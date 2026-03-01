A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki felnéz az égre márciusban: jön a nap-éj egyelőség, csillagfedések és a telihold
A várva várt tavasz első hónapjában a tavaszi nap-éj egyenlőségen kívül számos érdekes jelenség tárul az égboltot kedvelők szeme elé - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Március 3-án lesz a telihold, melyet részleges holdfogyatkozás jelensége kísér Szibéria, Alaszka, Új-Zéland és a Csendes-óceán felett. A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.
Akinek nincs távcsöve, szabad szemmel, vagy binokulárral is láthatja a csillagnak a Holddal történő együttállását. Az itt felsoroltak mellett természetesen számos csillagfedést, együttállást és távcsővel megfigyelhető csemegét tartogat a hónap - írja a csillagászati honlap, és felsorolja a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket.
Látványos, általában szabad szemmel is megfigyelhető jelenségek márciusban
A csillagvizsgáló összefoglalója a látványosabb, érdekesebb, többnyire szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdődik. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.
Március 2. - A Hold és a Regulus együttállása: este 19:00-kor 3,4 fokos közelségbe ér a 99%-os fázisú telihold és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus a horizont felett 24 fokkal.
Március 3. - Telihold, teljes holdfogyatkozás: 12:38-kor bekövetkezik a telihold, illetve a világ bizonyos pontjain, például Szibériában, Alaszkában, Új-Zélandon és a Csendes-óceánon teljes holdfogyatkozást figyelhetnek meg az ott tartózkodók, amely azonban sajnos Magyarországról nem látszik.
Március 6. - A Hold és a Spica együttállása: este 23:30-kor laza együttállásba lép a 88%-os fázisú Hold és a Szűz csillagkép Spica csillaga. A csillag a 17 fokos magasságban járó Hold felett 4,1 fokkal látszik majd.
Március 7. - A Vénusz és a Szaturnusz együttállása: 18:08-kor a szürkületi égen megfigyelhetjük a -3,9 magnitúdós látszó fényességű Vénusz és az 1,0 magnitúdós Szaturnusz 1,3 fokos közelségét, mégpedig a nyugati horizont felett 6,8-7 fokos magasságban. Az együttállás még szorosabbá válik március 8-ára (a két égitest távolsága mindössze 56' lesz), ekkorra azonban a polgári szürkület végén, 18:08-kor a Szaturnusz már csak 6,5 fokos magasságban látszik.
Március 10. - Az Antares és a Hold együttállása: hajnali 5:00-kor 3,9 fokos közelségbe kerül a 62%-os fázisú Hold és a Skorpió csillagkép Antares csillaga, a látóhatár felett 15 fokkal.
Március 13. - A Hold és a Nunki együttállása: hajnalban, 4:55-kor a 33%-os fázisú holdsarló együtt áll a Skorpió csillagkép 2,0 magnitúdós látszó fényességű, Nunki nevű csillagával, amely a csillagképben található „teáskanna” aszterizmus fogantyújának egyik csillaga. A két égitest mindössze 1,7 fokos távolságban lesz egymástól, a horizont felett 8 fokkal.
Március 16. - Hajnali holdsarló: reggel 5:25-kor, a polgári szürkület kezdetén vékony, 9%-os fázisú, mindössze 2,9 napos holdsarlót figyelhetünk meg 3,7 fokos magasságban.
Március 20. - A Vénusz és a Hold együttállása: este 18:27-kor 5,1 fokos távolságba ér egymástól a Vénusz és a 3%-os, 40 óra 4 perces holdsarló. A bolygó a közelség pillanatában 9,8 fokos magasságban, a papírvékony holdsarló pedig 15 fokon, a Vénusztól jobbra felfelé látszik majd.
Tavaszi nap-éj egyenlőség: 15:46-kor bekövetkezik a jeles pillanat, amikor a Nap az Egyenlítő felett delel. Innentől kezdve az éjszakák rövidebbek lesznek a nappaloknál.
Március 23. - A Fiastyúk és a Hold együttállása: este 19:15-kor a 27%-os fázisú holdsarló laza együttállásba kerül a Fiastyúk nyílthalmazzal. A két objektum 4,8 fokos távolságba ér egymástól, a halmaz a Holdról jobbra felfelé látszik majd, 40 fokos magasságban.
Március 24. - Az Elnath és a Hold együttállása: 22:00-kor 1,6 fokos közelségbe ér a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt, Elnath nevű, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga és a Hold 39%-os sarlója a látóhatár felett 29 fokkal. Az együttállása még szorosabb lesz március 25-én 0:30-kor, amikor az Elnath 48'-cel lesz majd a Hold sarlója felett, viszont ekkorra már lejjebb süllyednek az égen, 7 fokos magasságig.
Március 26. - A Pollux, a Hold és a Jupiter egy vonalba ér: 21:23-kor égi egyenest figyelhetünk meg, amelynek tagjai az Ikrek csillagkép Pollux nevű csillaga, a 62%-os fázisú Hold, valamint a Jupiter. A nevezett égitestek közel azonos távolságra látszanak egymástól: a Hold és a Jupiter távolsága 4,8 fok, a Pollux és a Hold távolsága pedig 5 fok lesz a közelség pillanatában. Ekkor a Hold 53 fokos magasságban trónol az égen.
Március 29. - A Hold elfedi a Regulust: látványos csillagfedési eseményben vesz részt az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, az 1,4 magnitúdós Regulus. A kettős rendszer halványabb, 8,2 magnitúdós komponense, a Regulus B 20:28-kor lép be a 47 fokos magasságban járó Hold sötét oldala mögé. Később, 20:35-kor a fényesebb, 1,4 magntiúdós komponens, a Regulus A is követi. A Regulus A kilépése 21:45-kor történik majd meg. A fedés megfigyeléséhez mindenképpen javasolt távcső használata, akinek azonban nincs megfelelő eszköze, szabad szemmel vagy binokulárral is megfigyelheti a Hold és a Regulus együttesét akár a fedés előtt, 20:00 környékén, akár utána, 23:00-tól.
Tapasztalt észlelőknek javasolt, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges.
-
