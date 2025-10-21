Erről sokan megfeledkeznek az Otthon Start lázában: rengeteg időt és pénzt spórolhatnának

A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Az utóbbi hónapban jelentősen élénkült az ingatlanpiac: sokan igyekeznek a kedvező kamatkörnyezetben lakást vásárolni, ami a hitelfelvételek számának látványos növekedéséhez vezetett. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakásvásárlási roham idején különösen fontos a hitelezési folyamatok jogi biztonsága. A közjegyzői okirat nem puszta formaság, hanem olyan garancia, amely lehetővé teszi a követelések gyors, peres eljárás nélküli érvényesítését, egyaránt védve a hitelezők és a hitelfelvevők érdekeit. A kockázatok csökkentésével a pénzügyi rendszer egészének stabilitását is erősíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a bankok kedvezőbb feltételek mellett nyújthassanak hitelt.
Lakáshitel, vállalkozói kölcsön vagy bármilyen más pénzügyi hitelfelvétel komoly döntés, amelynek nemcsak pénzügyi, hanem jogi következményei is vannak. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hangsúlyozza, a közjegyzői okirat az egyik legfontosabb biztosíték mind a hitelfelvevők, mind a bankok számára.
Nem egyszerű adminisztratív kötelezettség, hanem olyan eszköz, amely csökkenti a jogviták esélyét, gyorsítja a követelések érvényesítését és ezzel az egész pénzügyi rendszer stabilitását is erősíti. A bankok számára ez a biztosíték lehetővé teszi, hogy a kockázataikat alacsonyabb kamatokban érvényesítsék, ami a hitelfelvevőknek is közvetlen előny.
Megelőzhetők az évekig tartó perek
Egy magánokiratban rögzített kölcsönszerződés esetén, ha az adós nem teljesít, a hitelezőnek polgári peres eljárást kell indítania a követelés érvényesítése érdekében, és csak jogerős bírósági ítélet birtokában kezdődhet meg a végrehajtás. Ezzel szemben a közjegyzői okirat alapján – amennyiben az adós a közokiratban végrehajtható kötelezettséget vállalt – pereskedés nélkül, azonnal megindítható a végrehajtási eljárás.
Ez nem csupán a hitelezők, hanem az adósok érdeke is: világosan rögzített jogi következmények mellett kiszámíthatóbbá válik a hitelfelvétel folyamata, és megelőzhető az évekig elhúzódó, költséges pereskedés. A közjegyzői okirat így mindkét fél számára kiszámítható, átlátható keretet teremt, és az esetleges vitákat már a szerződéskötés pillanatában megelőzi.
Nem szükséges minden hitelszerződést teljes egészében közjegyzői okiratba foglalni. A banki gyakorlatban elterjedt az úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az adós – vagy például a kezes – kifejezetten vállalja a kölcsöntartozás visszafizetését és a járulékok (pl. ügyleti kamat) megfizetését végrehajtható formában. Sok pénzintézet már a kölcsön folyósításának feltételeként kéri e nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalását. Ez az eljárás az ügyfelek számára is egyszerűbb és költséghatékonyabb lehet, hiszen a jogosultnak nem kell jelen lennie az okiratszerkesztésnél, az okiratszerkesztési eljárás munkadíja pedig általában kedvezőbb. A joggyakorlat azt mutatja, hogy ez a megoldás az elmúlt években a lakossági és a vállalati hitelezésben is bevett gyakorlattá vált, mert hatékonyan csökkenti a pénzügyi kockázatokat.
A közjegyzői okirat egyik legfontosabb előnye, hogy peres eljárás nélkül, közvetlenül végrehajthatóak a benne foglalt kötelezettségek. Ez egyszerre biztosítja a hitelező gyors igényérvényesítését és az adós átlátható jogi helyzetét. A kevesebb jogvita és a kisebb kockázat pedig hosszabb távon kedvezőbb hitelfeltételeket is jelenthet
– hangsúlyozta Tóth Ádám, a MOKK elnöke.
Az ügyfél biztonságát is szolgálja a közjegyző
A közjegyző bevonása nem csupán a hitelezőket védi, hanem az ügyfelek számára is kiemelkedő jogbiztonságot jelent. A közjegyzői okiratszerkesztési eljárás során a közjegyző ellenőrzi az ügyfél személyazonosságát, meggyőződik a fél ügyleti képességéről és jogosultságáról, továbbá ügyleti szándékáról, jogi tájékoztatást nyújt a fél számára a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, világosan és egyértelműen írásba foglalja a fél nyilatkozatait, majd a teljes közokiratot felolvassa, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján meggyőződik arról, hogy a közjegyzői okiratban foglaltak megfelelnek a fél ügyleti akaratának.
A közjegyzői okirat elkészítésekor a közjegyző elmagyarázza például az egyetemleges adóstársi felelősség tartalmát, az azonnali bírósági végrehajthatóság jogkövetkezményeit, az előtörlesztés feltételeit, a kamatperiódus váltásának szabályait vagy a késedelmes fizetésből fakadó következményeket. Így a hitelfelvevő valóban megérti, milyen kötelezettségeket vállal, és elkerülheti a későbbi félreértéseket, vitákat.
A közjegyzők tapasztalatai szerint nem ritka, hogy az ügyfél éppen a közjegyzői okirat felolvasásának ideje alatt szembesül a kötelezettségvállalás tényleges súlyával: előfordul, hogy a részletes magyarázat hatására módosítja a hitelfelvétel feltételeit, átgondolja a kezességvállalás tartalmát, vagy akár el is áll az jogügylettől. A közjegyző tehát nem pusztán egy kötelező közvetítő, hanem olyan pártatlan jogi szakember, aki a jogviták megelőzése érdekében az ügyfeleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt. Közreműködése biztosítja, hogy a kölcsönszerződés tartalma átlátható, a felek jogai és kötelezettségei pedig egyértelműek legyenek, ezáltal a hitelfelvevő megalapozott, tudatos pénzügyi döntést hozhat.
Mindez hosszabb távon nemcsak a magánszemélyek biztonságát, hanem a hitelezés egészének stabilitását is erősíti. A MOKK hangsúlyozza: az élénk lakáspiaci időszakban különösen fontos, hogy a hitelfelvevők és a bankok is jogilag biztos alapokra építsék megállapodásaikat.
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
