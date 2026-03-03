A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
499 millió forintért árulja XI. kerületi luxusvilláját Galambos Lajcsi; a zenész a piaci árnál jóval olcsóbban válna meg az ingatlantól, és vidékre költözne.
Galambos Lajcsi 499 millió forintért kínálja eladásra XI. kerületi luxusvilláját. A mulatós zenész, aki nemrég hivatalosan is nyugdíjba vonult, havi 200 ezer forintos ellátással, a piaci árnál jóval olcsóbban szeretne túladni az ingatlanon, és azt tervezi, hogy vidékre költözik. - számolt be a Blikk.
A mulatóslegenda a ház paramétereiről bővebben is beszámolt egy TikTok videóban:
@galamboslajcsihivatalos ♬ Fly Me to the Moon / You're Nobody till Somebody Loves You / Just a Gigolo / Fly Me to the Moon (Reprise) - Michael Bublé
A Gellérthegy magasságában álló, 1930-ban épült villa 360 négyzetméternyi lakótérrel, hat önálló lakóegységgel, egy 50 négyzetméteres irodával és egy különálló szaunaházzal rendelkezik. Lajcsi éveken át felújíttatta az épületet, amelyet eredetileg családi otthonnak szánt: azt szerette volna, ha gyermekeivel együtt költözhet ide, mindenki saját élettérrel, mégis egymáshoz közel. Az élet azonban másként alakult.
"Leültünk és megbeszéltük, hogy túladunk rajta. Én inkább visszamegyek vidékre, hogy az életem további részét nyugalomban tölthessem" – mondta a zenész, aki 499 millió forintot, euróban számolva mintegy 1,32 millió eurót kér a villáért.
Feltűnő ugyanakkor, hogy Lajcsi bőven a piaci ár alatt hirdeti az ingatlant: az alig 1,2 millió forintos négyzetméterár inkább panellakásokra jellemző, nem budai luxusingatlanokra. A környékbeli hirdetésekhez képest 30–40 százalékkal olcsóbb az ajánlata. Arra a kérdésre, mi magyarázza a sietséget, nem kívánt részletesen válaszolni – csak annyit árult el, hogy más befektetésekben gondolkodik, és másra kell a pénz.
A Dáridó egykori házigazdája januárban töltötte be 65. életévét, és azóta hivatalosan is nyugdíjas. Első nyugdíja mindössze 200 ezer forint volt, ami az ő korábbi életviteléhez képest nem sok, ám egyelőre nincsenek megélhetési gondjai: elmondása szerint szeptemberig tele van fellépésekkel a naptára.
