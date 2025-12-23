2025. december 23. kedd Viktória
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vízmelegítő kazán gázlángjának megtekintése egy ablakon keresztül.
Otthon

Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén

Pénzcentrum
2025. december 23. 08:29

Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon. A földgázárak a kezdeti sokk után visszatértek a 2010-es évek inflációval korrigált szintjére, miközben Oroszország piaci részesedése 40-ről 12 százalékra csökkent - írta meg a Telex/G7.

Az orosz energiahordozóktól való függetlenedés kapcsán gyakran hallani, hogy Európa saját gazdasági érdekei ellen cselekedett, amikor elfordult a keleti szomszédtól. A tények azonban mást mutatnak: sem a globális kőolaj-, sem az európai földgázpiac nem függ kizárólag Oroszországtól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tény, hogy a vezetékes orosz földgázszállítás rugalmasabban tudna reagálni a keresleti változásokra, mint a cseppfolyósított földgáz (LNG), azonban ez jelentős politikai kockázattal jár. 2022-ben Oroszország egyoldalúan megszegte a hosszú távú szerződéseit, és elzárta a nyugati csapokat többek között Magyarország és Szlovákia kivételével.

Az európai gázpiac azonban rugalmasabbnak bizonyult, mint azt Moszkva várta. Az orosz részesedés a tavalyi 19 százalékról idén 12 százalékra csökkent az EU piacain, miután az ukrán gáztranzit 2024 végén leállt. Eközben a meghatározó holland tőzsdei (TTF) földgázárak folyamatosan csökkentek, decemberre 26-27 euró/megawattóra szintre estek, ami a 2010-es évek átlagárának felel meg, ha figyelembe vesszük az inflációt - írja az elemzés.

Három fő tényező magyarázza ezt a kedvező helyzetet. Először is, az európai gázkereslet jelentősen visszaesett: a 2021-es 413 milliárd köbméteres uniós fogyasztás 20 százalékkal, 331 milliárd köbméterre zsugorodott 2023-ra. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint ez a csökkenő trend folytatódik, 2030-ra további 8-10 százalékos mérséklődéssel.

Másodszor, jelenleg zajlik a harmadik nagy globális LNG-kínálati hullám. 2026 és 2030 között várhatóan több mint 200 millió tonnával bővül a cseppfolyósított földgáz kapacitása, elsősorban az Egyesült Államok és Katar fejlesztéseinek köszönhetően. Csak 2027 végéig körülbelül 120 millió tonna új cseppfolyósító kapacitás indul el, ami visszagázosítás után az éves európai földgázfogyasztás felének megfelelő mennyiséget jelent.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Harmadszor, Európa földgázrendszere jelentősen átalakult. Nőttek az LNG-importkapacitások, a vezetékrendszereket kétirányúsították, így a korábbi kelet-nyugati gázáramlás helyett ma már többirányú ellátási lehetőség áll rendelkezésre. Az EU földgázrendszere lényegesen egységesebb és rugalmasabb lett.

Magyarország földrajzi adottságai miatt valószínűleg prémium árazású terület marad Nyugat-Európa tengerparttal rendelkező részeihez képest, de ez a felár várhatóan nem haladja meg a 3-7 euró/megawattórát. Ez a különbség csökkenhet, ha sikerül a TTF-árakhoz képest olcsóbban LNG-t vásárolni, vagy ha nő a vezetékes román, illetve azeri/török gáz szerepe a magyar földgázmixben.

A piaci elemzések szerint a stagnáló európai kereslet és a növekvő LNG- és vezetékes kínálat nyomást gyakorol majd az árakra, ami bőven ellensúlyozza a 2028 után kieső maradék orosz földgáz hatását. Az S&P Platts és a Goldman Sachs is alacsonyabb árakat prognosztizál 2027-2029-re. A Goldman Sachs különösen érdekes előrejelzése szerint 2028 második felére az LNG-túlkínálat és a véges tárolói kapacitások miatt az európai gázárak jelentősen csökkenhetnek, bár ez várhatóan csak átmeneti állapot lesz.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #energia #európa #magyarország #európai unió #ukrajna #oroszország #gázár #földgáz #energiaválság #kőolaj #lng #energiaellátás #energiapiac #gázimport #energiafüggetlenség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:20
07:52
07:45
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
4 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
4 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
4
4 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
3 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 06:29
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 05:21
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Agrárszektor  |  2025. december 23. 08:17
Jön a nagy havazás? Térképen mutatjuk, hol, mi várható karácsonykor