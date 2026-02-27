Az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoz szerte a világon.
Nagyon fontos infók jöttek a budapesti lomtalanításról: ezt közölte a MOHU
A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Folytatódik a fővárosi lomtalanítás az V. és a XIII. kerületben - ezt a A MOHU Budapest közölte. Közleményükben azt írják, hogy a lakossági hulladék elszállítása mellett fokozottan fellép a szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevő vállalkozások és az illegális szemetelők ellen, szoros együttműködésben az illetékes hatóságokkal.
A hulladékgazdálkodási vállalat hangsúlyozta: a szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lakossági lomokat minden esetben elszállítják, ugyanakkor elengedhetetlen a visszaélések visszaszorítása. Gyakori jelenség ugyanis, hogy a lomtalanítás idején más településekről vagy vállalkozásoktól származó hulladékot helyeznek el a kerületekben. Tipikus példa erre az irodák felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem háztartási eredetű anyag, amelyek közterületi elhelyezése illegálisnak minősül.
Külön problémát jelentenek a lakóházaktól távolabb eső, véletlenszerű pontokon felbukkanó hulladékhalmok, amelyek nem kapcsolódnak a szabályos lakossági kihelyezéshez. A társaság jelezte: jogi lépéseket tesznek, amennyiben felmerül a gyanú, hogy vállalkozások a lakossági akciót kihasználva, jogosulatlanul válnak meg hulladékuktól.
Bár a MOHU nem hatóság, a közterületek tisztaságának megőrzése érdekében szorosan együttműködik az önkormányzatokkal. Kérésre megosztják tapasztalataikat a kritikus gócpontokról, segítve ezzel a közterület-fenntartók munkáját. Az illegális hulladék kezelése ugyanis a terület fenntartójának – legtöbbször az önkormányzatnak – a felelőssége. A helyi hatóságok rendelkeznek azzal a helyismerettel és jogkörrel, amely szükséges a szabálytalan lerakások megakadályozásához.
A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.
A magyar lakásállomány állapota vegyes képet mutat: egyre több korszerű, energiahatékony lakás, de az ingatlanok jelentős része továbbra is elöregedett.
Országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés.
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.
Somogy vármegyében és Budapest környékén zajlanak legintenzívebben az építkezések, miközben az északi és alföldi térségekben szinte teljesen leállt az új lakások átadása.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 18 körzetben
A lomtalanítás Budapest területén 2026-ban is folytatódik. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ezért érdemes figyelni a dátumokat.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról
A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Ezeknek a napok határnapok, így a húshagyókedd a farsang végét, a hamvazószerda a böjt és a húsvéti készülődés kezdetét jelzi.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-