lakóházaktól távolabb eső, véletlenszerű pontokon felbukkanó hulladékhalmok, amelyek nem kapcsolódnak a szabályos lakossági kihelyezéshez. A társaság jelezte: jogi lépéseket tesznek, amennyiben felmerül a gyanú, hogy vállalkozások a lakossági akciót kihasználva, jogosulatlanul válnak meg hulladékuktól.

Bár a MOHU nem hatóság, a közterületek tisztaságának megőrzése érdekében szorosan együttműködik az önkormányzatokkal. Kérésre megosztják tapasztalataikat a kritikus gócpontokról, segítve ezzel a közterület-fenntartók munkáját. Az illegális hulladék kezelése ugyanis a terület fenntartójának – legtöbbször az önkormányzatnak – a felelőssége. A helyi hatóságok rendelkeznek azzal a helyismerettel és jogkörrel, amely szükséges a szabálytalan lerakások megakadályozásához.
