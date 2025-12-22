Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

A Magyar Közlöny hétfői számában kihirdették a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt és a kapcsolódó rendeletet, valamint a 2026-os nyugdíjemelés szabályait.

A kormány rendelete értelmében 2026-tól fokozatosan bevezetik a tizennegyedik havi ellátást, a tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan. A rendelet részletesen felsorolja, hogy kik jogosultak erre az ellátási formára.

A jogosultak körébe tartoznak a saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülők, valamint a rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyek is, meghatározott feltételek mellett.

Mind a tizenharmadik, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított ellátások együttes összegével.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba. A 14. havi ellátás összege a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka lesz. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi a tizenharmadik havi ellátásról szóló korábbi kormányrendeletet.

A közlönyben megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is. A kormány döntése szerint 2026-ban is megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálják a tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2026. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján, a várható infláció figyelembevételével 3,6 százalékos nyugdíjemelésről rendelkeztek. A 2026 januárjára járó ellátásokat már az emelt összegben folyósítják a jogosultak számára.

Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA