Elképesztő mozgások a bankközi piacon: nagyot nézhet, aki most pillant a forint árfolyamára

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése este hat órára 383,27 forintra csökkent a reggel hét órai 389,28 forintról, a dollárt 329,32 forinton jegyzik 335,71 forint után, a svájci frankot pedig 422,12 forinton 429,38 forint után.

A forint így az euróval szemben 1,5 százalékkal, a dollár ellenében 1,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,7 százalékkal erősödött a nap folyamán. Szerda esti jegyzésén a forint 0,3 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval szemben, 0,6 százalékkal gyengébben viszont a dollár, 2,2 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.