Forrnak az indulatok az Otthon Start program körül: meglepő dolgok derülnek ki még most is

A következő hónapokban is tovább pörgetheti az Otthon Start program az ingatlanpiacot, ugyanis még rengetegen vannak olyanok, akik a közeljövőben tervezik a kedvezményes hitellel a lakásvásárlást - derül ki a zenga.hu hirdetési oldal felhasználói körében végzett felmérésből. A válaszadók a fővárosi kínálattal kevésbé vannak megelégedve, a többség pedig 25 százalék alatti önrésszel tervez.

Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal - legalábbis ez derül ki a zenga.hu oldal felhasználói körében végezett felmérésből. A mintegy 11 ezer otthon startos ingatlankereső többsége úgy válaszolt, hogy még nem indította el az ingatlanvásárlást, de a közeljövőben tervez a programon keresztül vásárolni.

“Akadnak persze olyanok is, akik korábban számoltak a kedvezményes hitel lehetőségével, viszont mégsem tudnak azzal élni, aminek fő oka, hogy nincs meg a megfelelő önerő, vagy más célra kell a megtakarítást felhasználni” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kérdőívben arra is kíváncsi volt a zenga.hu, hogy a lakásvásárlók milyennek találják a kínálatot, ugyanis egyes helyeken - főként Budapest drágább kerületeiben - arányaiban kevés ingatlan felel csak meg az otthon startos feltételeknek. A felmérés alapján a kínálat megítélése vegyes, de a többség megfelelőnek találja az elérhető lakások számát. Majdnem minden negyedik válaszadó viszont úgy érzi, alig talál a programnak és az elképzeléseinek is megfelelő ingatlant.

“A legtöbben Budapesten érzik úgy, hogy szűkös az Otthon Start kritériumainak megfelelő kínálat, és ezt az adataink is alátámasztják. Budapesten a hirdetések átlagos négyzetméterára szeptemberben elérte az 1,45 millió forintot, és tíz kerületben - a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V., VI., VII., IX. és XIII. kerület is – a másfél millió forintos maximált négyzetméterár felett számolnak a hirdetők. Így aki az Otthon Start programmal venne ingatlant, jelenleg a fővárosi kínálat 43 százalékából választhat, többségében a külső, olcsóbb kerületekben” - mondta Futó Péter.

A felmérés szerint a vidéki nagyvárosokban keresők gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy elég széles a lakások és házak kínálata, amiben annak is szerepe lehet, hogy a legtöbb vármegyeszékhelyen jövedelemarányosan olcsóbb lakást venni, mint Budapesten. A zenga.hu hirdetési oldal adatai szerint a balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt Somogy és Veszprém vármegyékben a legdrágábbak az ingatlanok, ahol a nagyjából 1 millió forintos átlagos négyzetméterár mellett a kínálat mintegy 60 százaléka felel meg a program feltételeinek.

Országosan azonban a kínálat 72 százaléka, vidéken 83 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek, a legnagyobb arányban pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kínálata kompatibilis a programmal, ott az összes hirdetés 95 százaléka fér ebbe bele.

A Budapest-vidék közti különbséget az ingatlanpiacon az is jól mutatja, hogy hol, mennyiért keresnek eladó lakásokat vagy házakat. A válaszadók 41 százaléka Budapesten az 50-74 millió forintos ársávban gondolkodik, míg az ország többi részén 25-49 millió forint a leggyakoribb kategória. “Ugyanezt a kérdést a felhasználóinknak augusztusban, a program indulása előtt is feltettük. Érdekesség, hogy azzal összehasonlítva mindegyik településtípusnál csökkent a 25 millió forint alatti ingatlant keresők aránya, akárcsak a 100 millió forint felettieké. Ezzel szemben látványosan többen keresnek az 50-74 és a 75-100 millió forint közötti árkategóriákban, vagyis mostanra az érdeklődők jobban felmérték a piacot és jobban látják a lehetőségeiket” - emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.

A korábbi felméréssel összehasonlítva ugyanolyanok az arányok a vállalni tervezett önrésszel kapcsolatban is: a többség 25 százalék alatti önrésszel tervez, különösen a kisebb települések esetében.