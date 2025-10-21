A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.
Nem tart örökké az Otthon Start-os lendület: erről feltétlenül tudnia kell minden vevőnek, eladónak
Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette a dél-budai ingatlanpiacot: a keresett lakások ára egy év alatt akár 25 százalékkal is emelkedett, a forgalom pedig augusztusban olyan szintet ért el, mint korábban fél év alatt. Bár szeptemberre mérséklődött a roham, a jó állapotú, támogatásra alkalmas ingatlanok továbbra is napok alatt elkelnek.
Hullámzó volt az idei évben az ingatlanpiaci kereslet a dél-budai kerületekben: az első rohamot az állampapírpiacból érkező pénzek hozták még az év elején, nagyjából a tavaszi hónapokkal bezárólag, majd néhány hónapos szünet következett, aztán az Otthon Start bejelentése robbantotta fel augusztusban az ingatlanpiacot - mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.
Mindez persze áremelkedést is eredményezett, így az első hullámban mintegy 10-15 százalékkal drágultak az ingatlanok, majd ezt a 3 százalékos támogatott hitel tornázta feljebb ugyanennyivel, így nagyjából az elmúlt egy év során körülbelül 20-25 százalékkal magasabb árak alakultak ki a keresett ingatlanpiaci kategóriákban.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg egy jó állapotú, jó elhelyezkedésű, kétszobás XI. kerületi panellakást mintegy 60-65 millió forintért meg lehetett vásárolni, jelenleg ennek az ára már 70-75 millió forint. Ami egyben azt is jelenti, hogy igencsak a másfélmillió forintos négyzetméterárnál járnak a jó elhelyezkedésű, felújított panelek árai, ami az Otthon Start egyik korlátja is egyben.
A felújítandó panellakások árai természetesen még nem érik el ezt a szintet, általában 62-65 millió forintért értékesíthetők, de ezekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kell költenie az új tulajdonosnak.
A problémát most leginkább a kínálat jelenti, mely erősen leszűkült, különösen a keresett kategóriákba tartozó ingatlanok esetében, de összességében elmondható, hogy szinte minden ingatlan keresett a 100, illetve 150 millió forint alatti árszinteken, még a korábban beragadt ingatlanok is. Pedig az Otthon Start kiváltotta lendület szeptember közepén - tehát másfél hónapig tartó roham után - azért némileg csillapodott, ugyanakkor még mindig a korábbinál nagyobb forgalom jellemzi a piacot.
Ráadásul az Otthon Start által meghatározott két hónapban akkora volt az érdeklődés, mint korábban fél év alatt. Ez persze nem realizálódott teljes egészében az eladásokban - csak az érdeklődés mintegy harmadánál -, hiszen sokan csak nézelődtek, próbálkoztak az ingatlanpiacon - tette hozzá a szakértő.
Alku pedig még előfordul most is, habár inkább csak jelképes mértékű, de az is igaz, hogy akadnak olyan kiemelkedően jó ingatlanok, amelyeknél felfelé tartó licit alakul ki a vevők között. Mindenesetre a korábbi magas hirdetési árakat most beérte a piac, így ezek szerény különbséggel tranzakciós árakká alakultak.
A vevők számára ugyanis világossá vált, hogy a jelenlegi helyzetben nem érdemes kivárni a vásárlással, mert gyorsan elkel egy-egy ingatlan. Ez azt jelenti, hogy most hetek, sőt napok alatt lehet értékesíteni az Otthon Start feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat, különösen panellakásokat.
Az említett dél-budai kerületekben egyébként az állomány mintegy 40-50 százaléka megfelelt ezeknek a követelményeknek, így például családi házakat is lehetett kapni 150 millió forint alatt a XXII. kerületben, de még az újépítésűek 10 százaléka is belecsúszott ebbe a kategóriába, illetve néhány esetben egy kis ügyeskedéssel a beruházók becsúsztatták ide. Így a kereslet még ebben a szegmensben is érezhetően megnőtt.mA Balla Ingatlan felmérése szerint a vevők közel 90 százaléka egyébként jelenleg Otthon Start hitel segítségével igyekszik vásárolni, és közöttük jelentős számban megtalálhatók a befektetők, hiszen ők is tisztában vannak azzal, hogy az árak a későbbiekben sem fognak csökkenni, illetve nyilván igyekeznek is kihasználni a kedvező lehetőséget.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az persze más kérdés, hogy az általuk vásárolt és aztán kiadásra kerülő ingatlanokra mekkora lesz a kereslet, hiszen azt már a tavaszi befektetői hullám után is lehetett tapasztalni, hogy több kiadó ingatlan jelent meg a piacon, így
elképzelhető, hogy egy idő után kínálati piac alakulhat ki.
Egyelőre azonban a bérleti díjak stabilan tartják magukat, ami azt jelenti, hogy az átlagos kétszobás panellakások esetében továbbra is 220-250 ezer forintos havi bérleti díjakkal számolhatnak a XI. kerületben a bérlők, míg a téglaépítésű lakások bérleti díja mintegy 10 százalékkal magasabb.
Hogy ez miként változik akkor, ha az Otthon Starttal vásárolt ingatlanok egy része is megjelenik kiadóként jövőre, azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, ugyanakkor Nagy Csaba szerint az ingatlanpiac alakulását tekintve elkövetkező hónapok egyébként is nagyon bizonytalanok. Ennek oka főként a közeledő országgyűlési választásokban keresendő, hiszen bármikor jöhet még olyan bejelentés, mely megmozgatja az ingatlanpiacot.
Egyelőre azonban csak azt látni, hogy a jelenlegi, Otthon Start generálta, de a korábbinál némileg mérsékeltebb lendület karácsonyig tarthat ki. Persze csak akkor, ha addig nem kerül sor újabb változásra vagy ingatlanpiacot érintő bejelentésre - tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
A kellemes idő csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a napsütés helyét.
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.