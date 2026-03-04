Letaglózó hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége

Donald Trump nyakának jobb oldalán feltűnő vörös folt jelent meg, amelyet személyes orvosa szerint egy megelőző célú bőrkezelő krém használata okoz - jelentette a CNN.

Az elváltozás egy kitüntetési ceremónián vált láthatóvá hétfőn, amikor az ing gallérja fölött, egészen a füle aljáig húzódó vörös folt tűnt fel az elnök nyakán. A helyzetről a CNN közölt egy Youtube short videót is. Íme:

Sean Barbabella, Trump személyes orvosa a CNN-nek küldött közleményében azt írta, hogy az elnök egy széles körben használt krémet alkalmaz a nyaka jobb oldalán megelőző bőrkezelés céljából. Az orvos szerint a kezelés egy hétig tart, a bőrpír pedig várhatóan néhány héten belül elmúlik.

Barbabella nem részletezte, pontosan miért volt szükség a kezelésre, a Fehér Ház pedig nem reagált az ezzel kapcsolatos újságírói kérdésekre.

A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak. Az elmúlt időszakban mindkét kézfején visszatérően megjelenő zúzódások keltettek figyelmet, amelyeket az elnök a gyakori kézfogásokkal, valamint azzal magyarázott, hogy az ajánlottnál magasabb napi adag aszpirint szed, ami hajlamosabbá teszi a véraláfutások kialakulására.

Trump tavaly két vizsgálaton is átesett a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban; ezek közül az egyiken Barbabella szerint szív- és érrendszeri képalkotó vizsgálatot végeztek. Az orvos decemberben azt írta, hogy az elnök "összességében kiváló egészségnek örvend".

Címlapfotó: Steve Helber, MTI/MTVA