2026. március 1. vasárnap
13 °C Budapest
time change above rural landscape in mountains. countryside scenery on an overcast weather in spring in with sun and moon. day and night change concept
Otthon

Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki felnéz az égre márciusban: jön a nap-éj egyelőség, csillagfedések és a telihold

Pénzcentrum
2026. március 1. 11:02

A várva várt tavasz első hónapjában a tavaszi nap-éj egyenlőségen kívül számos érdekes jelenség tárul az égboltot kedvelők szeme elé - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Március 3-án lesz a telihold, melyet részleges holdfogyatkozás jelensége kísér Szibéria, Alaszka, Új-Zéland és a Csendes-óceán felett. A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.

Akinek nincs távcsöve, szabad szemmel, vagy binokulárral is láthatja a csillagnak a Holddal történő együttállását. Az itt felsoroltak mellett természetesen számos csillagfedést, együttállást és távcsővel megfigyelhető csemegét tartogat a hónap - írja a csillagászati honlap, és felsorolja a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket.

Látványos, általában szabad szemmel is megfigyelhető jelenségek márciusban

A csillagvizsgáló összefoglalója a látványosabb, érdekesebb, többnyire szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségekkel kezdődik. Ezek megfigyelését javasolják minden csillagászat iránt érdeklődőnek.

Március 2. - A Hold és a Regulus együttállása: este 19:00-kor 3,4 fokos közelségbe ér a 99%-os fázisú telihold és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus a horizont felett 24 fokkal.

Március 3. - Telihold, teljes holdfogyatkozás: 12:38-kor bekövetkezik a telihold, illetve a világ bizonyos pontjain, például Szibériában, Alaszkában, Új-Zélandon és a Csendes-óceánon teljes holdfogyatkozást figyelhetnek meg az ott tartózkodók, amely azonban sajnos Magyarországról nem látszik.

Március 6. - A Hold és a Spica együttállása: este 23:30-kor laza együttállásba lép a 88%-os fázisú Hold és a Szűz csillagkép Spica csillaga. A csillag a 17 fokos magasságban járó Hold felett 4,1 fokkal látszik majd.

Március 7. - A Vénusz és a Szaturnusz együttállása: 18:08-kor a szürkületi égen megfigyelhetjük a -3,9 magnitúdós látszó fényességű Vénusz és az 1,0 magnitúdós Szaturnusz 1,3 fokos közelségét, mégpedig a nyugati horizont felett 6,8-7 fokos magasságban. Az együttállás még szorosabbá válik március 8-ára (a két égitest távolsága mindössze 56' lesz), ekkorra azonban a polgári szürkület végén, 18:08-kor a Szaturnusz már csak 6,5 fokos magasságban látszik.

Március 10. - Az Antares és a Hold együttállása: hajnali 5:00-kor 3,9 fokos közelségbe kerül a 62%-os fázisú Hold és a Skorpió csillagkép Antares csillaga, a látóhatár felett 15 fokkal.

Március 13. - A Hold és a Nunki együttállása: hajnalban, 4:55-kor a 33%-os fázisú holdsarló együtt áll a Skorpió csillagkép 2,0 magnitúdós látszó fényességű, Nunki nevű csillagával, amely a csillagképben található „teáskanna” aszterizmus fogantyújának egyik csillaga. A két égitest mindössze 1,7 fokos távolságban lesz egymástól, a horizont felett 8 fokkal.

Március 16. - Hajnali holdsarló: reggel 5:25-kor, a polgári szürkület kezdetén vékony, 9%-os fázisú, mindössze 2,9 napos holdsarlót figyelhetünk meg 3,7 fokos magasságban.

Március 20. - A Vénusz és a Hold együttállása: este 18:27-kor 5,1 fokos távolságba ér egymástól a Vénusz és a 3%-os, 40 óra 4 perces holdsarló. A bolygó a közelség pillanatában 9,8 fokos magasságban, a papírvékony holdsarló pedig 15 fokon, a Vénusztól jobbra felfelé látszik majd.

Tavaszi nap-éj egyenlőség: 15:46-kor bekövetkezik a jeles pillanat, amikor a Nap az Egyenlítő felett delel. Innentől kezdve az éjszakák rövidebbek lesznek a nappaloknál.

Március 23. - A Fiastyúk és a Hold együttállása: este 19:15-kor a 27%-os fázisú holdsarló laza együttállásba kerül a Fiastyúk nyílthalmazzal. A két objektum 4,8 fokos távolságba ér egymástól, a halmaz a Holdról jobbra felfelé látszik majd, 40 fokos magasságban.

Március 24. - Az Elnath és a Hold együttállása: 22:00-kor 1,6 fokos közelségbe ér a Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt, Elnath nevű, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga és a Hold 39%-os sarlója a látóhatár felett 29 fokkal. Az együttállása még szorosabb lesz március 25-én 0:30-kor, amikor az Elnath 48'-cel lesz majd a Hold sarlója felett, viszont ekkorra már lejjebb süllyednek az égen, 7 fokos magasságig.

Március 26. - A Pollux, a Hold és a Jupiter egy vonalba ér: 21:23-kor égi egyenest figyelhetünk meg, amelynek tagjai az Ikrek csillagkép Pollux nevű csillaga, a 62%-os fázisú Hold, valamint a Jupiter. A nevezett égitestek közel azonos távolságra látszanak egymástól: a Hold és a Jupiter távolsága 4,8 fok, a Pollux és a Hold távolsága pedig 5 fok lesz a közelség pillanatában. Ekkor a Hold 53 fokos magasságban trónol az égen.

Március 29. - A Hold elfedi a Regulust: látványos csillagfedési eseményben vesz részt az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, az 1,4 magnitúdós Regulus. A kettős rendszer halványabb, 8,2 magnitúdós komponense, a Regulus B 20:28-kor lép be a 47 fokos magasságban járó Hold sötét oldala mögé. Később, 20:35-kor a fényesebb, 1,4 magntiúdós komponens, a Regulus A is követi. A Regulus A kilépése 21:45-kor történik majd meg. A fedés megfigyeléséhez mindenképpen javasolt távcső használata, akinek azonban nincs megfelelő eszköze, szabad szemmel vagy binokulárral is megfigyelheti a Hold és a Regulus együttesét akár a fedés előtt, 20:00 környékén, akár utána, 23:00-tól.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. Ezek észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges.
Címlapkép: Getty Images
Érdekel