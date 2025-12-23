Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén

Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon. A földgázárak a kezdeti sokk után visszatértek a 2010-es évek inflációval korrigált szintjére, miközben Oroszország piaci részesedése 40-ről 12 százalékra csökkent - írta meg a Telex/G7.

Az orosz energiahordozóktól való függetlenedés kapcsán gyakran hallani, hogy Európa saját gazdasági érdekei ellen cselekedett, amikor elfordult a keleti szomszédtól. A tények azonban mást mutatnak: sem a globális kőolaj-, sem az európai földgázpiac nem függ kizárólag Oroszországtól.

Tény, hogy a vezetékes orosz földgázszállítás rugalmasabban tudna reagálni a keresleti változásokra, mint a cseppfolyósított földgáz (LNG), azonban ez jelentős politikai kockázattal jár. 2022-ben Oroszország egyoldalúan megszegte a hosszú távú szerződéseit, és elzárta a nyugati csapokat többek között Magyarország és Szlovákia kivételével.

Az európai gázpiac azonban rugalmasabbnak bizonyult, mint azt Moszkva várta. Az orosz részesedés a tavalyi 19 százalékról idén 12 százalékra csökkent az EU piacain, miután az ukrán gáztranzit 2024 végén leállt. Eközben a meghatározó holland tőzsdei (TTF) földgázárak folyamatosan csökkentek, decemberre 26-27 euró/megawattóra szintre estek, ami a 2010-es évek átlagárának felel meg, ha figyelembe vesszük az inflációt - írja az elemzés.

Három fő tényező magyarázza ezt a kedvező helyzetet. Először is, az európai gázkereslet jelentősen visszaesett: a 2021-es 413 milliárd köbméteres uniós fogyasztás 20 százalékkal, 331 milliárd köbméterre zsugorodott 2023-ra. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint ez a csökkenő trend folytatódik, 2030-ra további 8-10 százalékos mérséklődéssel.

Másodszor, jelenleg zajlik a harmadik nagy globális LNG-kínálati hullám. 2026 és 2030 között várhatóan több mint 200 millió tonnával bővül a cseppfolyósított földgáz kapacitása, elsősorban az Egyesült Államok és Katar fejlesztéseinek köszönhetően. Csak 2027 végéig körülbelül 120 millió tonna új cseppfolyósító kapacitás indul el, ami visszagázosítás után az éves európai földgázfogyasztás felének megfelelő mennyiséget jelent.

Harmadszor, Európa földgázrendszere jelentősen átalakult. Nőttek az LNG-importkapacitások, a vezetékrendszereket kétirányúsították, így a korábbi kelet-nyugati gázáramlás helyett ma már többirányú ellátási lehetőség áll rendelkezésre. Az EU földgázrendszere lényegesen egységesebb és rugalmasabb lett.

Magyarország földrajzi adottságai miatt valószínűleg prémium árazású terület marad Nyugat-Európa tengerparttal rendelkező részeihez képest, de ez a felár várhatóan nem haladja meg a 3-7 euró/megawattórát. Ez a különbség csökkenhet, ha sikerül a TTF-árakhoz képest olcsóbban LNG-t vásárolni, vagy ha nő a vezetékes román, illetve azeri/török gáz szerepe a magyar földgázmixben.

A piaci elemzések szerint a stagnáló európai kereslet és a növekvő LNG- és vezetékes kínálat nyomást gyakorol majd az árakra, ami bőven ellensúlyozza a 2028 után kieső maradék orosz földgáz hatását. Az S&P Platts és a Goldman Sachs is alacsonyabb árakat prognosztizál 2027-2029-re. A Goldman Sachs különösen érdekes előrejelzése szerint 2028 második felére az LNG-túlkínálat és a véges tárolói kapacitások miatt az európai gázárak jelentősen csökkenhetnek, bár ez várhatóan csak átmeneti állapot lesz.