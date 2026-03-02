Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek.
Nagyon fellendült a magyar lakáspiaci kereslet: vajon az Otthon Start lendülete okozta ezt is?
A gyengébb évkezdetet követően februárban érezhetően magára talált a hazai lakáspiac, a kereslet élénkülését azonban elsősorban az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés generálta. Míg a teljes piacon havi szinten közel 8 százalékos volt a növekedés, az új lakások esetében ez az arány elérte a 18 százalékot, miközben a kínálati oldal is jelentősen bővült.
A januári visszafogottságot követően a lakáspiac februárban kilépett a téli álomból. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a hónap során több mint 270 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó ingatlanokra. Ez a rövidebb hónap miatti naptárhatással korrigálva 7,8 százalékos növekedést jelent januárhoz képest. Bár éves összevetésben még mindig 17 százalékos a lemaradás, ez már érdemi javulást mutat az év első hónapjában mért 24 százalékos visszaeséshez viszonyítva.
A piaci folyamatok azonban korántsem egységesek, az új és a használt lakások iránti kereslet látványosan elvált egymástól. Míg a használt ingatlanoknál a havi keresletnövekedés 7,5 százalékos volt, addig az új építésűeknél kiugró, 18 százalékos bővülést regisztráltak.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a fordulat hátterében az árazás áll. A szakember rámutatott: a használt lakások átlagos négyzetméterárai annyira megközelítették az új építésűekét, hogy a vevők inkább a korszerűbb, új otthonokat részesítik előnyben. Éves összevetésben is látszik a különbség: a használtak iránti érdeklődés elmarad a tavalyitól, az újaké viszont már 2,5 százalékos növekedésbe fordult.
Területi eloszlásban Budapesten volt a leglátványosabb a változás, ahol az új lakások iránti kereslet egyetlen hónap alatt 30 százalékkal ugrott meg. A kisebb városokban és községekben is közel 20 százalékos volt az élénkülés. Éves szinten pedig itt mérhető a legjelentősebb, helyenként 33 százalékos növekedés. Ezzel szemben a megyei jogú városokban mind havi, mind éves alapon csökkent az érdeklődés az új építésű ingatlanok iránt.
A vevői aktivitás fokozódásával párhuzamosan az eladási kedv is visszatért. Februárban 32,5 ezer friss hirdetés került a piacra, ami havi szinten 15 százalékos bővülést jelent, a teljes kínálat pedig a hónap végére meghaladta a 137 ezer darabot. A kínálat bővülése mögött részben az a stratégia húzódik meg, hogy sokan meglévő ingatlanuk értékesítéséből finanszíroznák a következő, jellemzően új építésű otthon megvásárlását. Ez a folyamat növeli a választékot a használt lakások piacán, ami javíthatja a vevők alkupozícióit.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%.
Az országos tendenciákon belül jelentősek a regionális különbségek. A legszembetűnőbb eltérés a keleti országrészben mutatkozott. Míg Hajdú-Bihar vármegyében kiemelkedő mértékben, 42 százalékkal bővült a friss kínálat januárhoz képest, addig a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében alig változott a hirdetések száma.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.