Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda

499 millió forintért árulja XI. kerületi luxusvilláját Galambos Lajcsi; a zenész a piaci árnál jóval olcsóbban válna meg az ingatlantól, és vidékre költözne.

Galambos Lajcsi 499 millió forintért kínálja eladásra XI. kerületi luxusvilláját. A mulatós zenész, aki nemrég hivatalosan is nyugdíjba vonult, havi 200 ezer forintos ellátással, a piaci árnál jóval olcsóbban szeretne túladni az ingatlanon, és azt tervezi, hogy vidékre költözik. - számolt be a Blikk.

A mulatóslegenda a ház paramétereiről bővebben is beszámolt egy TikTok videóban:

A Gellérthegy magasságában álló, 1930-ban épült villa 360 négyzetméternyi lakótérrel, hat önálló lakóegységgel, egy 50 négyzetméteres irodával és egy különálló szaunaházzal rendelkezik. Lajcsi éveken át felújíttatta az épületet, amelyet eredetileg családi otthonnak szánt: azt szerette volna, ha gyermekeivel együtt költözhet ide, mindenki saját élettérrel, mégis egymáshoz közel. Az élet azonban másként alakult.

"Leültünk és megbeszéltük, hogy túladunk rajta. Én inkább visszamegyek vidékre, hogy az életem további részét nyugalomban tölthessem" – mondta a zenész, aki 499 millió forintot, euróban számolva mintegy 1,32 millió eurót kér a villáért.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Mesés meggazdagodásáról vallott Lagzi Lajcsi: így tette halomszám táskákba a pénzt A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.

Feltűnő ugyanakkor, hogy Lajcsi bőven a piaci ár alatt hirdeti az ingatlant: az alig 1,2 millió forintos négyzetméterár inkább panellakásokra jellemző, nem budai luxusingatlanokra. A környékbeli hirdetésekhez képest 30–40 százalékkal olcsóbb az ajánlata. Arra a kérdésre, mi magyarázza a sietséget, nem kívánt részletesen válaszolni – csak annyit árult el, hogy más befektetésekben gondolkodik, és másra kell a pénz.

A Dáridó egykori házigazdája januárban töltötte be 65. életévét, és azóta hivatalosan is nyugdíjas. Első nyugdíja mindössze 200 ezer forint volt, ami az ő korábbi életviteléhez képest nem sok, ám egyelőre nincsenek megélhetési gondjai: elmondása szerint szeptemberig tele van fellépésekkel a naptára.