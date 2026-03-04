Hátborzongató lelet a kiskertben: világháborús gránátokra bukkantak veteményezés közben Fejérben.
Fontos bejelentést tett Ukrajna: hamarosan elindulhat Barátság kőolajvezeték?
Többhetes leállás után egyelőre továbbra sem indult újra a Barátság kőolajvezeték Ukrajnán keresztüli szállítása Magyarország és Szlovákia felé. Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
Ukrajna szerdán arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy belátható időn belül nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Kijev nem jelölt meg konkrét határidőt, részletesebb tájékoztatást péntekre ígért.
A tranzit január végén szakadt meg, miután egy orosz dróntámadás megrongálta a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítményét Lviv közelében. A szlovák hatóságok szerint Ukrajna az elmúlt hetekben többször módosította az újraindítás várható időpontját, a legutóbbi határidő pedig éppen szerdán járt volna le.
Az ukrán kormány kedden részletesebb műszaki magyarázatot adott a csúszás okaira. Denisz Smihal miniszterelnök elmondta, hogy a támadás során egy 25 ezer köbméteres olajtárolót találtak el, amely kigyulladt. A keletkező rendkívüli hőhatás a csővezeték belső rendszereiben is komoly károkat okozhatott. A lángok miatt a vezetékben lévő olaj a forráspont közeli hőmérsékletre melegedett fel, ami a generátorokban, a nyomásszabályozókban és az érzékelőkben is sérüléseket idézhetett elő. Ezek a károk kívülről nem láthatók, ezért a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint ahogy azt eredetileg feltételezték.
Ezzel az ukrán fél arra a magyar bírálatra reagált, amely szerint a kárfelmérés elhúzása valójában politikai indíttatású. A magyar kormány műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek Orbán Viktor értelmezése szerint azt mutatják, hogy az ukrán szakemberek már befejezték a javításokat. A Naftogaz ukrán állami energiacég ezzel szemben azt közölte, hogy jelenleg a műszaki vizsgálatok végső szakaszában járnak, és csak ezek lezárulta után tudják pontosan meghatározni a helyreállítás költségét és ütemezését.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vezeték leállása jelentős politikai feszültséget váltott ki. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna eltúlozza a károk mértékét, és szándékosan késlelteti az orosz kőolaj tranzitját. Orbán Viktor és Robert Fico szlovák miniszterelnök közös tényfeltáró misszió felállítását javasolta, a szlovák fél szerint azonban Kijev ezt nem fogadta el. A vita időközben uniós szintre is került: több tagállam és az Európai Bizottság is kezdeményezte az érintett vezetékszakasz független ellenőrzését. Az ukrán hatóságok biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot, mondván, az elmúlt egy hétben a sérült szakaszok térségében több orosz rakéta- és dróntámadás történt.
Magyarország válaszul megvétózta annak a 90 milliárd eurós támogatási hitelnek a folyósítását, amelyről még decemberben született döntés az uniós csúcstalálkozón. A lépés különösen érzékeny Brüsszel számára, mivel a magyar, a szlovák és a cseh kormány már korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a hitelprogram finanszírozásában.
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.