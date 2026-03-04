2026. március 4. szerda Kázmér
Idős felnőtt kezet mos a kerti csapvízkútban
Otthon

Időzített bomba ketyeg egy budapesti kerület alatt: rengeteg család otthonát mérgezheti a talajvíz

Pénzcentrum
2026. március 4. 09:11

A XVIII. kerületi polgármester hatósági beavatkozást sürget a Cséry-telepről kiinduló talajvízszennyezés miatt, amely már több mint hatszáz pestszentimrei ingatlant érint, és a mérgező anyagok koncentrációja egyes helyeken hat–kilencszeresen meghaladja az egészségügyi határértéket. A kármentesítés évek óta nem halad, a becsült költség eléri az ötvenmilliárd forintot, miközben az állam és a főváros egymást teszik felelőssé - írta meg a Népszava.

Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere február végén levélben fordult a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához. Hatósági állásfoglalást és intézkedési javaslatot kért a felszín alatti vizek, elsősorban a lakossági fúrt kutak használatának korlátozásáról. Tájékoztatása szerint súlyosan mérgező anyagok, köztük klórozott szénhidrogének – például vinil-klorid, klórbenzol és 1,2-diklórbenzol –, valamint antimon jutottak a talajvízbe, a szennyezés pedig a lakóövezeten belül folyamatosan terjed.

Mindez a kormányhivatal számára sem lehet ismeretlen: egy tavaly év végi hirdetményük szerint a Cséry-telepről kiinduló, a határértéket meghaladó szennyezés összesen 601 logisztikai, ipari és családi házas ingatlant érint.

A kerület által felkért szakértő azt javasolja, hogy a teljes kármentesítés befejezéséig korlátozzák a felszín alatti víz használatát. A levélhez mellékelt kockázatelemzés szerint a kertes házas övezetben élő felnőttek és gyermekek hosszú idő óta ki vannak téve a talajvizet szennyező anyagok hatásának, még úgy is, hogy a talajvíz ivóvízként való használatát eleve kizárták. A lakóterületen lévő figyelőkútban a szennyezőanyagok koncentrációja időnként hat–kilencszeresen meghaladja a határértéket, és 2024 elejétől jelentős emelkedés tapasztalható. Az ipari területrészen az arzén, a kobalt és a nikkel koncentrációja is a megengedett szint fölött van.

Szaniszló Sándor a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén arra figyelmeztetett, hogy még idén érdemi döntéseket kell hoznia a fővárosi önkormányzatnak a terület környezetszennyezésének felszámolásáról, mert a többszörösen határérték feletti szennyezettségű talajvíz már elérte Pestszentimre házait. A polgármester egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a helyzet közegészségügyi kockázatot jelent.

A polgármester emlékeztetett rá, hogy 2013-ban nagy mennyiségben szállítottak a területre fáradt olajat, olajos iszapot és más, súlyosan szennyező anyagokat a főváros egyik cégének járműveivel. Szaniszló – aki akkoriban a fővárosi környezetvédelmi bizottság elnöke volt – 2013-ban tett feljelentést, miután felvételeket készített arról, hogy a főváros szennyvízszállításért felelős társasága, az FTSZV engedély nélkül, illegálisan visz veszélyes hulladéknak minősülő olajos szennyvíziszapot a Cséry-telepre, amely 1893 és 1960 között hulladéklerakóként működött, de akkorra már hivatalosan lezárták.

A cég belső nyilvántartása szerint 2011-ben 2150 tonna, 2012-ben 3668 tonna, 2013 első félévében – a lebukásig – pedig 2418 tonna olajos iszapot ástak el a területen engedély nélkül. Egy akkoriban kiszivárgott, nem nyilvános jelentés szerint 2007-től öt éven át, más cégek szállítmányaival együtt összesen 48 ezer tonna, veszélyes hulladéknak minősülő szennyvíziszap került ide.

A botrány nyomán Tarlós István akkori főpolgármester belső vizsgálatot rendelt el, és menesztette a cég vezetőjét, Wohner Zsoltot. A belső vizsgálat nem hozott érdemi eredményt. Nem derült ki, mire költötte az FTSZV a veszélyes hulladék kezelésére kapott 300 millió forintot. A cég könyvelése szerint az összeget ártalmatlanításra fizették ki, a környezetvédelmi hatóságok vizsgálatai viszont arra utaltak, hogy az olajos iszapot bármiféle kezelés nélkül engedték a Cséry-dombokon ásott gödrökbe
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #Budapest #víz #hulladék #ivóvíz #vízminőség #környezetvédelem #lakosság #környezetszennyezés #környezet

