Budapest, 2025. február 12.A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fõvárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-tõl kézbesíti egésze
Nyugdíj

Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

Pénzcentrum
2025. december 22. 12:29

A Magyar Közlöny hétfői számában kihirdették a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt és a kapcsolódó rendeletet, valamint a 2026-os nyugdíjemelés szabályait.

A kormány rendelete értelmében 2026-tól fokozatosan bevezetik a tizennegyedik havi ellátást, a tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan. A rendelet részletesen felsorolja, hogy kik jogosultak erre az ellátási formára.

A jogosultak körébe tartoznak a saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülők, valamint a rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyek is, meghatározott feltételek mellett.

Mind a tizenharmadik, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított ellátások együttes összegével.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba. A 14. havi ellátás összege a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka lesz. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi a tizenharmadik havi ellátásról szóló korábbi kormányrendeletet.

A közlönyben megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is. A kormány döntése szerint 2026-ban is megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálják a tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bárkinem járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

A 2026. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján, a várható infláció figyelembevételével 3,6 százalékos nyugdíjemelésről rendelkeztek. A 2026 januárjára járó ellátásokat már az emelt összegben folyósítják a jogosultak számára.

Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
1
1 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
2
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
4
2 hónapja
Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
5
3 hete
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
