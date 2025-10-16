2025. október 16. csütörtök Gál
14 °C Budapest
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pár keres egy ingatlanügynök hirdetését egy ház, lakás vagy lakás megvásárlására vagy bérlésére.
Otthon

Csúcsra pörög a magyar lakáspiac az Otthon Start miatt: vajon meddig tarthat mindez?

Pénzcentrum
2025. október 16. 14:02

Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac, azonban a keresleti hullámot kísérő túlreagálás jelei mind eladói, mind vevői oldalon megmutatkoztak.

A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe (87 pont) továbbra is magas aktivitást jelez, de már látványosan elmarad az augusztusi, rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac teljes lehűlését, hanem a nyáron tapasztalt eufória egészséges normalizációját jelzi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első hullámban a kapkodás, a sokszor túlárazott lakások megvétele és a nagyon sok licithelyzet nehezítette meg a vevők életét – magyarázta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Szeptemberben mindez jelentősen normalizálódott, és októberre már egy lényegesen nyugodtabb piacra számítunk vevői tekintetben. Az eladók oldalán is érzékelhető a korrekció, így a nyár végén helyenként tapasztalt túlárazások is fokozatosan visszarendeződnek a reálisabb ársávoknak megfelelően”

- mondta még erről a szakértő. 

Az OSP továbbra is erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak.

Az újabb vevők így már kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején

– tette hozzá Máté Ferenc.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korrekció jelei a kínálati oldalon is megmutatkoznak. Az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat el. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3%-os hitel felvételét már a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, jelentősen növeli a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget, ez pedig új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.

Ez elsősorban az OSP feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlók számára igen kedvező lehet, mivel így több, kedvezően árazott új építésű lakás jelenhet meg a piacon.

A használtlakás-kínálat bővülését pedig a befektetői eladások is erősíthetik. A Duna House adatai szerint például Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható, és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat.

Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is. A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #befektetés #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #lakáspiac #albérlet #duna house #kereslet #kínálat #újépítésű #ingatlanárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:06
14:52
14:45
14:33
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
2025. október 16.
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
2
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
3
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
4
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
5
2 hete
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 14:45
Morzsolt oregánót hívnak vissza: ne fogyaszd el, ha vettél, nagyon veszélyes!
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 14:03
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
Agrárszektor  |  2025. október 16. 14:28
Ekkorát még nem láttál: óriási halat fogtak ki a Dunából