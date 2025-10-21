2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest XVII. kerület Rákosmente XVII. kerületének fekete, egyszerű, részletes utcatérkép bézs színű háttérrel.
Otthon

Nem tart örökké az Otthon Start-os lendület: erről feltétlenül tudnia kell minden vevőnek, eladónak

Pénzcentrum
2025. október 21. 14:27

Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette a dél-budai ingatlanpiacot: a keresett lakások ára egy év alatt akár 25 százalékkal is emelkedett, a forgalom pedig augusztusban olyan szintet ért el, mint korábban fél év alatt. Bár szeptemberre mérséklődött a roham, a jó állapotú, támogatásra alkalmas ingatlanok továbbra is napok alatt elkelnek.

Hullámzó volt az idei évben az ingatlanpiaci kereslet a dél-budai kerületekben: az első rohamot az állampapírpiacból érkező pénzek hozták még az év elején, nagyjából a tavaszi hónapokkal bezárólag, majd néhány hónapos szünet következett, aztán az Otthon Start bejelentése robbantotta fel augusztusban az ingatlanpiacot - mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mindez persze áremelkedést is eredményezett, így az első hullámban mintegy 10-15 százalékkal drágultak az ingatlanok, majd ezt a 3 százalékos támogatott hitel tornázta feljebb ugyanennyivel, így nagyjából az elmúlt egy év során körülbelül 20-25 százalékkal magasabb árak alakultak ki a keresett ingatlanpiaci kategóriákban.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg egy jó állapotú, jó elhelyezkedésű, kétszobás XI. kerületi panellakást mintegy 60-65 millió forintért meg lehetett vásárolni, jelenleg ennek az ára már 70-75 millió forint. Ami egyben azt is jelenti, hogy igencsak a másfélmillió forintos négyzetméterárnál járnak a jó elhelyezkedésű, felújított panelek árai, ami az Otthon Start egyik korlátja is egyben.

A felújítandó panellakások árai természetesen még nem érik el ezt a szintet, általában 62-65 millió forintért értékesíthetők, de ezekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kell költenie az új tulajdonosnak.

A problémát most leginkább a kínálat jelenti, mely erősen leszűkült, különösen a keresett kategóriákba tartozó ingatlanok esetében, de összességében elmondható, hogy szinte minden ingatlan keresett a 100, illetve 150 millió forint alatti árszinteken, még a korábban beragadt ingatlanok is. Pedig az Otthon Start kiváltotta lendület szeptember közepén - tehát másfél hónapig tartó roham után - azért némileg csillapodott, ugyanakkor még mindig a korábbinál nagyobb forgalom jellemzi a piacot.

Ráadásul az Otthon Start által meghatározott két hónapban akkora volt az érdeklődés, mint korábban fél év alatt. Ez persze nem realizálódott teljes egészében az eladásokban - csak az érdeklődés mintegy harmadánál -, hiszen sokan csak nézelődtek, próbálkoztak az ingatlanpiacon - tette hozzá a szakértő.

Alku pedig még előfordul most is, habár inkább csak jelképes mértékű, de az is igaz, hogy akadnak olyan kiemelkedően jó ingatlanok, amelyeknél felfelé tartó licit alakul ki a vevők között. Mindenesetre a korábbi magas hirdetési árakat most beérte a piac, így ezek szerény különbséggel tranzakciós árakká alakultak.

A vevők számára ugyanis világossá vált, hogy a jelenlegi helyzetben nem érdemes kivárni a vásárlással, mert gyorsan elkel egy-egy ingatlan. Ez azt jelenti, hogy most hetek, sőt napok alatt lehet értékesíteni az Otthon Start feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat, különösen panellakásokat.

Az említett dél-budai kerületekben egyébként az állomány mintegy 40-50 százaléka megfelelt ezeknek a követelményeknek, így például családi házakat is lehetett kapni 150 millió forint alatt a XXII. kerületben, de még az újépítésűek 10 százaléka is belecsúszott ebbe a kategóriába, illetve néhány esetben egy kis ügyeskedéssel a beruházók becsúsztatták ide. Így a kereslet még ebben a szegmensben is érezhetően megnőtt.mA Balla Ingatlan felmérése szerint a vevők közel 90 százaléka egyébként jelenleg Otthon Start hitel segítségével igyekszik vásárolni, és közöttük jelentős számban megtalálhatók a befektetők, hiszen ők is tisztában vannak azzal, hogy az árak a későbbiekben sem fognak csökkenni, illetve nyilván igyekeznek is kihasználni a kedvező lehetőséget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az persze más kérdés, hogy az általuk vásárolt és aztán kiadásra kerülő ingatlanokra mekkora lesz a kereslet, hiszen azt már a tavaszi befektetői hullám után is lehetett tapasztalni, hogy több kiadó ingatlan jelent meg a piacon, így

elképzelhető, hogy egy idő után kínálati piac alakulhat ki.

Egyelőre azonban a bérleti díjak stabilan tartják magukat, ami azt jelenti, hogy az átlagos kétszobás panellakások esetében továbbra is 220-250 ezer forintos havi bérleti díjakkal számolhatnak a XI. kerületben a bérlők, míg a téglaépítésű lakások bérleti díja mintegy 10 százalékkal magasabb.

Hogy ez miként változik akkor, ha az Otthon Starttal vásárolt ingatlanok egy része is megjelenik kiadóként jövőre, azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, ugyanakkor Nagy Csaba szerint az ingatlanpiac alakulását tekintve elkövetkező hónapok egyébként is nagyon bizonytalanok. Ennek oka főként a közeledő országgyűlési választásokban keresendő, hiszen bármikor jöhet még olyan bejelentés, mely megmozgatja az ingatlanpiacot.

Egyelőre azonban csak azt látni, hogy a jelenlegi, Otthon Start generálta, de a korábbinál némileg mérsékeltebb lendület karácsonyig tarthat ki. Persze csak akkor, ha addig nem kerül sor újabb változásra vagy ingatlanpiacot érintő bejelentésre - tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#otthon #befektetés #ingatlan #Budapest #ingatlanpiac #áremelkedés #lakásár #panellakás #lakásárak #támogatott hitelek #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:12
15:04
14:53
14:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
3 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
3 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
3 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 15:33
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 13:05
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Agrárszektor  |  2025. október 21. 14:34
Milliókhoz juthat sok magyar termelő: ez hozhatja meg az áttörést?