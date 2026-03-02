2026. március 2. hétfő Lujza
Panoráma kilátás egy családi házas lakótelepre a Balaton melletti Veszprém külterületén, szép időben és tiszta felhőkben.
Otthon

Ezt az ingatlant venné most a legtöbb magyar: vajon ők már tudnak valamit?

Pénzcentrum
2026. március 2. 10:33

Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek. Eközben Budapesten az érdeklődés mértéke már meghaladta az Otthon Start program bejelentése előtti szintet – derül ki egy friss felmérésből. A komoly érdeklődők számának növekedése hamarosan az adásvételek számában is éreztetheti hatását.

Az ingatlanvásárlási folyamat általában a piaci kínálat feltérképezésével indul, a tényleges vételi szándékot azonban az eladókkal való kapcsolatfelvétel jelzi igazán.

A zenga.hu adatai – amelyek a telefonszám-lekéréseket és az eladóknak küldött üzeneteket összegzik – azt mutatják, hogy a tavaly év végi jelentős lassulás után januárban lépcsőzetes emelkedés indult. Az Otthon Start program bejelentésekor tapasztalt kiugró aktivitást visszaesés követte, mára azonban országosan is nagyobb az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, mint egy évvel ezelőtt.

A fővárosban a tavalyi év végén tapasztalt visszaesés mértéke jelentősebb volt, így az idei növekedés alacsonyabb bázisról indult. Futó Péter, a portál elemzési vezetője szerint azonban mostanra Budapesten is sikerült elérni a program tavalyi bejelentésekor mért szintet.

Budapesten valamivel komolyabb volt a tavaly év végi visszaesés, így ott alacsonyabbról indultak a számok, de az Otthon Start program tavalyi bejelentésének szintjét mostanra a fővárosban is elértük

- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Az ingatlantípusok szerinti megoszlás egyértelmű preferenciákat mutat. 2026-ban eddig közel kétszer annyian kerestek családi házat, mint tégla- és panellakást összesen, jóllehet utóbbiak iránt is növekedett a kereslet. A családi házak népszerűsége nem újkeletű jelenség. A koronavírus-járvány időszaka alatt felértékelődött a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet, amit a hibrid munkavégzés elterjedése tovább erősített.

A szakértő rámutatott, hogy a kapcsolatfelvételek számának növekedése általában néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megmutatkozik. Amennyiben a jelenlegi tendencia kitart, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószám várható, ami az alkuhelyzeteket és az értékesítési időt is befolyásolhatja. A 2026-os év eddigi tapasztalatai a kereslet stabilizálódását és a piac fokozatos élénkülését jelzik. Ez támogató gazdasági és finanszírozási környezet esetén tartós maradhat.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakás #lakáspiac #magyarország #családi ház #ingatlanpiac #ingatlanvásárlás #zenga #otthon start #2026

