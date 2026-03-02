2026. március 2. hétfő Lujza
Debrecen, 2017. május 25.Eladó lakást hirdetõ felirat egy társasházon Debrecenben 2017. május 25-én.
Otthon

Nagyon fellendült a magyar lakáspiaci kereslet: vajon az Otthon Start lendülete okozta ezt is?

Pénzcentrum
2026. március 2. 11:35

A gyengébb évkezdetet követően februárban érezhetően magára talált a hazai lakáspiac, a kereslet élénkülését azonban elsősorban az új építésű ingatlanok iránti érdeklődés generálta. Míg a teljes piacon havi szinten közel 8 százalékos volt a növekedés, az új lakások esetében ez az arány elérte a 18 százalékot, miközben a kínálati oldal is jelentősen bővült.

A januári visszafogottságot követően a lakáspiac februárban kilépett a téli álomból. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a hónap során több mint 270 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó ingatlanokra. Ez a rövidebb hónap miatti naptárhatással korrigálva 7,8 százalékos növekedést jelent januárhoz képest. Bár éves összevetésben még mindig 17 százalékos a lemaradás, ez már érdemi javulást mutat az év első hónapjában mért 24 százalékos visszaeséshez viszonyítva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piaci folyamatok azonban korántsem egységesek, az új és a használt lakások iránti kereslet látványosan elvált egymástól. Míg a használt ingatlanoknál a havi keresletnövekedés 7,5 százalékos volt, addig az új építésűeknél kiugró, 18 százalékos bővülést regisztráltak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a fordulat hátterében az árazás áll. A szakember rámutatott: a használt lakások átlagos négyzetméterárai annyira megközelítették az új építésűekét, hogy a vevők inkább a korszerűbb, új otthonokat részesítik előnyben. Éves összevetésben is látszik a különbség: a használtak iránti érdeklődés elmarad a tavalyitól, az újaké viszont már 2,5 százalékos növekedésbe fordult.

Területi eloszlásban Budapesten volt a leglátványosabb a változás, ahol az új lakások iránti kereslet egyetlen hónap alatt 30 százalékkal ugrott meg. A kisebb városokban és községekben is közel 20 százalékos volt az élénkülés. Éves szinten pedig itt mérhető a legjelentősebb, helyenként 33 százalékos növekedés. Ezzel szemben a megyei jogú városokban mind havi, mind éves alapon csökkent az érdeklődés az új építésű ingatlanok iránt.

A vevői aktivitás fokozódásával párhuzamosan az eladási kedv is visszatért. Februárban 32,5 ezer friss hirdetés került a piacra, ami havi szinten 15 százalékos bővülést jelent, a teljes kínálat pedig a hónap végére meghaladta a 137 ezer darabot. A kínálat bővülése mögött részben az a stratégia húzódik meg, hogy sokan meglévő ingatlanuk értékesítéséből finanszíroznák a következő, jellemzően új építésű otthon megvásárlását. Ez a folyamat növeli a választékot a használt lakások piacán, ami javíthatja a vevők alkupozícióit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az országos tendenciákon belül jelentősek a regionális különbségek. A legszembetűnőbb eltérés a keleti országrészben mutatkozott. Míg Hajdú-Bihar vármegyében kiemelkedő mértékben, 42 százalékkal bővült a friss kínálat januárhoz képest, addig a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében alig változott a hirdetések száma.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
