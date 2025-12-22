A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog
A Magyar Közlöny hétfői számában kihirdették a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt és a kapcsolódó rendeletet, valamint a 2026-os nyugdíjemelés szabályait.
A kormány rendelete értelmében 2026-tól fokozatosan bevezetik a tizennegyedik havi ellátást, a tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan. A rendelet részletesen felsorolja, hogy kik jogosultak erre az ellátási formára.
A jogosultak körébe tartoznak a saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülők, valamint a rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyek is, meghatározott feltételek mellett.
Mind a tizenharmadik, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított ellátások együttes összegével.
Az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba. A 14. havi ellátás összege a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka lesz. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi a tizenharmadik havi ellátásról szóló korábbi kormányrendeletet.
A közlönyben megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is. A kormány döntése szerint 2026-ban is megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálják a tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A 2026. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján, a várható infláció figyelembevételével 3,6 százalékos nyugdíjemelésről rendelkeztek. A 2026 januárjára járó ellátásokat már az emelt összegben folyósítják a jogosultak számára.
Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2026-os évben kilenc fő lépésből áll a nyugdíj megállapításának folyamata.
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
