Ha nem fizetsz a Plusz csomagért, novembertől nem kapsz mobilos értesítést a számládon történt tranzakciókról – ez akár biztonsági kockázatot is jelenthet.
Forrnak az indulatok az Otthon Start program körül: meglepő dolgok derülnek ki még most is
A következő hónapokban is tovább pörgetheti az Otthon Start program az ingatlanpiacot, ugyanis még rengetegen vannak olyanok, akik a közeljövőben tervezik a kedvezményes hitellel a lakásvásárlást - derül ki a zenga.hu hirdetési oldal felhasználói körében végzett felmérésből. A válaszadók a fővárosi kínálattal kevésbé vannak megelégedve, a többség pedig 25 százalék alatti önrésszel tervez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal - legalábbis ez derül ki a zenga.hu oldal felhasználói körében végezett felmérésből. A mintegy 11 ezer otthon startos ingatlankereső többsége úgy válaszolt, hogy még nem indította el az ingatlanvásárlást, de a közeljövőben tervez a programon keresztül vásárolni.
“Akadnak persze olyanok is, akik korábban számoltak a kedvezményes hitel lehetőségével, viszont mégsem tudnak azzal élni, aminek fő oka, hogy nincs meg a megfelelő önerő, vagy más célra kell a megtakarítást felhasználni” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A kérdőívben arra is kíváncsi volt a zenga.hu, hogy a lakásvásárlók milyennek találják a kínálatot, ugyanis egyes helyeken - főként Budapest drágább kerületeiben - arányaiban kevés ingatlan felel csak meg az otthon startos feltételeknek. A felmérés alapján a kínálat megítélése vegyes, de a többség megfelelőnek találja az elérhető lakások számát. Majdnem minden negyedik válaszadó viszont úgy érzi, alig talál a programnak és az elképzeléseinek is megfelelő ingatlant.
“A legtöbben Budapesten érzik úgy, hogy szűkös az Otthon Start kritériumainak megfelelő kínálat, és ezt az adataink is alátámasztják. Budapesten a hirdetések átlagos négyzetméterára szeptemberben elérte az 1,45 millió forintot, és tíz kerületben - a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V., VI., VII., IX. és XIII. kerület is – a másfél millió forintos maximált négyzetméterár felett számolnak a hirdetők. Így aki az Otthon Start programmal venne ingatlant, jelenleg a fővárosi kínálat 43 százalékából választhat, többségében a külső, olcsóbb kerületekben” - mondta Futó Péter.
A felmérés szerint a vidéki nagyvárosokban keresők gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy elég széles a lakások és házak kínálata, amiben annak is szerepe lehet, hogy a legtöbb vármegyeszékhelyen jövedelemarányosan olcsóbb lakást venni, mint Budapesten. A zenga.hu hirdetési oldal adatai szerint a balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt Somogy és Veszprém vármegyékben a legdrágábbak az ingatlanok, ahol a nagyjából 1 millió forintos átlagos négyzetméterár mellett a kínálat mintegy 60 százaléka felel meg a program feltételeinek.
Országosan azonban a kínálat 72 százaléka, vidéken 83 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek, a legnagyobb arányban pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kínálata kompatibilis a programmal, ott az összes hirdetés 95 százaléka fér ebbe bele.
A Budapest-vidék közti különbséget az ingatlanpiacon az is jól mutatja, hogy hol, mennyiért keresnek eladó lakásokat vagy házakat. A válaszadók 41 százaléka Budapesten az 50-74 millió forintos ársávban gondolkodik, míg az ország többi részén 25-49 millió forint a leggyakoribb kategória. “Ugyanezt a kérdést a felhasználóinknak augusztusban, a program indulása előtt is feltettük. Érdekesség, hogy azzal összehasonlítva mindegyik településtípusnál csökkent a 25 millió forint alatti ingatlant keresők aránya, akárcsak a 100 millió forint felettieké. Ezzel szemben látványosan többen keresnek az 50-74 és a 75-100 millió forint közötti árkategóriákban, vagyis mostanra az érdeklődők jobban felmérték a piacot és jobban látják a lehetőségeiket” - emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.
A korábbi felméréssel összehasonlítva ugyanolyanok az arányok a vállalni tervezett önrésszel kapcsolatban is: a többség 25 százalék alatti önrésszel tervez, különösen a kisebb települések esetében.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Mindenki Otthon Start hitellel venné a lakást, de sokan pofára esnek: fordul az ingatlanpiac, erre ki számított?
Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
Kiderült, mi húzza fel ennyire az ingatlanárakat Magyarországon: ezért vált luxussá sokaknak a saját lakás
A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
