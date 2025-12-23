Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén
Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon. A földgázárak a kezdeti sokk után visszatértek a 2010-es évek inflációval korrigált szintjére, miközben Oroszország piaci részesedése 40-ről 12 százalékra csökkent - írta meg a Telex/G7.
Az orosz energiahordozóktól való függetlenedés kapcsán gyakran hallani, hogy Európa saját gazdasági érdekei ellen cselekedett, amikor elfordult a keleti szomszédtól. A tények azonban mást mutatnak: sem a globális kőolaj-, sem az európai földgázpiac nem függ kizárólag Oroszországtól.
Tény, hogy a vezetékes orosz földgázszállítás rugalmasabban tudna reagálni a keresleti változásokra, mint a cseppfolyósított földgáz (LNG), azonban ez jelentős politikai kockázattal jár. 2022-ben Oroszország egyoldalúan megszegte a hosszú távú szerződéseit, és elzárta a nyugati csapokat többek között Magyarország és Szlovákia kivételével.
Az európai gázpiac azonban rugalmasabbnak bizonyult, mint azt Moszkva várta. Az orosz részesedés a tavalyi 19 százalékról idén 12 százalékra csökkent az EU piacain, miután az ukrán gáztranzit 2024 végén leállt. Eközben a meghatározó holland tőzsdei (TTF) földgázárak folyamatosan csökkentek, decemberre 26-27 euró/megawattóra szintre estek, ami a 2010-es évek átlagárának felel meg, ha figyelembe vesszük az inflációt - írja az elemzés.
Három fő tényező magyarázza ezt a kedvező helyzetet. Először is, az európai gázkereslet jelentősen visszaesett: a 2021-es 413 milliárd köbméteres uniós fogyasztás 20 százalékkal, 331 milliárd köbméterre zsugorodott 2023-ra. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint ez a csökkenő trend folytatódik, 2030-ra további 8-10 százalékos mérséklődéssel.
Másodszor, jelenleg zajlik a harmadik nagy globális LNG-kínálati hullám. 2026 és 2030 között várhatóan több mint 200 millió tonnával bővül a cseppfolyósított földgáz kapacitása, elsősorban az Egyesült Államok és Katar fejlesztéseinek köszönhetően. Csak 2027 végéig körülbelül 120 millió tonna új cseppfolyósító kapacitás indul el, ami visszagázosítás után az éves európai földgázfogyasztás felének megfelelő mennyiséget jelent.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Harmadszor, Európa földgázrendszere jelentősen átalakult. Nőttek az LNG-importkapacitások, a vezetékrendszereket kétirányúsították, így a korábbi kelet-nyugati gázáramlás helyett ma már többirányú ellátási lehetőség áll rendelkezésre. Az EU földgázrendszere lényegesen egységesebb és rugalmasabb lett.
Magyarország földrajzi adottságai miatt valószínűleg prémium árazású terület marad Nyugat-Európa tengerparttal rendelkező részeihez képest, de ez a felár várhatóan nem haladja meg a 3-7 euró/megawattórát. Ez a különbség csökkenhet, ha sikerül a TTF-árakhoz képest olcsóbban LNG-t vásárolni, vagy ha nő a vezetékes román, illetve azeri/török gáz szerepe a magyar földgázmixben.
A piaci elemzések szerint a stagnáló európai kereslet és a növekvő LNG- és vezetékes kínálat nyomást gyakorol majd az árakra, ami bőven ellensúlyozza a 2028 után kieső maradék orosz földgáz hatását. Az S&P Platts és a Goldman Sachs is alacsonyabb árakat prognosztizál 2027-2029-re. A Goldman Sachs különösen érdekes előrejelzése szerint 2028 második felére az LNG-túlkínálat és a véges tárolói kapacitások miatt az európai gázárak jelentősen csökkenhetnek, bár ez várhatóan csak átmeneti állapot lesz.
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni
Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!
Hamarosan itt a téli napforduló napja, kezdődhet a csillagászati tél.
A kedvezményes hitelprogram hatására eddig főként a használt lakások iránti kereslet nőtt.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker
Karácsonyi sütemények az ünnepekre: ezek a legjobb karácsonyi receptek, így készülnek a legfinomabb karácsonyi sütik, köztük karácsonyi sütés nélküli sütik és karácsonyi aprósütik.
Elképesztő, mennyiért kelt el Magyarország egyik legdrágább ingatlana 2025-ben: ilyen villákat vesz a magyar elit
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közölte, hogy két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat.
Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között.
Az év első hónapjaiban még egyértelműen a befektetők diktálták az ütemet a lakáspiacon, akik között a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható lakásokért folyt a legnagyobb verseny.
Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.