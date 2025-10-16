Csúcsra pörög a magyar lakáspiac az Otthon Start miatt: vajon meddig tarthat mindez?

Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac, azonban a keresleti hullámot kísérő túlreagálás jelei mind eladói, mind vevői oldalon megmutatkoztak.
A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe (87 pont) továbbra is magas aktivitást jelez, de már látványosan elmarad az augusztusi, rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac teljes lehűlését, hanem a nyáron tapasztalt eufória egészséges normalizációját jelzi.
Az első hullámban a kapkodás, a sokszor túlárazott lakások megvétele és a nagyon sok licithelyzet nehezítette meg a vevők életét – magyarázta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.
Szeptemberben mindez jelentősen normalizálódott, és októberre már egy lényegesen nyugodtabb piacra számítunk vevői tekintetben. Az eladók oldalán is érzékelhető a korrekció, így a nyár végén helyenként tapasztalt túlárazások is fokozatosan visszarendeződnek a reálisabb ársávoknak megfelelően”
- mondta még erről a szakértő.
Az OSP továbbra is erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak.
Az újabb vevők így már kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején
– tette hozzá Máté Ferenc.
A korrekció jelei a kínálati oldalon is megmutatkoznak. Az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat el. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3%-os hitel felvételét már a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, jelentősen növeli a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget, ez pedig új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.
Ez elsősorban az OSP feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlók számára igen kedvező lehet, mivel így több, kedvezően árazott új építésű lakás jelenhet meg a piacon.
A használtlakás-kínálat bővülését pedig a befektetői eladások is erősíthetik. A Duna House adatai szerint például Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható, és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat.
Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is. A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosságnak már közel 38 százaléka él jelenleg szuburbán területen.
A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten
