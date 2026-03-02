Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Döbbenetes részletek derültek ki: így hálózta be a rendőri csúcsvezetőket egy magyar cégcsoport
Tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt. Az ügy középpontjában egy vagyonvédelmi cég vezetői állnak, akik éveken át vesztegettek meg két magas rangú rendőrtisztet, hogy azok hivatali hatalmukat a vállalkozás érdekében használják fel.
A vádirat szerint a vagyonvédelmi cégcsoport irányítói a sikeres üzleti működés érdekében szervezett korrupciós hálózatot építettek ki. Ennek kulcsfigurája egy volt városi rendőrkapitány és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettes volt. Az üzletemberek több mint tíz éven keresztül biztosítottak anyagi és egyéb jogtalan előnyöket a két tisztviselőnek.
A pénzért és más juttatásokért cserébe a rendőri vezetők visszaéltek hivatali helyzetükkel, folyamatban lévő büntetőügyekbe avatkoztak be, illetve jogosulatlanul adtak ki információkat szabálysértési és büntetőeljárások irataiból. Emellett befolyásukat latba vetve gyakoroltak nyomást hivatalos személyekre és más gazdasági társaságokra, hogy ezzel is a vagyonvédelmi cég érdekeit szolgálják.
Az ügyészség a korrupt rendőri vezetők és a vállalkozás felső vezetői esetében letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádhatóság ezen felül vagyonelkobzást is kért: a volt rendőrkapitánynál több tízmillió, a helyettesénél pedig több százezer forint értékben. Ennek fedezetét a korábban zárolt vagyonelemek biztosítják. A bűncselekményekben érintett cégekkel szemben pénzbírság kiszabását javasolták.
Időzített bombán ül a magyar lakáspiac: elég egyetlen apró változás, és kártyavárként omolhat össze az egész
A támogatott hitelek januári volumene 206 milliárd forint volt, ami az összes új lakáshitel 81,2 százaléka.
A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon.
499 millió forintért árulja XI. kerületi luxusvilláját Galambos Lajcsi, jóval a piaci ár alatt
A gyengébb évkezdetet követően februárban érezhetően magára talált a hazai lakáspiac, a kereslet élénkülését azonban elsősorban az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés generálta.
Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek.
Hamarosan kezdetét veszi a Purim, a zsidó örömünnep, vagyis a "zsidó farsang": ezek a szokások kapcsolódnak hozzá
A Gergely-naptár szerint idén az ünnep március 2-án napszálltakor kezdődik és 3-án estig tart.
Óraműpontossággal érkezett a tavasz: errefelé még lehet zápor, de nagyrészt napsütéses idő lesz a héten
Hétfőn délelőtt még nagyobb területen lehet erősen felhős az ég, miközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki felnéz az égre márciusban: jön a nap-éj egyelőség, csillagfedések és a telihold
A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.
A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban
Az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoz szerte a világon.
A dílerre Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.
A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.
A magyar lakásállomány állapota vegyes képet mutat: egyre több korszerű, energiahatékony lakás, de az ingatlanok jelentős része továbbra is elöregedett.
Országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés.
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.
Somogy vármegyében és Budapest környékén zajlanak legintenzívebben az építkezések, miközben az északi és alföldi térségekben szinte teljesen leállt az új lakások átadása.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
-
