Csúcsra pörög a magyar lakáspiac az Otthon Start miatt: vajon meddig tarthat mindez?

Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac, azonban a keresleti hullámot kísérő túlreagálás jelei mind eladói, mind vevői oldalon megmutatkoztak.

A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe (87 pont) továbbra is magas aktivitást jelez, de már látványosan elmarad az augusztusi, rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac teljes lehűlését, hanem a nyáron tapasztalt eufória egészséges normalizációját jelzi.

Az első hullámban a kapkodás, a sokszor túlárazott lakások megvétele és a nagyon sok licithelyzet nehezítette meg a vevők életét – magyarázta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Szeptemberben mindez jelentősen normalizálódott, és októberre már egy lényegesen nyugodtabb piacra számítunk vevői tekintetben. Az eladók oldalán is érzékelhető a korrekció, így a nyár végén helyenként tapasztalt túlárazások is fokozatosan visszarendeződnek a reálisabb ársávoknak megfelelően”

- mondta még erről a szakértő.

Az OSP továbbra is erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak.

Az újabb vevők így már kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején

– tette hozzá Máté Ferenc.

A korrekció jelei a kínálati oldalon is megmutatkoznak. Az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat el. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3%-os hitel felvételét már a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, jelentősen növeli a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget, ez pedig új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.

Ez elsősorban az OSP feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlók számára igen kedvező lehet, mivel így több, kedvezően árazott új építésű lakás jelenhet meg a piacon.

A használtlakás-kínálat bővülését pedig a befektetői eladások is erősíthetik. A Duna House adatai szerint például Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható, és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat.

Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is. A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.

