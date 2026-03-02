Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Ezt az ingatlant venné most a legtöbb magyar: vajon ők már tudnak valamit?
Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek. Eközben Budapesten az érdeklődés mértéke már meghaladta az Otthon Start program bejelentése előtti szintet – derül ki egy friss felmérésből. A komoly érdeklődők számának növekedése hamarosan az adásvételek számában is éreztetheti hatását.
Az ingatlanvásárlási folyamat általában a piaci kínálat feltérképezésével indul, a tényleges vételi szándékot azonban az eladókkal való kapcsolatfelvétel jelzi igazán.
A zenga.hu adatai – amelyek a telefonszám-lekéréseket és az eladóknak küldött üzeneteket összegzik – azt mutatják, hogy a tavaly év végi jelentős lassulás után januárban lépcsőzetes emelkedés indult. Az Otthon Start program bejelentésekor tapasztalt kiugró aktivitást visszaesés követte, mára azonban országosan is nagyobb az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, mint egy évvel ezelőtt.
A fővárosban a tavalyi év végén tapasztalt visszaesés mértéke jelentősebb volt, így az idei növekedés alacsonyabb bázisról indult. Futó Péter, a portál elemzési vezetője szerint azonban mostanra Budapesten is sikerült elérni a program tavalyi bejelentésekor mért szintet.
Budapesten valamivel komolyabb volt a tavaly év végi visszaesés, így ott alacsonyabbról indultak a számok, de az Otthon Start program tavalyi bejelentésének szintjét mostanra a fővárosban is elértük
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Az ingatlantípusok szerinti megoszlás egyértelmű preferenciákat mutat. 2026-ban eddig közel kétszer annyian kerestek családi házat, mint tégla- és panellakást összesen, jóllehet utóbbiak iránt is növekedett a kereslet. A családi házak népszerűsége nem újkeletű jelenség. A koronavírus-járvány időszaka alatt felértékelődött a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet, amit a hibrid munkavégzés elterjedése tovább erősített.
A szakértő rámutatott, hogy a kapcsolatfelvételek számának növekedése általában néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megmutatkozik. Amennyiben a jelenlegi tendencia kitart, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószám várható, ami az alkuhelyzeteket és az értékesítési időt is befolyásolhatja. A 2026-os év eddigi tapasztalatai a kereslet stabilizálódását és a piac fokozatos élénkülését jelzik. Ez támogató gazdasági és finanszírozási környezet esetén tartós maradhat.
A gyengébb évkezdetet követően februárban érezhetően magára talált a hazai lakáspiac, a kereslet élénkülését azonban elsősorban az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés generálta.
Hamarosan kezdetét veszi a Purim, a zsidó örömünnep, vagyis a "zsidó farsang": ezek a szokások kapcsolódnak hozzá
A Gergely-naptár szerint idén az ünnep március 2-án napszálltakor kezdődik és 3-án estig tart.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki felnéz az égre márciusban: jön a nap-éj egyelőség, csillagfedések és a telihold
A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.
A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Sokkoló videó: így nyúlják le az összes pénzed, hogyha ilyen bankkártya-leolvasónál fizetsz a boltokban
Az úgynevezett skimmelés – vagyis a bankkártyaadatok illegális leolvasása ATM-ekből, fizetőterminálokról és benzinkutakon – egyre nagyobb károkat okoz szerte a világon.
A dílerre Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.
A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.
A magyar lakásállomány állapota vegyes képet mutat: egyre több korszerű, energiahatékony lakás, de az ingatlanok jelentős része továbbra is elöregedett.
Országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés.
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.
Somogy vármegyében és Budapest környékén zajlanak legintenzívebben az építkezések, miközben az északi és alföldi térségekben szinte teljesen leállt az új lakások átadása.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 18 körzetben
A lomtalanítás Budapest területén 2026-ban is folytatódik. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ezért érdemes figyelni a dátumokat.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.