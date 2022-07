Így kijátszható a brutál rezsiemelés: pár apró trükkel is rengeteget spórolhatsz a számlákon

A világ minden pontján elszálltak az utóbbi hónapokban az energiaárak, ami végül most hazánkat is utolérte. fenntarthatatlanná vált a 2013 óta érvényben lévő rezsicsökkentés. Bár jelenleg az intézkedéssel kapcsolatban még bőven több a kérdés, mint a válasz, de egy biztos: augusztustól annak, aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a többlethez piaci áron fog hozzájutni. Érthető módon a bejelentés óta mindenki számolgat, hogy őt mennyire fogja érinteni a helyzet és azon gondolkodik, hogy tudná minimalizálni a fogyasztását. A Pénzcentrum most összeszedett pár tippet arra, hogy hogyan tudjuk kihozni kis odafigyeléssel a legjobbat a helyzetből.

A hét közepén a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett Magyarországon, amire azért volt szükség, mert az elmúlt egy évben a világpiacon az áram ára az ötszörösére, míg a gázé a hatszorosára emelkedett. Így pedig nem lehetett tovább fenntartani a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentést. Gulyás Gergely szerdán a kormányinfón jelentette be a 7 pontos intézkedéscsomagot, amiből kiderült, hogy az, aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a többlethez már piaci áron fog hozzájutni.

Ez röviden annyit tesz az elektromos áram esetén, hogy többet fog az fizetni, aki átlépi a 210 kWh per hó, azaz éves szinten 2523 kWh határt. A gáz esetében pedig 144 köbméter per hó, azaz éves szinten 1729 köbméterben határozta meg a kormány az átlagfogyasztást. A kormány szerint ez nagyából a háztartások egyharmadát fogja érinteni (bár a Pénzcentrum saját, nem reprezentatív felmérése már nem ennyire optimista), így érthetően mindenki próbál olyan megoldásokat találni, amikkel le tudja csökkenteni a rezsijét. Most olyan tippeket és trükköket szedtünk össze, amikkel kis odafigyeléssel tudunk spórolni, vagy egy nagyobb befektetéssel sokat fogni a rezsin.

Így csökkentsük a gázszámlánkat

Érdemes már most nekiállni átnézni az otthonunk szigetelését, illetve megnézetni a kazánunkat. Ha van pénzünk korszerűsítésre, akkor érdemes felújítani a házunk szigetelését és esetleg kicseréltetni a régi nyílászárókat. Ugyanis egy átlagos magyar családi ház esetén a falakon keresztül akár 30-40 százalék, a nyílászárókon keresztül 15-20 százalék, a padlón keresztül pedig 10-15 százaléknyi hő is távozhat. Így, ha nincsen megfelelően szigetelve a ház valójában az utcát fűtjük.

Mérések igazolják, hogy megfelelő szigetelés nélkül a rezsiköltség akár háromszoros, négyszeres is lehet, így a befektetés viszonylag rövid idő alatt meg tud térülni. Általánosságban elmondható, hogy már a kivitelezés után érezhető a beruházás előnye: akár 5 fokkal jobb komfortérzet alakul ki otthonunkban, és állított fűtés mellett akár 40-50%-os megtakarítást is elérhetünk a hűtési-fűtési költségekben. Ugyanakkor a megtakarítás mértéke több változótól függ: hat rá az épület tagoltsága, tájolása, a nyílászárók állapota, a meglévő – vagy nem lévő – szigetelés, de figyelembe kell venni a gazdasági tényezőket is, mint például a kamatlábak és az energiahordozók árának változása. Tisztábban látunk, ha nem az egész épületre vetítjük a megtérülést, hanem egy négyzetméter falfelületet vizsgálunk. Vegyünk egy tipikusnak mondható, B30-as téglából épült házat. Ez egy átlagos, 150 m2 falfelület esetében fűtési szezononként a 200 000 forint megtakarítást is elérheti

– mondta el az újHÁZ Centrum lapunknak még korábban. A szigetelés mellett pedig érdemes mielőbb megnézetni a kazánt, vagy akár, ha van rá lehetőségünk egy korszerűbbre cserélni, hiszen egy nem megfelelő készülékkel is csak a pénzünket égetjük el folyamatosan.

Ha viszont nincs pénzünk a szigetelés megcsináltatására és a nyílászárók cseréjére, akkor különböző házipraktikákkal is próbálkozhatunk a hideg beköszöntekor: egy cúgos bejárati ajtó elé akaszthatunk egy vastag függönyt, de jó ötlet lehet az ablak elé tenni egy klasszikus „zoknikígyót” is, vagy elővehetjük a szilópasztát is. Ezek ugyanis jócskán felfognak a bejövő hidegből.

Alváshoz nyugodtan vegyük le 18 fokra a hőmérsékletet majd éjjel és napközben is igyekezzünk a hőmérsékletet 20-21 fokon tartani, ha pedig fázósak vagyunk inkább öltözzünk fel még inkább. Sokat spórolhatunk még, ha nem felejtjük el lecsavarni a termosztátot amikor elmegyünk, de arra vigyázzunk, hogy ne legyen a hőmérsékletben nagyobb különbség, mint 3-4 fok, mert különben a visszafűtés több energiát fog elégetni, mint amennyit megspóroltunk. Azokat a helyiségeket pedig, amiket nem használunk ne is fűtsük be, ha pedig szellőztetni szeretnénk akkor tekerjük lentebb a radiátorokat és lehetőleg inkább csináljunk egy pár perces kereszthuzatot, hiszen így gyorsabban kiszellőzik a lakás.

Ezen kívül, hogy ha van egy nemhasznált padlásunk érdemes esetleg a padlóra szigetelő anyagot, vagy vastag nem használt szőnyegeket fektetni, hogy ezzel is szigeteljük kicsit a lakást. A szoba falakra pedig tehetünk esetleg fali kárpitot is, amivel szintén bent tudjuk tartani a hőt.

Így spóroljunk az áramon

Ha gondolkodunk rajta már egy jó ideje, ráadásul a villanyszámlánk meghaladja az éves átlagfogyasztást, akkor mindenképpen itt az ideje beruháznunk napelemre. Sajnos ez koránt sem egy olcsó beruházás, hiszen 3-3,5 millió forint körül mozog az ára kiszállási díjjal és mindennel együtt, de az elszálló energiarák mellett ez akár 3-5 éven belül meg is térület. Ráadásul szinte nullázhatjuk vele a számláinkat. A hőszigetelés és a nyílászárócsere mellett nagy előnye a napelemnek, hogy tudunk rá felújítási támogatást igényelni.

Abban az esetben is tudunk spórolni viszont, hogy ha nincs lehetőségünk egy ilyen fajta beruházásba kezdeni. Első körben például húzzunk ki minden olyan eszközt a konnektorból, amit nem használunk éppen, hiszen ezek „alvó állapotban” is fogyasztanak áramot. Szájbarágósnak tűnhet, de figyeljünk oda, hogy a mosó – vagy mosogatógépet sose indítsuk be, ha még nincs tele, hiszen ezzel vizet és energiát is spórolhatunk. Ráadásul nagyon kevés ruha van, aminek szüksége lenne arra, hogy 60 fokon mossák ki, így jobban járunk, ha 30 foknál maradunk.

A hűtőszekrény megfelelő elhelyezésével és használatával is sokat tudunk spórolni. Semmiképpen sem szabad sugárzó hőforrás mellé vagy elé állítani a hűtőszekrényt, és érdemes arra is figyelni, hogy a szellőzőrendszert szabadon hagyjuk. Figyeljünk mindig oda arra, hogy a hűtő és a mélyhűtő ajtaját becsukjuk. Illetve, ha üres a mélyhűtőnk inkább tegyünk bele vizespalackokat, mert sokkal többet fogyaszt a mélyhűtő, hogy ha nincs benne semmi.

Sajnos ebben a helyzetben a légkondicionáló használatát is minimalizálni kell. Sokat segít, hogy ha hűvösebb estéken tudunk szellőztetni, ahogyan az is, ha napközben kellőképpen be tudunk sötétíteni. Egyébként otthonunk hűtésére az is jó megoldás lehet, hogy ha hidegvízzel felmosunk. A fentieken felül azzal is sokat tudunk segíteni a helyzetünkön, hogy ha megfelelően karban tudjuk tartani az eszközeinket: sokkal hatékonyabban fognak működni, ha nem vízkövesek, a porszívó porzsákja rendszeresen cserélve van, és ha a hűtő belseje nem jegesedik a nem megfelelő használattól.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy kapcsoljuk ki a számítógépet is, hogy ha nem használjuk, illetve ne menjen a TV feleslegesen, csak azért, hogy a háttérben szóljon valami. Jó trükk lehet akár az is, hogy ha nemes egyszerűséggel fogjuk magunkat, és lekapcsoljunk adott szobákban estére az áramot. Ezzel is rengeteget tudunk segíteni.