2026. február 27. péntek
6 °C Budapest
Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolgáló ko
Otthon

Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban

Pénzcentrum
2026. február 27. 17:30

A legfrissebb tájékoztatók szerint az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoznak szerte a világon. Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, ismert nevén az FBI az elmúlt hónapokban több nagyszabású ügyben is vádat emelt, illetve ítéleteket harcolt ki az Egyesült Államokban.

A skimming nevű módszer lényege, hogy a bűnözők apró, nehezen észrevehető eszközöket szerelnek a kártyaolvasó nyílásra vagy annak közelébe, amelyek rögzítik a mágnescsíkon tárolt adatokat. A PIN-kód megszerzéséhez az ATM-eknél gyakran rejtett kamerákat vagy a valódi gombokra illeszkedő álbillentyűzetet használnak.

Az így megszerzett információkból hamis kártyákat, úgynevezett klónokat készítenek, amelyekkel jogosulatlan vásárlásokat hajtanak végre, vagy egyszerűen leemelik az összeget az áldozatok számlájáról. Erről itt egy videó:

@dirtyreals

♬ 原創音樂 - DarkPop

 

Az adathalász támadások is egyre gyakrabban veszik célba az EBT-kártyák tulajdonosait. A csalók e-mailben, SMS-ben vagy telefonhívás útján – sokszor automata hangüzenettel – próbálják rávenni az áldozatokat az adataik megadására. Jellemzően azzal fenyegetőznek, hogy zárolják a számlát, vagy megvonják a juttatásokat. 

Az FBI honlapján közzétett biztonsági ajánlások szerint használat előtt érdemes alaposan megvizsgálni az ATM-et és a fizetőterminált, mert bármilyen laza, ferde vagy szokatlan alkatrész gyanúra adhat okot. A PIN-kód megadásakor célszerű kézzel eltakarni a billentyűzetet, és lehetőség szerint a mágnescsíkos lehúzás helyett a chipes vagy érintéses fizetést érdemes választani. Kiemelten fontos a tranzakciók rendszeres ellenőrzése, valamint az azonnali értesítési funkciók bekapcsolása, hogy az illetéktelen műveleteket időben észlelni lehessen.

A Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI 2025-ben több ügyben is eredményesen lépett fel a kártyaadat-tolvajok ellen. Novemberben Cincinnatiben ítéltek börtönbüntetésre egy román állampolgárt ATM-skimmeléssel összefüggő bankcsalás miatt, szeptemberben pedig öt román nemzetiségű elkövetőt marasztaltak el a St. Louis környéki ATM-ekre telepített leolvasók miatt.

Augusztusban egy szintén román férfi tízéves szövetségi börtönbüntetést kapott, amiért több tízezer EBT-kártya adatait lopta el. Februárban a román rendőrség az FBI Los Angeles-i irodájával közös nyomozás keretében tucatnyi házkutatást tartott Brassó és Maros megyében.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #otthon #csalás #bankkártya #ATM #kiberbűnözés #hacker #csalók #adathalász #adathalászat #internetes csalások

TolllerBela
14 perce
Azért ha ilyent találunk a boltban, nem kell sokáig keresni a bűnözőket ! Az automatán meg azért van kamera, vazze, hogy figyelje valaki ! Nehogy mááá nyugodtan felszerelje a maga kis obszervatóriumát ! A készpénzért extrát fizetsz, a gépről meg ellopják a kódodat...csiki-csuki ? Ha folyószámlát nyitnánk a boltban, azt terhelnék meg hamis számlákkal ....
0
0
