Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban
A legfrissebb tájékoztatók szerint az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoznak szerte a világon. Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, ismert nevén az FBI az elmúlt hónapokban több nagyszabású ügyben is vádat emelt, illetve ítéleteket harcolt ki az Egyesült Államokban.
A skimming nevű módszer lényege, hogy a bűnözők apró, nehezen észrevehető eszközöket szerelnek a kártyaolvasó nyílásra vagy annak közelébe, amelyek rögzítik a mágnescsíkon tárolt adatokat. A PIN-kód megszerzéséhez az ATM-eknél gyakran rejtett kamerákat vagy a valódi gombokra illeszkedő álbillentyűzetet használnak.
Az így megszerzett információkból hamis kártyákat, úgynevezett klónokat készítenek, amelyekkel jogosulatlan vásárlásokat hajtanak végre, vagy egyszerűen leemelik az összeget az áldozatok számlájáról. Erről itt egy videó:
@dirtyreals ♬ 原創音樂 - DarkPop
Az adathalász támadások is egyre gyakrabban veszik célba az EBT-kártyák tulajdonosait. A csalók e-mailben, SMS-ben vagy telefonhívás útján – sokszor automata hangüzenettel – próbálják rávenni az áldozatokat az adataik megadására. Jellemzően azzal fenyegetőznek, hogy zárolják a számlát, vagy megvonják a juttatásokat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az FBI honlapján közzétett biztonsági ajánlások szerint használat előtt érdemes alaposan megvizsgálni az ATM-et és a fizetőterminált, mert bármilyen laza, ferde vagy szokatlan alkatrész gyanúra adhat okot. A PIN-kód megadásakor célszerű kézzel eltakarni a billentyűzetet, és lehetőség szerint a mágnescsíkos lehúzás helyett a chipes vagy érintéses fizetést érdemes választani. Kiemelten fontos a tranzakciók rendszeres ellenőrzése, valamint az azonnali értesítési funkciók bekapcsolása, hogy az illetéktelen műveleteket időben észlelni lehessen.
A Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI 2025-ben több ügyben is eredményesen lépett fel a kártyaadat-tolvajok ellen. Novemberben Cincinnatiben ítéltek börtönbüntetésre egy román állampolgárt ATM-skimmeléssel összefüggő bankcsalás miatt, szeptemberben pedig öt román nemzetiségű elkövetőt marasztaltak el a St. Louis környéki ATM-ekre telepített leolvasók miatt.
Augusztusban egy szintén román férfi tízéves szövetségi börtönbüntetést kapott, amiért több tízezer EBT-kártya adatait lopta el. Februárban a román rendőrség az FBI Los Angeles-i irodájával közös nyomozás keretében tucatnyi házkutatást tartott Brassó és Maros megyében.
Országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés.
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.
Somogy vármegyében és Budapest környékén zajlanak legintenzívebben az építkezések, miközben az északi és alföldi térségekben szinte teljesen leállt az új lakások átadása.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 18 körzetben
A lomtalanítás Budapest területén 2026-ban is folytatódik. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ezért érdemes figyelni a dátumokat.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról
A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Ezeknek a napok határnapok, így a húshagyókedd a farsang végét, a hamvazószerda a böjt és a húsvéti készülődés kezdetét jelzi.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen
Mindenkit körültekintő közlekedésre, alapos tájékozódásra kérnek, mert az időjárás még nem tombolta ki magát a télen.
Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok
Míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-