Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán erős emelkedéssel zárt. A mutató 3184,25 ponttal, 2,64 százalékkal 123 872,29 pontra nőtt. A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta, hogy a magyar tőzsde európai összevetésben is felülteljesített. A kereskedést magas forgalom és kifejezetten pozitív hangulat jellemezte. A szakértő szerint a korábbi napok esése után főként az OTP részvényében látszott erősebb korrekció.

A Mol árfolyama 14 forinttal, 0,38 százalékkal 3660 forintra emelkedett, a papír forgalma 2,9 milliárd forint volt.

Az OTP részvényei erőteljesen drágultak: az árfolyam 1690 forinttal, 4,72 százalékkal 37 490 forintra nőtt, miközben a forgalom 38,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom papírjai 20 forinttal, 0,94 százalékkal 2150 forintra erősödtek, a részvény forgalma 1,7 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 50 forinttal, 0,43 százalékkal 11 640 forintra emelkedett, a papírok forgalma 3,5 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes kapitalizációjú részvények indexe, a BUMIX szintén emelkedett. A mutató 193,86 ponttal, 2,05 százalékkal 9648,75 pontra nőtt a keddi záráshoz képest.